Dodávkou s dětmi. Pobyt v luxusním chorvatském kempu je jako z jiné planety

Psala se rok 1994 a otec Jana Bordovského naložil svou rodinu a stan do zánovní Škody Forman. Vyrazili do Chorvatska. Čekaly je bílé obrněné konvoje UNPROFOR, pontonové mosty, vyhořelé vesnice a rozstřílená zakrvácená auta v příkopech. Ale také půlmetrové škeble přímo u pláže, kempy skoro zadarmo, opuštěná Plitvická jezera nebo ranní plavby s rybáři na moře a čerstvé ryby přímo ze sítí. Ubytování byli u známých a v kempech.

„Chorvatsko v první polovině devadesátých let kvůli válce rozhodně nebylo turistickou destinací. Místní, ke kterým jsme jeli, nás ujišťovali, že situace je stabilní. Rodina doma plakala nad reportážemi o ostřelování Dubrovníku, a my to sledovali dalekohledem z plážového lehátka. S nadsázkou říkám, že jsem poslední karavanista, který zažil Chorvatsko v létě bez turistů,“ popisuje Jan Bordovský, který o nezávislém cestování vydává web Camperlife.cz.

Chorvatsko se stalo v devadesátkách v tuzemsku symbolem levné dovolené. Každoročně tam k moři mířily stovky tisíc lidí s pasem České republiky. Češi na Chorvatsko nezanevřeli ani v roce 2023. Loni tuto zemi na Jadranu navštívilo téměř 850 tisíc turistů z České republiky, což je o šest procent víc než v posledním předcovidovém roce 2019. Tři čtvrtiny cestovatelů vyrazily po vlastní ose a 16 procent z nich se ubytovalo v kempech. Co se však za třicet let změnilo, tedy od výpravy rodiny Bordovských, jsou právě chorvatské kempy.

Pět hvězdiček

Před recepcí kempu Aminess Avalona parkují velké golfové vozíky, které pohodlně uvezou i početnou rodinu. V tradičním kempu odstaví při příjezdu posádka svůj obytný automobil u vjezdu a s mapou v ruce vyráží na obhlídku volných stání. Jenže v Avaloně, která se honosí pěti hvězdičkami, věci fungují trochu jinak. Místo dlouhé procházky na rozpáleném odpoledním vzduchu nás personál naloží do elektrického vozíku a proveze kolem kempovacích stání, abychom si mohli vybrat to svoje.

Aminess Avalona Camping Resort a jóga v podvečer

Tradičně nejlepší, a také nejdražší místa, jsou ta nejblíže moři. Platí to i zde na ostrově Pag. V první linii, přímo s výhledem na západ, kam bude za pár hodin zapadat slunce, vybudovali architekti řadu malých bazénů. Každý obytný vůz tak má dispozici vlastní koupání se sladkou vodou, kterou je navíc možné vyhřívat pomocí tepelného čerpadla. Samozřejmostí jsou totemy s elektrickými zásuvkami, kohoutky s pitnou vodou a odvodem šedé vody. Celkem se v celém areálu, který se skrývá pod vzrostlými borovicemi na malém poloostrově Rastavac, nachází 180 soukromých bazénů.

„Je to náš první pětihvězdičkový kemp. Zároveň je to jediný kemp v Chorvatsku, který má u každé z nejluxusnějších parcel vlastní bazén,“ popisuje Matko Branković ze společnosti Aminess, která kemp na začátku června 2024 otevřela. Předtím tady oficiálně investovala 50 milionů eur, tedy 1,25 miliardy korun. Kromě tradičního servisu, na který jsou turisté zvyklí, jako je obchod se základním zbožím či půjčovny sportovního vybavení, je v Avaloně kavárna s cukrárnou, kde si dorty připravují sami. Nechybí ani dětská hřiště, velká herna s klimatizací a personálem a na začátek prázdnin zde chystali otevření aquaparku pro hosty s několika bazény. Terasa restaurace nabízí výhled přes záliv na masiv pohoří Velebit, jehož nejvyšší vrcholky mají přes 1 700 metrů nadmořské výšky.

Překvapivý důraz tady kladou na ekologii. „Veškerá odpadní voda se biologicky čistí ve vlastní čističce. Používáme ji pak na zalévání vegetace v areálu kempu, kvůli tomu jsme v areálu rozvedli 22 kilometrů závlahového potrubí. Jako zastínění velkého parkoviště, kde si odstaví osobní vozy hosté z bungalovů, budou sloužit solární panely,“ popisuje šéfka kempu Tatjana Glamatovićová. Ta je velkou milovnicí psů. Avalona, stejně jako další chorvatské kempy, je otevřena i pro čtyřnohé miláčky cestovatelů. V areálu tak nechybí psí sprchy a také vyčleněná část pláže, ovšem tady na ni šéfka Tatjana nechala umístit lehátka pro psy i se zastíněním.

Vybrané kempy našeho testu Aminess Avalona Camping Resort

ostrov Pag

hodnocení: 5*

souřadnice: 44.3368989N, 15.0970689E

Webové stránky Ježevac Premium Camping Resort

ostrov Krk

hodnocení: 4*

souřadnice: 45.0196042N, 14.5705756E

Webové stránky Aminess Maravea Camping Resort

poloostrov Istrie

hodnocení: 4*

souřadnice: 45.3436900N, 13.5476600E

Webové stránky

Každá legrace něco stojí a platí to i pro Avalonu, která je luxusním hotelem rozprostřeným pod korunami stromů. Na přelomu května a června nejdražší parcela vyšla na 190 eur (4 845 Kč) za noc, v plné sezoně cena bez jakékoliv slevy překročila cena 250 eur (6 375 Kč) za noc pro dva dospělé a dvě děti do jedenácti let. Služby jsou digitalizované a vše se dá zaplatit bezhotovostně, tedy kartou, nebo mobilem, což je v Chorvatsku standard. Ostatně Češi patří podle nejnovější studie Visa k největším nadšencům pro digitální platby ze střední a východní Evropy. Kartou, chytrým telefonem a chytrými hodinkami platí celkem čtyři pětiny turistů (oproti 77 % v roce 2023). Cestovatelé z Česka tento trend s 81 procenty ještě o něco převyšují.

Město, které není město

Velké moderní chorvatské kempy jsou vlastně malá městečka, která ožívají na jaře a před zimou se ukládají k zimnímu spánku. Dělí se na jednotlivě čtvrti. „Tady máme bungalovy v istrijském stylu,“ ukazuje Giuliana Marunica Krulčićová na část kempu Aminess Maravea Camping Resort, který leží na poloostrově Istria a je tak jedním z nejbližších kempů z Česka.

„Vedle je čtvrť se stany, kam jezdí holandští turisté, a támhle je část, kde mají celoročně zaparkované karavany lidé ze Slovinska,“ ukazuje Krulčićová na netypicky nepřehlednou změť přívěsů a předstanů pod vzrostlými stromy. Mezi Slovinskem a Chorvatskem totiž už od dob maršála Tita funguje kyvadlová turistika. Zatímco Slovinci jezdí v létě k chorvatskému moři jako Češi na chaty, v zimě naopak proudí Chorvaté za lyžováním do slovinských horských středisek.

Karavanová stání jsou v Aminess Maravea Camping Resortu oddělena udržovaným živým plotem. Nejlepší parcely pro karavany a obytná auta se i tady, pár kilometrů severně od Novigradu, táhnou kolem pláže a na dohled od dětského bazénu se slanou vodou. Je nutné je rezervovat předem.

Kemp se zaměřuje na rodiny s dětmi, pro které je v areálu několik bazénů a také aquapark. Kdo nechce, nemusí vůbec během dovolené opustit areál. Všechny služby jsou na místě, a to včetně restaurace, která dostala za rok 2023 ocenění za nejlepší podnik svého druhu v Chorvatsku od německé asociace ACSI. „Před sezonou si sem zveme nejlepší chorvatské kuchaře, aby proškolili náš personál pro všechny kempy naší sítě. A to nejen lidi z kuchyně, ale také číšníky a barmany,“ vysvětluje další roli kempové restaurace Giuliana Marunica Krulčićová, ostřílená veteránka turistického průmyslu.

Před hlavní sezonou v Maravee zní hlavně němčina. Není divu. Nejpočetnější skupinou zahraničních hostů v Chorvatsku jsou Němci, druzí jsou pak Rakušané, Češi patří do první pětky návštěvníků.

Aminess Avalona Camping Resort na ostrově Pag – večerní pohoda s rozsvícenými bazény

„Pobyt v chorvatských kempech je mezi českými turisty stále populárnější. V minulém roce kempy zaznamenaly 149 049 jednotlivých návštěv a 916 119 přenocování, od začátku letošního roku do 30. června pak 44.921 návštěv a 236.328 přenocování. V porovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje nárůst o dvacet procent v případě návštěv a o deset procent u přenocování. Podle aktuálních dat můžeme konstatovat, že je před námi další vynikající sezona,“ popisuje Miodrag Mlačić, ředitel zastoupení chorvatského turistického sdružení pro Českou republiku a Slovensko.

Ježevac jen pár kroků od centra

Rozlehlé kempy na jadranském pobřeží bývají situovány dál od historických sídel. Ale najdou se i výjimky. Jednou z nich je kemping Ježevac na ostrově Krk, který přímo navazuje na stejnojmenné město. Z brány kempu se pod hradby dostane turista za pár minut velmi volné chůze, navíc procházka vede kolem přístavu.

Velký důraz se ve všech zmíněných kempech klade na čistotu sanitárních zařízení: tedy toalet, sprch a míst na mytí nádobí. Pracovníky úklidu tam potkáte téměř pokaždé, když do těchto míst zabrousíte. Zajímavostí je, že tyto pozice obsazují lidé z Nepálu, Indie a Filipín.