Jednu z největších astronomických událostí desetiletí přinese vzájemné postavení Země, Měsíce a Slunce ve středu 12. srpna 2026. Podle astronomů půjde o první úplné zatmění Slunce, pozorovatelné z Evropy, po dlouhých 27 letech.
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Zatmění Slunce 2026 v Česku. Srpnový úkaz nabídne mimořádnou podívanou
Česká republika se však ocitne až za okrajem takzvaného pásu totality.
Pás totality
Pojem představuje pomyslný pás, kterým prochází stín Slunce, zakrytého Měsícem. Jen z pásu je tedy pozorovatelné úplné zatmění.
Domácí pozorovatelé tak můžou očekávat zatmění, během něhož Měsíc zakryje Slunce z necelých devadesáti procent.
Dojde k němu až po sedmé večer, tedy krátce před západem Slunce, což efekt zatmění ještě umocní.
Kde sledovat úplné zatmění Slunce 2026
Těm, kteří se nebojí za pozorováním úkazu vycestovat, se nicméně nabízí ojedinělá šance vidět úplné zatmění Slunce. Pás totality postupně projde přes Grónsko, Island a Pyrenejský poloostrov.
Úplné zatmění raritou
Zatmění Slunce je relativně časté (například poslední částečné zatmění bylo v Česku pozorovatelné v březnu 2025).
Úplné zatmění je však vzácností, jelikož je vidět jen z celkem malé plochy. Například v českých zemích bylo viditelné naposledy v roce 1842, v Praze dokonce ještě o téměř 150 let dříve.
Další úplné zatmění nad naším územím nastane až v říjnu 2135.
Nejvhodnější možnost tak představuje sledovat zatmění z Portugalska či Španělska, kam se díky dobré dostupnosti i jasně určenému termínu chystají tisíce pozorovatelů z celé Evropy.
Právě tam na ně dle predikce čeká nejkrásnější podívaná – úplnou fázi budou moci sledovat po dobu okolo minuty a čtyřiceti pěti sekund. Ještě o něco déle bude zatmění viditelné na Islandu – necelé dvě minuty.
Zatmění na jihu kontinentu bude stejně jako v Česku pozorovatelné krátce před západem Slunce – protažený stín Měsíce pak nabídne dobrý výhled i na oblohu s jasně viditelnými planetami. Důležitý je proto nerušený výhled na západní horizont.
MAPA: Kam vyrazit za úplným zatměním?
Úplné zatmění Slunce nebude pozorovatelné z celého Pyrenejského poloostrova, pás totality bude přeci jen užší. Lokalit, z nichž bude dobrý výhled, je však více.
Zatmění Slunce ve Španělsku
Vhodné podmínky pro pozorování úplného zatmění Slunce nabídne severozápadní část Španělska, konkrétně čtyři autonomní společenství na pobřeží Biskajského zálivu – Galicie, Asturie, Kantábrie a Baskicko.
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Ideální cestou je let do některého z větších měst v těchto regionech – přímé lety z Prahy létají několikrát týdně do Bilbaa (v Baskicku), s přestupem pak třeba do baskického San Sebastiánu nebo Santiaga de Compostela v Galicii.
Pás nicméně protne celé Španělsko. Postupně přejde i přes střed Kastilie a Leónu, La Rioju, Aragonii a nakonec sever Valencijského společenství a jih Katalánska. Přímo tak zasáhne několik velkých měst – vyjma Bilbaa například Valencii nebo Zaragozu – a pro větší klid pro pozorování zatmění se nabízí některá z okolních obcí nebo úplná divočina.
Nejvíce letů je dostupných do Madridu, ten však už neleží na pásu totality. Úplné zatmění bude pozorovatelné až na sever od španělského hlavního města. Na pásu přímo neleží ani Barcelona na pobřeží Baleárského moře, od ní je třeba za úplným zatměním cestovat ještě kousek na jihozápad.
Zatmění Slunce na Baleárských ostrovech
Přímo nad Baleáry bude celý úkaz vrcholit, ostrovy tedy budou posledním místem, kde bude možné srpnové zatmění sledovat. Střed pásu totality navíc projde přímo nad Palmou – hlavním městem Baleár na ostrově Mallorca – kam z Prahy létají přímé lety denně.
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Úkaz tu proběhne až těsně před západem Slunce, tedy jen velmi nízko nad západním horizontem.
Zatmění Slunce na Islandu
Neopakovatelný zážitek nabídne také pozorování ze severozápadu Islandu. Přímo v pásu totality leží hlavní město Reykjavík, kam například z Prahy létají přímé lety třikrát týdně. Větší odlehlost a ideální podmínky pro pozorování zatmění slunce pak nabídnou také téměř celé poloostrovy Vestfirðir a Snæfellsnes.
Zatmění nad Atlantikem
Na výpravu za zatměním Slunce se chystá i řada výletních lodí. Zatmění, včetně pásu totality, totiž kromě pevniny zasáhne i velkou část Atlantského a Severního ledového oceánu. V plánu jsou vyjma „klasických“ plaveb i expedice či řada speciálů s doprovodem astronomů a dalších odborníků.
Živý přenos zatmění
Úplné zatmění si však mohou užít i ti, kteří se do zahraničí nedostanou. Živě jej bude ze španělské Astrofyzikální observatoře Javalambre ve městě Teruel přenášet Evropská kosmická agentura (ESA).
Přenos z pásu totality, který doplní komentáře řady expertů, bude v angličtině dostupný na stránce ESA a na YouTube.
A ještě rada na závěr – Slunce, a to ani zastíněné Měsícem, nikdy nepozorujte přímo, ale jen přes sluneční filtr. Například speciální brýle lze pořídit už za pár desítek korun.