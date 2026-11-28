„Jděte tudy, rovně a doprava, pak už uvidíte.“ Slova kustoda Velké (Nursultanovy) mešity se ozvěnou několikrát odrážejí od stěn rozlehlého předsálí. Je to bizarní situace... Před námi je asi stovka metrů pochodu sloupovou síní vystavěnou z opulentních materiálů. Kromě nás tu nikdo jiný není.
Pokračujeme tedy podle pokynu a za pár desítek sekund vcházíme do obrovského hlavního sálu mešity. Jeho podlaha je pokrytá chlupatým kobercem s nádhernými odstíny, kterým vévodí kazachstánská modř. Jde o odstín modrozelené barvy, který tvoří základ státní vlajky Kazachstánu a v různých variantách se opakuje na veřejných místech i v náboženských stavbách.
Bez znalosti ruštiny si toho ve veřejném prostoru mnoho nepřečtete: komunikace v latince je zcela výjimečná. Anglicky umí jen část vzdělanější mládeže.