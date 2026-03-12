|
Dagestánské „Machu Picchu“. Horské město Gamsutl nezničila válka, ale tradice
KVÍZ: Toto by měl vědět každý Čech. Jak dobře znáte naši zemi?
Nejvyšší hory, nejhlubší propast, největší rybník nebo nejnavštěvovanější památka. Znáte základní fakta o České republice, nebo vás některé otázky překvapí? Otestujte si své znalosti v kvízu....
Mezi světlem a temnotou. Magie kláštera sv. Michaela inspirovala Umberta Eca
Říká se, že vrchol Monte Pirchiriano si pro stavbu kláštera vybral sám archanděl Michael. A je snadné tomu uvěřit. Monumentální dílo skutečně působí jako brána mezi světem nebeským a pozemským. Věž...
Cestovatelský sen. Tyto pláže jsou tak krásné, až vypadají nereálně
S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s letadly těsně nad hlavou. Svět ukrývá dokonalé pláže, které popírají zákony přírody i představivosti. Vybrali jsme pro vás...
Největší podvodní vodopád je jen iluze. Přesto má Mauricius co nabídnout
Na jihozápadě Mauricia se nachází jeden z nejfotografovanějších přírodních úkazů světa – takzvaný podvodní vodopád. Ve skutečnosti nejde o proud padající vody, ale o optický klam vytvořený pohybem...
Slovinské ledové království. Největší vodopády se mění v obří zamrzlé stěny
Zima, to není jen nekonečné sáňkování, koulovačky a lyžování. V zimě můžete také vidět jedny z nejúchvatnějších výtvorů, které dokáže vytvořit pouze příroda ve spojení s třeskutým mrazem. K takovému...
Dagestánské „Machu Picchu“. Horské město Gamsutl nezničila válka, ale tradice
Přírodní katastrofa, politická nestabilita, klima? Nikoliv. Dokonce ani ta v Dagestánu očekávatelná krevní msta. Nic z toho za opuštěním sídla, které je dnes nazýváno dagestánským Machu Picchu,...
Bojím se, že nestihnu Asii prozkoumat celou, říká moderátor Václav Matějovský
Václava Matějovského si nejspíš pamatujete jako Mikyho ze seriálu Ulice. Teď pokořil další profesní výzvu: stal se moderátorem nové reality show Asia Express. „K Asii jsem měl vždycky pozitivní vztah...
Sem se dostane jen málokdo. Prošli jsme podzemí českého Grand Canyonu
Lom Velká Amerika v Českém krasu je oblíbeným cílem mnoha výletníků. Málokdo však tuší, že bývalé vápencové lomy v okolí Mořiny si můžete prohlédnout také z jiné perspektivy a vydat se s průvodcem na...
Ostrov, kde pohřbívají sardinku. Gran Canaria uchvátí rituály i malou Saharou
Ideálním obdobím pro návštěvu Kanárských ostrovů je rané jaro. Sluníčko hřeje, ale neuondá, a teploty kolem třiadvaceti se hodí i při objevování nesčetných přírodních krás. Těmi se chlubí také Gran...
Na fotbal do Londýna? Poradíme, kolik stojí výlet i kde nasát pravou atmosféru
Fotbalový výlet do Londýna nemusí znamenat jen drahé lístky na hvězdy Premier League. Stačí vybočit z turistické trasy a zažijete autentickou atmosféru. Kolik stojí cesta, pivo i vstupenky a kam...
Ostrov ohně, bílých raků a aloe vera. Lanzarote je klenot se slanou příchutí
„Krajina jako z obrazů Zdeňka Buriana. Pravěk. Sopečné vrcholy, ze kterých se sice už nekouří, přesto je tu půda pokrytá tmavým prachem. Černé pláže. Olivíny. Oheň šlehající z útrob země. Za pouhých...
Když se potká Francie s Flandry. Proč se vydat do Lille a kam na výlet
Rodné město Charlese de Gaulla, sídlo prvoligového fotbalového klubu a skvělý výchozí bod pro cestování do mnoha zemí včetně Belgie, Nizozemí nebo Spojeného království – takové je francouzské město...
Vysoké Tatry bez davů: Jak si užít zimní hory a nepotkat u toho půlku národa?
Zimní Vysoké Tatry nabízejí mnohem víc než jen populární střediska. Kromě perfektního lyžování na upravených sjezdovkách ukrývají i svou tichou tvář, kterou nejlépe vystihují nekonečná vysokohorská...
