Dagestánské „Machu Picchu“. Horské město Gamsutl nezničila válka, ale tradice

Radomír Dohnal
Přírodní katastrofa, politická nestabilita, klima? Nikoliv. Dokonce ani ta v Dagestánu očekávatelná krevní msta. Nic z toho za opuštěním sídla, které je dnes nazýváno dagestánským Machu Picchu, nestálo. K vytvoření Gamsutlu, města duchů, přispěla generační výměna. Mladí tradiční způsob života odmítli.
Přesná datace vzniku sídla Gamsutl, zvaného též Ghamsuk nebo Sutil, je nejistá.... Své dlouhověkosti sídlo vděčí za strategickou pozici na strmém vrcholku 1 490... Název Gamsutl bývá překládán jako „Na úpatí chánovy věže" a jeho historie je... Hora a sídlo na jejích úbočích, obtékané Rudou řekou, platilo za nedobytnou... Právě tady měl podle legend své útočiště najít Imám Šamil, vládce Dagestánu,... Zrovna tak ale platilo, že jako byl Gamsutl nedostupný pro ruské vojáky, bylo... V Gamsutlu se tím proměnilo jen málo, změny se sem dostávaly jen velmi... Čistě prakticky, k další nejbližší vesnici je to odtud nějakých sedmnáct... Život v Gamsutlu „končil" s prvním časně podzimním sněhem a nezačínal dřív než...

12. března 2026  8:30

