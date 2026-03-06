Vstupné se začne vybírat od druhé poloviny roku, jeho výši zatím kapitula nezveřejnila. Pro věřící, kteří se budou chtít v katedrále pomodlit či zúčastnit bohoslužby, bude vstup nadále bezplatný.
Kolínský dóm navštíví ročně zhruba šest milionů turistů. Podle probošta Guida Assmanna činí 99 procent návštěvníků kostela.
Dosud byl vstup do gotického dómu bezplatný. Vstupné se vybíralo jen do katedrální pokladnice a také na vyhlídkovou terasu. Podle správců je katedrála od roku 2019 každý rok ve finanční ztrátě a potřebuje nový zdroj příjmů na opravy a provoz.
„Dostali jsme se do situace, že jsme na dohlednou dobu vyčerpali rezervy kolínského dómu,“ uvedla kapitula.
Kolínská katedrála je jednou z nejvyšších na světě. Její základní kámen byl položen v polovině 13. století. Slavnostně dokončena však byla až v roce 1880. Slavným poutním místem se stala hlavně díky relikviáři, ve kterém jsou údajně uloženy ostatky Tří králů.
Během druhé světové války byl dóm při náletech několikrát zasažen, ale výrazně poškozen nebyl. Od roku 1996 je katedrála na seznamu kulturního dědictví UNESCO.