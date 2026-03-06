Katedrála v Kolíně nad Rýnem začne vybírat vstupné, nemá na opravy

Autor: ,
  11:30
Jedna z nejznámějších památek v Německu, katedrála svatého Petra v Kolíně nad Rýnem, začne vybírat vstupné. Podle správců gotického chrámu jsou peníze potřeba na pokrytí nákladů na opravy i na každodenní provoz, informovala agentura DPA.
Katedrála v Kolíně nad Rýnem začne vybírat vstupné, nemá na opravy.

Katedrála v Kolíně nad Rýnem začne vybírat vstupné, nemá na opravy. | foto: Profimedia.cz

Katedrála v Kolíně nad Rýnem začne vybírat vstupné, nemá na opravy.
Kolínská katedrála je jednou z nejvyšších na světě. Její základní kámen byl...
Kolínská katedrála je jednou z nejvyšších na světě. Její základní kámen byl...
Slavným poutním místem se kolínská katedrála stala hlavně díky relikviáři, ve...
6 fotografií

Vstupné se začne vybírat od druhé poloviny roku, jeho výši zatím kapitula nezveřejnila. Pro věřící, kteří se budou chtít v katedrále pomodlit či zúčastnit bohoslužby, bude vstup nadále bezplatný.

Kolínský dóm navštíví ročně zhruba šest milionů turistů. Podle probošta Guida Assmanna činí 99 procent návštěvníků kostela.

Dříve zadarmo, od letoška za peníze. Místa, kam už se bez placení nepodíváte

Dosud byl vstup do gotického dómu bezplatný. Vstupné se vybíralo jen do katedrální pokladnice a také na vyhlídkovou terasu. Podle správců je katedrála od roku 2019 každý rok ve finanční ztrátě a potřebuje nový zdroj příjmů na opravy a provoz.

„Dostali jsme se do situace, že jsme na dohlednou dobu vyčerpali rezervy kolínského dómu,“ uvedla kapitula.

Katedrála v Kolíně nad Rýnem začne vybírat vstupné, nemá na opravy.
Katedrála v Kolíně nad Rýnem začne vybírat vstupné, nemá na opravy.
Kolínská katedrála je jednou z nejvyšších na světě. Její základní kámen byl položen v polovině 13. století. Slavnostně dokončena však byla až v roce 1880.
Kolínská katedrála je jednou z nejvyšších na světě. Její základní kámen byl položen v polovině 13. století. Slavnostně dokončena však byla až v roce 1880.
6 fotografií

Kolínská katedrála je jednou z nejvyšších na světě. Její základní kámen byl položen v polovině 13. století. Slavnostně dokončena však byla až v roce 1880. Slavným poutním místem se stala hlavně díky relikviáři, ve kterém jsou údajně uloženy ostatky Tří králů.

Během druhé světové války byl dóm při náletech několikrát zasažen, ale výrazně poškozen nebyl. Od roku 1996 je katedrála na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte hlavní města států světa?

Západ slunce nad Bosporským průlivem v Istanbulu. V popředí je mešita Büyük...

Prahu, Vídeň a Bratislavu jistě všichni znají a dokáží je přiřadit ke správným zemím. Co ovšem hlavní města dalších států světa? Vyzkoušejte si své znalosti v našem zeměpisném kvízu a zjistěte, zda...

KVÍZ: Toto by měl vědět každý Čech. Jak dobře znáte naši zemi?

Zámek s rozlehlou zahradou v obci Lednice nedaleko jihomoravského Mikulova...

Nejvyšší hory, nejhlubší propast, největší rybník nebo nejnavštěvovanější památka. Znáte základní fakta o České republice, nebo vás některé otázky překvapí? Otestujte si své znalosti v kvízu....

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Cestovatelský sen. Tyto pláže jsou tak krásné, až vypadají nereálně

S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s...

S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s letadly těsně nad hlavou. Svět ukrývá dokonalé pláže, které popírají zákony přírody i představivosti. Vybrali jsme pro vás...

Přístav, do kterého bouře nesmí. Kotviště v jeskyni na La Palma je unikát

Bílé domky pod skalní klenbou, hukot oceánu a pocit, že jste vpluli do břicha...

Bílé domky pod skalní klenbou, hukot oceánu a pocit, že jste vpluli do břicha kamenné velryby. Porís de Candelaria patří k mimořádným místům Kanárských ostrovů. Jen málokdo ví, že tato romantická...

Katedrála v Kolíně nad Rýnem začne vybírat vstupné, nemá na opravy

Katedrála v Kolíně nad Rýnem začne vybírat vstupné, nemá na opravy.

Jedna z nejznámějších památek v Německu, katedrála svatého Petra v Kolíně nad Rýnem, začne vybírat vstupné. Podle správců gotického chrámu jsou peníze potřeba na pokrytí nákladů na opravy i na...

6. března 2026  11:30

Jarní prázdniny bez front. Víme, proč vyměnit české hory za Innsbruck

Zimní Innsbruck: pohled, který se vám naskytne po cestě z Bergiselchanze.

České rodiny už umějí vyměnit předražený párek a fronty na vlecích za alpský šmrnc. Vyjet si k sousedům do Rakouska stojí za pár hodin cestování a přitom se nemusí notně prodražit. Vyzkoušeli jsme...

6. března 2026

Nejkrásnější zimní túry ve Vysokých Tatrách: Skialpy i túry na sněžnicích

Ve spolupráci
Vysoké Tatry v zimě nejsou jen o lyžování. Nabízejí spoustu dalších zážitků.

Vysoké Tatry nejsou jen o dokonale upravených sjezdovkách a moderních lanovkách. Za lyžařskými středisky se skrývá svět křupajícího sněhu, tichých dolin a vysokohorských panoramat, která berou dech....

6. března 2026

Cestovatelský sen. Tyto pláže jsou tak krásné, až vypadají nereálně

S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s...

S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s letadly těsně nad hlavou. Svět ukrývá dokonalé pláže, které popírají zákony přírody i představivosti. Vybrali jsme pro vás...

6. března 2026

Zjevení Panny Marie v Zeitounu sjednotilo Egypt. Zázrak viděly miliony lidí

Bosenská žena prochází kolem sochy Panny Marie na kopci nad vesničkou...

Káhira, duben 1968. Nad kopulemi koptského kostela ve čtvrti Zeitoun se náhle objevuje světelná postava. Nejde o sekundový záblesk, ale o úkaz, který se bude s přestávkami opakovat celé tři roky....

5. března 2026

Místo, které miloval Masaryk i Gott. Za skutečnou zimou do Voděradských bučin

Naučná stezka nitrem rezervace nabízí seznámení s bukovým lesem z různých...

Voděradské bučiny mají v zimě jinou tvář. Listnatý les, v létě plný světla a zpěvu ptáků, se promění v monochromatickou krajinu bílých cest a tmavých kmenů. Zimní putování tu přináší zpomalení a...

5. března 2026

KVÍZ: Toto by měl vědět každý Čech. Jak dobře znáte naši zemi?

Zámek s rozlehlou zahradou v obci Lednice nedaleko jihomoravského Mikulova...

Nejvyšší hory, nejhlubší propast, největší rybník nebo nejnavštěvovanější památka. Znáte základní fakta o České republice, nebo vás některé otázky překvapí? Otestujte si své znalosti v kvízu....

vydáno 5. března 2026

Má nálepku jednoho z nejdražších měst světa. Curych si přesto zamilujete

Je největší ve Švýcarské konfederaci, pravidelně zaujímá přední příčky v...

Je největší ve Švýcarské konfederaci, pravidelně zaujímá přední příčky v žebříčcích nejlepších míst pro život, ale řadí se také k těm nejdražším městům vůbec. K Curychu zkrátka patří spousta...

4. března 2026  8:30

Přístav, do kterého bouře nesmí. Kotviště v jeskyni na La Palma je unikát

Bílé domky pod skalní klenbou, hukot oceánu a pocit, že jste vpluli do břicha...

Bílé domky pod skalní klenbou, hukot oceánu a pocit, že jste vpluli do břicha kamenné velryby. Porís de Candelaria patří k mimořádným místům Kanárských ostrovů. Jen málokdo ví, že tato romantická...

4. března 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Bardotka T478.1146 (Retrolok) v čele vlaku společnosti Valenta-Rail ve stanici...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  3. 3. 16:09

Řím vydělává na zpoplatnění fontány di Trevi. Za první měsíc inkasoval miliony

Řím chce zkrotit masový turismus, u fontány di Trevi nově vybírá poplatek 2...

Zpoplatnění vstupu k fontáně di Trevi vydělalo za první měsíc římské radnici 435 000 eur, což v přepočtu dělá 10,5 milionu korun. V pondělí to oznámila radnice. Poplatek začalo město vybírat 2....

3. března 2026  10:30

Havaj Indického oceánu pro milovníky hor, sopek a dobrodružství. To je Réunion

Réunion je francouzský ostrov v Indickém oceánu, kde se tropická příroda...

Réunion je francouzský ostrov v Indickém oceánu, kde se tropická příroda potkává s divokými horami a činnými sopkami. Pláže tu nehrají hlavní roli – o to víc všechny návštěvníky nadchne treking,...

3. března 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.