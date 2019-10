Karta mládeže EURO<26 se na cestě vyplatí

Každý mladý cestovatel ve věku od patnácti do šestadvaceti má na tuto výhodu nárok: pokud si pořídí Kartu mládeže EURO<26, m ůže při svých cestách využívat přes čtvrt milionu slev téměř ve všech evropských státech. Seznam všech možných výhod, jež ten který stát mladým nabízí, je uveden v informačních brožurách pro každou zemi. Do těchto publikací je přitom možno nahlédnout i v České republice - přímo v pražském centru Karty mládeže. Zde je také možno si kartu vyřídit. Stojí to 200 korun na rok a její platnost je jeden rok od data vystavení.

Viz Karta mládeže EURO<26 má při cestách stále širší využití