Král cestovních průvodců. Jak Karl Baedeker definitivně změnil svět turistů

Část 1/4

Začneme od Murraye

Karikatura, která měla ke skutečnosti blízko. Baedekera deptalo, jak vágní byly popisy památek. Kolik věží má zřícenina hradu nebo kláštera? Ale přesně, prosím!

To, že se někdo vydal do daleké ciziny a o tamních zajímavostech a zvláštnostech pak obsáhle pojednal v nějakém dobrodružném cestopise, žádnou novinkou nebylo. Podobný formát literatury tu existoval už od starověku. Dělal to Hérodotos, Marco Polo nebo Laurence Sterne. Jejich díla, bezpochyby čtivá, ovšem měly jeden zásadní nedostatek. Cestovat podle nich a využít je jako praktický návod se většinou moc nedalo.

S tím, jak se svět díky výdobytkům techniky postupně zmenšoval a cestovat začínali i lidé neputující nutně jen za prací, obchodem, diplomacií či zámořskými objevy – ale klidně jen za poznáním, přímořským vzduchem, do lázní či na exotickou dovolenou – se vytvořila ohromná poptávka právě po takových prakticky laděných návodech, cestovních manuálech. A jedním z těch, kteří tu poptávku chtěli vyslyšet, se stal v roce 1836 londýnský vydavatel John Murray. Zmiňujeme ho ze dvou důvodů.

Předně, byl skutečně tím prvním velkým vydavatelem cestovních průvodců na světě. Dobře prodávaným, hojně čteným. A za druhé? Vnímáno dnešními standardy byl Murray naprosto nemožný. Nestravitelný až nepoužitelný. Ať už popisoval cestu do Amsterodamu nebo do Říma, v principu ji vždy popisoval z vlastního pohledu. To jako chyba nezní. Ale v praxi?

Podle jeho příruček a průvodců jste sice mohli cestovat po světě, ale jen když jste šli přesně v jeho šlépějích. Nesměli jste se odchýlit z trasy, nekoukat nalevo ni napravo, využívat těch samých spojů a linek, držet se konkrétních přepravních společností a hotelů. Mít v kufru sbaleno přesně to, co Murray. Jeho vytištěný průvodce bylo třeba mít neustále při ruce, protože byl zásadním itinerářem, hlavní osnovou celé cesty. Byl detailní, popisný, vyčerpávající. Ale cestovat jste s ním mohli jen přesně tak, jako pan Murray.

Právě tyto kvality i nedostatky anglických cestovních průvodců vnímal i Karl Baedeker.