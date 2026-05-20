Toužíte po klidu a odpočinku? Kapverdy vás potěší počasím i výhodnou cenou

  8:30
Pokud toužíte po exotické dovolené bez davů turistů, odleťte na Kapverdy. Tuto africkou zemi můžete navštívit po celý rok, vždy se zárukou krásného, slunečného počasí. Všechny místní ostrovy jsou ideálním útočištěm pro turisty lačnící po odpočinku a klidu. Takoví jsou totiž i místní obyvatelé.
Necelých pět set kilometrů od afrického Zeleného mysu se v Atlantském oceánu nachází Kapverdské souostroví. Jedná se o republiku zahrnující celkem deset ostrovů, což ostatně připomíná i národní vlajka, na které je deset hvězd.

Tato stále populárnější exotická destinace láká na krásné slunečné počasí, a to po celý rok, protože se zde teploty pohybují mezi 25 a 30 stupni Celsia. A co je zásadní: Kapverdy jsou pro našince destinací cenově dostupnou – týdenní all inclusive pobyt zde vyjde na stejné peníze jako například dovolená ve Španělsku nebo v Itálii.

Hlavní sezona a nejlepší podmínky pro koupání jsou na Kapverdách od července do listopadu. Letadlem budete v cíli za sedm hodin. Nejčastěji turisté volí ostrovy Sal a Boa Vista.

První zmiňovaný ostrov se pyšní krásnými bílými plážemi a velmi rovným terénem. Je proto ideální destinací pro rodiny s dětmi nebo seniory, kteří nechtějí při procházkách městem stoupat do kopce. Na druhou stranu je ostrov poměrně větrný, proto je oblíbeným cílem také pro milovníky surfování nebo kitování.

Sal v portugalštině znamená sůl a odkazuje na těžbu soli, která v minulosti na ostrově probíhala ve velkém. Dnes už jde sice o hudbu minulosti, nicméně místní doly se stávají oblíbeným cílem k seznámení s místní kulturou. Z jednoho z bývalých dolů je nyní jezero Salinas Pedra de Lume, ve kterém je možnost koupání.

O plavání si ale můžete nechat jen zdát, protože voda v něm je čtyřikrát slanější než v moři. Jde tak o druhé nejslanější jezero na světě (hned po Mrtvém moři). Slouží proto jako lázeňská kůra – například pro osoby trpící ekzémem nebo jinými kožními problémy.

Jen o kus dál se nachází Modré oko. To nesmíte minout. Jedná se o přírodní úkaz v lávové jeskyni v zátoce Buracona. Mezi jedenáctou hodinou dopolední a jednou hodinou odpolední sem dopadají sluneční paprsky otvorem ve stropě, čímž vzniká zářivě modrý efekt. Věřte, že nic krásnějšího jste dosud neviděli.

Nejrušnějším městem na ostrově je Santa Maria. Nachází se zde většina hotelů, restaurací i nočních klubů. Nejvíc si zde pochutnáte na rybích specialitách, které vám místní kuchaři uvaří z čerstvých, právě vylovených ryb.

Oceán ale nabízí víc než jen dobrý oběd. Podmořský život kolem Salu patří mezi nejkrásnější na světě a při potápění můžete spatřit žraloka, rejnoka nebo mořské želvy.

Druhým ostrovem na Kapverdách, kam vás zavezou cestovní kanceláře, je Boa Vista, třetí největší v Kapverdském souostroví. Je proslulý klidnou atmosférou a dlouhými písečnými plážemi. Právě zde budete mít jedinečnou příležitost spatřit mořská zvířata v jejich přirozeném prostředí.

V tomto ohledu je turisty vyhledávaná Želví zátoka, ve které lze po celý rok spatřit karety obecné a želvy zelené. Mezi oblíbené pláže patří Santa Monica. Ostrov je ale jinak plný pouští a turistický ruch jako by se ho zatím nedotkl.

Historické památky nebo luxusní čtvrti byste zde hledali jen těžko. Počítejte proto s tím, že dovolená na Boa Vista je spíš pro ty, kterým nevadí nechat se autobusem odvézt z letiště do rezortu, tam si užít klid a pak se vrátit zpět domů.

  • Na Kapverdách je časový posun. Oproti České republice tam hodiny ukazují o dvě hodiny méně, v létě o tři.
  • K vycestování je nutný cestovní pas platný alespoň půl roku po návratu. Vízum na krátkou dovolenou není potřeba.
  • Kapverdy se řadí mezi chudé země, proto vás při pobytu na pláži nejspíš nemine návštěva potulného prodejce, který bude neodbytný. Pokud byste ho chtěli podpořit, hlavní měnou jsou kapverdské esudo, ale není problém zaplatit eury.
  • Zapomeňte na možnost půjčit si auto. Na ostrově jich je jen omezené množství, není pro ně dokonce ani přizpůsobena infrastruktura. Raději vždy volte služby cestovní kanceláře.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

