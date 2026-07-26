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Božský klid a moře jako v Karibiku. Tyto chorvatské ostrůvky turisti ještě neobjevili

Markéta Foktová
  20:00

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Maják Veli Rat, vysoký 24 metrů, na ostrově Dugi otok je nejvyšší na Jadranu. Traduje se, že aby byla omítka majáku dostatečně elastická, byla do ní přimíchána racčí vejce. | foto: Dalibor Brlek / PanthermediaProfimedia.cz

Kaprije, Olib a Dugi otok představují tvář Chorvatska, která stále patří tichu, průzračnému moři a pomalému životu. Večerní ruch tu obstarává jen pár hostů v přístavní taverně. „Vydejte se na ostrovy, kde se mezi opuštěnými domy, starými zídkami a tyrkysovými zátokami ukrývá možná největší luxus dneška – klid,“ zve Markéta Foktová.

Dovolená v Chorvatsku? Pro tři čtvrtě milionu Čechů je to cesta do ráje. Přesto stále existuje početná skupina lidí, kteří nad dovolenou u Jadranu ohrnují nos. Moc blízko, moc tradiční, moc „devadesátky“. Jenže letos tihle škarohlídi možná ještě rádi změní názor. Čím dál tím víc totiž roste obava z nedostatku leteckého paliva. Společnosti ruší lety a ti, kteří si nekoupili zájezd už začátkem roku v lákavé first minute nabídce, se v současné situaci do nákupu rozhodně nehrnou.

V hloubce pěti až šesti metrů leží vrak lodě Michele, jež ztroskotala v roce 1983. V pohodě k němu doplavete nebo dojedete na paddleboardu.

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Božský klid a moře jako v Karibiku. Tyto chorvatské ostrůvky turisti ještě neobjevili

Premium
Maják Veli Rat, vysoký 24 metrů, na ostrově Dugi otok je nejvyšší na Jadranu....

Kaprije, Olib a Dugi otok představují tvář Chorvatska, která stále patří tichu, průzračnému moři a pomalému životu. Večerní ruch tu obstarává jen pár hostů v přístavní taverně. „Vydejte se na...

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