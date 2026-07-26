Dovolená v Chorvatsku? Pro tři čtvrtě milionu Čechů je to cesta do ráje. Přesto stále existuje početná skupina lidí, kteří nad dovolenou u Jadranu ohrnují nos. Moc blízko, moc tradiční, moc „devadesátky“. Jenže letos tihle škarohlídi možná ještě rádi změní názor. Čím dál tím víc totiž roste obava z nedostatku leteckého paliva. Společnosti ruší lety a ti, kteří si nekoupili zájezd už začátkem roku v lákavé first minute nabídce, se v současné situaci do nákupu rozhodně nehrnou.
V hloubce pěti až šesti metrů leží vrak lodě Michele, jež ztroskotala v roce 1983. V pohodě k němu doplavete nebo dojedete na paddleboardu.