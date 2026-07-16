Když zavítáte na Tenerife, geopoliticky zůstanete v Evropě, zeměpisně však budete v Africe a kulturně svým způsobem jednou nohou i v Jižní Americe, protože hispánský vliv je znát téměř na každém rohu – od architektury, jazyka až po místní zvyklosti a kuchyni.
Cestovat sem můžete takřka kdykoli, ale samozřejmě největší turistické návštěvnosti se tento největší ze sedmi Kanárských ostrovů v Atlantském oceánu těší v létě.
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Ztracené nervy, ukradené peníze. Tenerife má mnoho tváří, přesto se zamilujete
Pro mírné klima se Tenerife často přezdívá ostrov věčného jara. V zimě se sem jezdí za sluníčkem a v létě ke zdejšímu oceánu lidé utíkají před vnitrozemským vedrem. Mezi červencem a listopadem je moře nejteplejší a teplota vzduchu neklesá pod 24 stupňů. Zkrátka tak akorát.
Tenerife je ostrov, kde si přijdou na své nejen milovníci moře, ale i hor, které zde vznikly dávnou vulkanickou činností. Zelené vrcholky jsou ideální pro pěší turistiku.
Ráj pro turistiku a poznávání
I když na Tenerife není nouze o přepychové hotely s all inclusive a rezorty s nekončící zábavou a vyžitím, byla by škoda zůstávat jen v nich. Na prozkoumání celého nevelkého ostrova se vyplatí půjčit si auto. Ideální základnou pro výlety je městečko Icod de los Vinos, které patří mezi nejstarší na ostrově.
Kromě skvělého místního vína, vyhlášené botanické zahrady, parku a sopečné jeskyně Cueva del Viento je město vyhledávanou turistickou atrakcí i díky stromu El drago milenario (Tisíciletý drak), který je přes šestnáct metrů vysoký a stal se přírodním symbolem Tenerife. V okolí města je řada turisticky označených tras, takže se nemusíte bát, že byste zabloudili.
Při procházce po horách (náročnost trasy si můžete zvolit podle vlastních preferencí) nemůžete přehlédnout sopečný kužel Pico de Teide, který je nejvyšší horou Španělska a je k vidění ze všech koutů ostrova. Základní pěší trasa na vrchol je pouze jedna a ke vstupu na ni je potřeba rezervace a registrace.
Procházka v místním národním parku Teide je dechberoucí. Není divu, že je park zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Vyplatí se sem zajít v pozdějších hodinách. Díky nízké světelné zátěži je park považován za jedno z nejlepších míst na Zemi pro pozorování noční oblohy.
Díky sopečnému původu se Tenerife pyšní plážemi s černým pískem. Bývalá rybářská vesnice El Médano přitahuje hlavně milovníky vodních adrenalinových sportů, protože je zde hodně větrno.
A pokud si pod pojmem adrenalinový sport představujete potápění, pak byste neměli opomenout návštěvu oblasti Los Gigantes s útesy vysokými až 800 metrů. Jejich krásu si můžete prohlédnout z moře na výletní lodi nebo z pohodlí auta ze silnice. Dobrodruzi si zde můžou vypůjčit kánoi a odpádlovat pár metrů od břehu, kde se jim naskytne možnost pozorovat delfíny na volném moři nebo se potápět s želvami.
Milovníci zvířátek by určitě měli zavítat do Loro Parque. Jedná se o jednu z nejnavštěvovanější a nejkrásnějších zoologických zahrad na světě. Uvidíte zde bílé tygry, gorily, červené pandy, nepřeberné množství papoušků a v neposlední řadě oceňovaný pavilon tučňáků. Denně v něm nasněží ze stropu až patnáct tun sněhu. Nechybí však ani cvičené kosatky nebo delfíni – zkrátka ráj pro děti, ale i dospělé. Tenerife zkrátka není jen destinace na slunění.
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Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.