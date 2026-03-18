Místní policie nyní vyšetřuje incident z počátku března, který vyšel najevo až s odstupem času. V pobřežní oblasti Sibora v obci Los Silos neznámí pachatelé v noci poškodili jedenáct pronajatých aut – podle dostupných informací jim prořízli pneumatiky. Oblast je přitom oblíbená mezi zahraničními návštěvníky.
Vyšetřovatelé ze španělské Guardia Civil zjišťují, zda za útokem stojí skupina aktivistů protestujících proti dopadům masové turistiky. V posledních letech totiž na Kanárských ostrovech podobné protesty přibývají.
Už letos na jaře přitom došlo na jihu ostrova v letovisku Costa Adeje k dalšímu dramatickému incidentu. Přibližně dvacet aut z půjčovny tam někdo zapálil. Na sociálních sítích se objevilo video, na němž skupina lidí obchází parkoviště a ničí vozidla patřící společnosti Cicar.
Záběry zachycují rozbíjení oken aut a následné zapálení jednoho z nich. Video sdílely účty spojené s environmentálními a proti-turistickými aktivisty. Nikdo se však k útoku oficiálně nepřihlásil.
Podle místních médií bylo video doprovázeno vzkazem od aktivistů, kteří tvrdí, že jsou vyčerpaní z dopadů masového turismu – přelidněných čtvrtí, růstu cen bydlení a podle nich i nedostatečného přínosu turismu pro místní obyvatele.
Demonstrace v ulicích
Napětí na ostrovech se promítá i do veřejných protestů. Loni v květnu vyšly do ulic napříč Kanárskými ostrovy tisíce lidí, kteří požadovali omezení masového turismu. Demonstrace probíhaly mimo jiné právě na ostrově Tenerife.
V turistických oblastech hlídkovaly desítky policistů a někteří návštěvníci raději zůstali ve svých hotelech nebo pronájmech. „Dnes jsem raději nevyšel ven, zůstal jsem v Airbnb, abych se vyhnul davům,“ popsal tehdy situaci jeden z turistů.
Demonstranti při pochodech používali bubny i velké mušle, do nichž troubili jako do rohů. Skandovali také hesla jako: „El dinero del turismo, dónde está?“ – tedy „Kde jsou peníze z turismu?“
Protesty proti masové turistice jsou ve Španělsku stále viditelnější. Na jaře 2024 se například na zdech v oblasti Palm‑Mar objevily graffiti v angličtině, například „My misery, your paradise“ („Moje utrpení, váš ráj“) nebo „Průměrná mzda na Kanárských ostrovech je 1 200 eur“.
Vedle nápisů „Tourists go home“ („Turisté, jděte domů“) se objevila i opačná reakce: „F**k off, we pay your wages“ („Jděte k čertu, my vám platíme mzdy“).
Podle místních úřadů se loňských demonstrací na Tenerife účastnilo přibližně 30 tisíc lidí, organizátoři však hovořili až o 80 tisících.
Turismus pod tlakem
Protesty mají podle některých představitelů turismu i ekonomické dopady. Prezident obchodní komory na Tenerife uvedl, že počet rezervací britských turistů na loňské léto klesl meziročně o osm procent. Naopak více rezervací zaznamenaly konkurenční destinace jako Turecko, Řecko, Egypt nebo Maroko.
Podobné protesty se přitom neodehrávají jen na Kanárských ostrovech. Demonstrace proti masovému turismu proběhly také v Barcelona nebo na ostrově Mallorca. V Barceloně například aktivisté během protestů stříkali na turisty vodními pistolemi.
Cestovní ruch přitom zůstává pro Španělsko klíčovým odvětvím. Odborníci však upozorňují, že napětí mezi místními obyvateli a turisty v některých oblastech roste – zejména kvůli nedostatku dostupného bydlení, přetížené infrastruktuře nebo dopadům na životní prostředí.