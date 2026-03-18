Napětí na Tenerife roste. Místní bojují proti turistům, ničí auta z půjčoven

  8:30
Jen několik dnů před velikonočními svátky, kdy se mnoho evropských rodin chystá na dovolenou do tepla, se na španělském ostrově Tenerife objevují další projevy odporu proti masovému turismu. Populární destinace Kanárských ostrovů se v posledních měsících potýká s protesty i incidenty namířenými proti turistům a turistické infrastruktuře.
Místní policie nyní vyšetřuje incident z počátku března, který vyšel najevo až s odstupem času. V pobřežní oblasti Sibora v obci Los Silos neznámí pachatelé v noci poškodili jedenáct pronajatých aut – podle dostupných informací jim prořízli pneumatiky. Oblast je přitom oblíbená mezi zahraničními návštěvníky.

Vyšetřovatelé ze španělské Guardia Civil zjišťují, zda za útokem stojí skupina aktivistů protestujících proti dopadům masové turistiky. V posledních letech totiž na Kanárských ostrovech podobné protesty přibývají.

Už letos na jaře přitom došlo na jihu ostrova v letovisku Costa Adeje k dalšímu dramatickému incidentu. Přibližně dvacet aut z půjčovny tam někdo zapálil. Na sociálních sítích se objevilo video, na němž skupina lidí obchází parkoviště a ničí vozidla patřící společnosti Cicar.

Lidé dnes mají právo na všechno. Pohlreich naplno o overturismu i migraci

Záběry zachycují rozbíjení oken aut a následné zapálení jednoho z nich. Video sdílely účty spojené s environmentálními a proti-turistickými aktivisty. Nikdo se však k útoku oficiálně nepřihlásil.

Podle místních médií bylo video doprovázeno vzkazem od aktivistů, kteří tvrdí, že jsou vyčerpaní z dopadů masového turismu – přelidněných čtvrtí, růstu cen bydlení a podle nich i nedostatečného přínosu turismu pro místní obyvatele.

Demonstrace v ulicích

Napětí na ostrovech se promítá i do veřejných protestů. Loni v květnu vyšly do ulic napříč Kanárskými ostrovy tisíce lidí, kteří požadovali omezení masového turismu. Demonstrace probíhaly mimo jiné právě na ostrově Tenerife.

V turistických oblastech hlídkovaly desítky policistů a někteří návštěvníci raději zůstali ve svých hotelech nebo pronájmech. „Dnes jsem raději nevyšel ven, zůstal jsem v Airbnb, abych se vyhnul davům,“ popsal tehdy situaci jeden z turistů.

Demonstranti při pochodech používali bubny i velké mušle, do nichž troubili jako do rohů. Skandovali také hesla jako: „El dinero del turismo, dónde está?“ – tedy „Kde jsou peníze z turismu?“

Na Tenerife na Kanárských ostrovech probíhal protest proti masovému turismu. Účastnily se ho tisíce lidí. (20. dubna 2024)

Protesty proti masové turistice jsou ve Španělsku stále viditelnější. Na jaře 2024 se například na zdech v oblasti Palm‑Mar objevily graffiti v angličtině, například „My misery, your paradise“ („Moje utrpení, váš ráj“) nebo „Průměrná mzda na Kanárských ostrovech je 1 200 eur“.

Vedle nápisů „Tourists go home“ („Turisté, jděte domů“) se objevila i opačná reakce: „F**k off, we pay your wages“ („Jděte k čertu, my vám platíme mzdy“).

Podle místních úřadů se loňských demonstrací na Tenerife účastnilo přibližně 30 tisíc lidí, organizátoři však hovořili až o 80 tisících.

Turismus pod tlakem

Protesty mají podle některých představitelů turismu i ekonomické dopady. Prezident obchodní komory na Tenerife uvedl, že počet rezervací britských turistů na loňské léto klesl meziročně o osm procent. Naopak více rezervací zaznamenaly konkurenční destinace jako Turecko, Řecko, Egypt nebo Maroko.

Podobné protesty se přitom neodehrávají jen na Kanárských ostrovech. Demonstrace proti masovému turismu proběhly také v Barcelona nebo na ostrově Mallorca. V Barceloně například aktivisté během protestů stříkali na turisty vodními pistolemi.

Cestovní ruch přitom zůstává pro Španělsko klíčovým odvětvím. Odborníci však upozorňují, že napětí mezi místními obyvateli a turisty v některých oblastech roste – zejména kvůli nedostatku dostupného bydlení, přetížené infrastruktuře nebo dopadům na životní prostředí.

Svět píše o Slovensku. Tato vesnice chce dobrovolně přijít o status UNESCO

Malebná slovenská vesnice Vlkolínec s barevnými dřevěnými domy je pro turisty...

Malebná slovenská vesnice s barevnými dřevěnými domy je pro turisty téměř pohádkovým místem a patří na seznam světového dědictví UNESCO. Pro místní obyvatele se však Vlkolínec stále častěji stává...

Měl to být vodní ráj. Čínský akvapark za miliardy už léta zeje prázdnotou

Největší opuštěný vodní park na světě.

Měl to být luxusní ráj plný bazénů, skluzavek a hotelů, místo toho z něj zbyla mrazivá památka na zkrachovalý sen za neuvěřitelných 291 miliard korun. Čtyřicetiletému průzkumníkovi Bobovi Thissenovi...

Kde se turisté necítí vítáni? Toto jsou nejméně přátelské země světa

Ne každá dovolená je pohádková a ne všude čeká úsměvné přivítání. Na sociálních...

Ne každá dovolená je pohádková a ne všude čeká úsměvné přivítání. Na sociálních sítích se nedávno rozhořela velká debata, kde se cestovatelé podělili o zkušenosti z míst, která na ně působila nejméně...

Okolí Malagy ukrývá nesčetná tajemství. Vydejte se s námi na stezku smrti

Most Puente Nuevo leží vysoko nad řekou Guadalevín a propojuje dvě části...

Jih Španělska nejsou jen pláže a tapas bary. Stačí sednout do auta nebo vlaku z Malagy a během jednoho dne se můžete ocitnout na stezce přilepené ke skále, v uličkách bílých andaluských měst nebo na...

Věž středověkého hradu se zřítila na parkoviště, lidé utíkali před kameny

Ve Španělsku se zřítila věž středověkého hradu. Suť pohřbila auta návštěvníků

Severní věž středověkého hradu Castillo de Escalona ve španělské provincii Toledo se v sobotu dopoledne zřítila. Padající suť poškodila několik vozů na parkovišti, lidé stačili utéct. Podle prvních...

Napětí na Tenerife roste. Místní bojují proti turistům, ničí auta z půjčoven

„Kanárské ostrovy mají svůj limit,“ hlásají slogany na protestu proti turismu...

Jen několik dnů před velikonočními svátky, kdy se mnoho evropských rodin chystá na dovolenou do tepla, se na španělském ostrově Tenerife objevují další projevy odporu proti masovému turismu....

18. března 2026  8:30

Vypadají jako egyptské pyramidy. Čínské hrobky zdobily Hedvábnou stezku

Hrobky Xixia Imperial Tombs jsou 60. čínskou památkou UNESCO.

Na první pohled vypadají jako zapomenuté pyramidy uprostřed čínské pouště. Monumentální hrobky dávné říše Xixia, ukryté na úpatí pohoří Helan, loni vstoupily na seznam UNESCO. Místo, kde se potkávaly...

18. března 2026

Noční život, rozlučky se svobodou. Praha boduje v žebříčku nejromantičtějších měst

Praha, pohled na Pražský hrad

České hlavní město zabodovalo v žebříčku nejromantičtějších měst Evropy. V nové studii společnosti Icelandair ho přeskočila pouze jediná metropole. Studie Prahu ocenila za její noční život.

17. března 2026  12:55

Propast uprostřed letiště. Na Ruzyni lákají na cestu do Asie zadarmo, stačí se nebát

3D podlahová animace vznikla na Letišti Praha v neveřejné části Terminálu 2...

Cestující na pražském Letišti Václava Havla čeká překvapení, které mnohé donutí zastavit. Přímo na podlaze se totiž objevila realistická 3D malba, která vypadá jako hluboký sráz v asijské džungli....

17. března 2026  12:19

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Historický motorový vláček, který vlastní Kroměřížská dráha, nabídne cestujícím...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17. 3. 10:34

Nový cestovatelský trend. Turisté vyrážejí místo památek do supermarketů

ilustrační snímek

Návštěva supermarketu patří pro stále více turistů k běžné součásti cestování. Podle průzkumů britského serveru Daily Mail dnes až 77 procent lidí během dovolené zamíří do místního obchodu s...

17. března 2026  8:30

Benátky mají konkurenci. Toto italské město nabízí vše, jen bez davů turistů

Premium
Treviso si Itálie hýčká pro jeho kuchyni, eleganci i klid.

Zatímco Benátky zápasí s přívalem turistů, Treviso, jejich menší a klidnější soused na severu Itálie, ukazuje, že udržitelnost může jít ruku v ruce s elegancí. Město, kde se zrodily tiramisu...

17. března 2026

Věž středověkého hradu se zřítila na parkoviště, lidé utíkali před kameny

Ve Španělsku se zřítila věž středověkého hradu. Suť pohřbila auta návštěvníků

Severní věž středověkého hradu Castillo de Escalona ve španělské provincii Toledo se v sobotu dopoledne zřítila. Padající suť poškodila několik vozů na parkovišti, lidé stačili utéct. Podle prvních...

16. března 2026  14:03

Kde se turisté necítí vítáni? Toto jsou nejméně přátelské země světa

Ne každá dovolená je pohádková a ne všude čeká úsměvné přivítání. Na sociálních...

Ne každá dovolená je pohádková a ne všude čeká úsměvné přivítání. Na sociálních sítích se nedávno rozhořela velká debata, kde se cestovatelé podělili o zkušenosti z míst, která na ně působila nejméně...

16. března 2026  8:30

Okolí Malagy ukrývá nesčetná tajemství. Vydejte se s námi na stezku smrti

Most Puente Nuevo leží vysoko nad řekou Guadalevín a propojuje dvě části...

Jih Španělska nejsou jen pláže a tapas bary. Stačí sednout do auta nebo vlaku z Malagy a během jednoho dne se můžete ocitnout na stezce přilepené ke skále, v uličkách bílých andaluských měst nebo na...

16. března 2026

Svět píše o Slovensku. Tato vesnice chce dobrovolně přijít o status UNESCO

Malebná slovenská vesnice Vlkolínec s barevnými dřevěnými domy je pro turisty...

Malebná slovenská vesnice s barevnými dřevěnými domy je pro turisty téměř pohádkovým místem a patří na seznam světového dědictví UNESCO. Pro místní obyvatele se však Vlkolínec stále častěji stává...

15. března 2026  8:30

Měl to být vodní ráj. Čínský akvapark za miliardy už léta zeje prázdnotou

Největší opuštěný vodní park na světě.

Měl to být luxusní ráj plný bazénů, skluzavek a hotelů, místo toho z něj zbyla mrazivá památka na zkrachovalý sen za neuvěřitelných 291 miliard korun. Čtyřicetiletému průzkumníkovi Bobovi Thissenovi...

15. března 2026

