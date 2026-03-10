V pestrosti přední z Kanárských ostrovů je v březnu a zvlášť v dubnu v plném květu a právě na jaře je jeho tvář o poznání přívětivější než v letních měsících, kdy se promění v centrum dovolenkového byznysu.
Zájmu o Gran Canarii se ale nelze divit, má asi vše, co si může výletník přát. Živá letoviska i horské vesničky, kde se zastavil čas, romantické pláže i fotogenické písečné duny a k tomu dramatickou krajinu místy připomínající záběry z povrchu Měsíce.
Nejnavštěvovanější z Kanárských ostrovů zkrátka nastavuje turistům hned několik rozdílných tváří. Plážemi a hotely posetý pouštní jih ostře kontrastuje s hornatým a řídce obydleným vnitrozemím i se zeleným severem ostrova obývaným většinou místních. Na severním pobřeží se nachází i kosmopolitní metropole Las Palmas, největší město Gran Canarie i celého souostroví.
Roku 1478 ho založil kastilský námořník Juan Rejón a o čtrnáct let později se tu zastavily doplnit zásoby lodě Kryštofa Kolumba vyplouvající k americkým břehům. Kolumba v Las Palmas připomíná palác Casade Colón, kde prý i párkrát nocoval. Honosný dům se zastřešenými dřevěnými balkony a kamennými reliéfy je dnes poutavým muzeem transatlantických plaveb janovského mořeplavce.
V historické čtvrti Vegueta se nacházejí i další půvabné koloniální stavby a také katedrála Santa Ana, jejíž výstavba byla zahájena už krátce po dobytí ostrova Španěly.
Náměstí před kostelem „hlídají“ bronzoví pastevečtí psi, sochy odkazující k původu názvu Kanárských ostrovů. Podle prvních osídlenců střežily pobřeží Gran Canarie právě smečky velkých psů, a protože latinsky se pes řekne canis, pojmenovali ostrov Canaria a název se pak rozšířil na celé souostroví.
S čtvrtí Vegueta sousedí druhá ze starých částí města Triana s pulzující pěší zónou plnou výstavních domů, barů i moderních butiků. O poznání klidněji je v jednom z utěšených městských parků. Parque Doramas nese jméno udatného válečníka z řad Guančů, původních obyvatel ostrova, a upoutá i uměle vytvořenou kanárskou vesničkou Pueblo Canario se souborem domů inspirovaných původní architekturou ostrovů.
Pueblo vzniklo podle návrhu místního malíře Néstora, a kromě jeho muzea a obchůdků řemeslníků se tu setkáte i s tradiční kanárskou lidovou hudbou a tancem.
Kouzla vnitrozemí
Jedinečným fenoménem ostrova Gran Canaria jsou pustá i dosud osídlená jeskynní obydlí vytesaná za dávných dob domorodými Guanči. Běžně se v nich bydlelo ještě ve 30. letech minulého století, dnes jsou spíš využívána jako restaurace, turistické kanceláře nebo kaple, ale najdou se i rodiny, které v již značně vylepšených původních skalních bytech stále žijí.
Nejvíc těchto bizarních příbytků se nachází ve vnitrozemí – v nádherné roklině Barranco de Guayadeque a kolem Artenary, nejvýše položené vesnice na ostrově, obklopené rozeklanými skalními hřebeny a borovými háji a známé i malebným kostelíkem Iglesia de San Matías s překrásným vyřezávaným stropem. Svatý Matěj, jemuž je kostel zasvěcen, je nejen patronem Artenary, ale i okolních borových hájů, které patří k symbolům Gran Canarie.
Endemitní kanárská borovice je na ostrovech přísně chráněna, neboť má pro místní ekosystém klíčovou roli. Zadržuje totiž vodu, která je v oblastech s minimálními srážkami životně důležitá.
Vysoko v horách se nachází také městečko Tejeda, ležící ve stínu „oblačné skály“ Roque Nublo, jejíž vrchol ve výšce 1 800 metrů nad mořem bývá po většinu roku zahalen v mracích. Vyznavači pěší turistiky sem míří od dalšího z vyhledávaných cílů zájezdních autobusů, vyhlídky Cruz de Tejeda, jejíž kamenný kříž představuje geografický střed ostrova.
Otevírají se tu skvělé výhledy – na Roque Nublo či Pozo de las Nieves, nejvyšší vrchol Gran Canarie, ale při dobré viditelnosti dokonce na nejvyšší horu celého Španělska, majestátní El Teide tyčící se na sousedním Tenerife.
Pláže, duny, drag
Jižní pobřeží Gran Canarie, to je především Maspalomas, poněkud bezduché, jak už to tak v případě letovisek bývá. Mnozí milovníci vodních radovánek se spokojí s širokou hlavní pláží, na kterou shlíží slavný maják Faro de Maspalomas. Mnozí však míří raději na proslulejší Playa des Inglés táhnoucí od centra Maspalomas po plážovou čtvrť San Agustín.
Jižně od pláží se vlní písečné duny Maspalomas, jedna z nejkrásnějších scenerií Kanárských ostrovů. Na ploše čtyř set hektarů tvoří zlatavé duny jakousi „malou Saharu“, od roku 1994 chráněnou jako národní park.
Dunas de Maspalomas prý vznikly po tsunami, které zaplavilo jižní pobřeží Gran Canarie zhruba před dvěma sty lety. S nástupem nového milénia však zažívá Maspalomas mocnou „přílivovou vlnu“ vlastně každoročně, a to vždy v polovině března, kdy sem přijíždějí tisíce účastníků jedné z nejbujařejších oslav ve Španělsku.
Karneval v Maspalomas, to je velkolepý svátek nespoutané zábavy, divokého tance a extravagantních kostýmů, který vrcholí volbou Drag Queen a rituálním pohřbením sardinky symbolizujícím očistu a nový začátek. Letos proběhne od 10. do 22. března a téma karnevalového veselí tentokrát zní: Cirkus. A cirkus to tedy určitě bude!
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.