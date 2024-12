Nejvytíženější námořní trasy zápasí se suchem, mělčinami i terorismem

Část 1/5

Panamský průplav

Jednosměrná cesta Panamským průplavem trvá lodi, pokud je vody dostatek, deset hodin. Vlakem tu samou cestu z Panama City do města Colónu zvládnete za hodinu.

Panamský průplav spojuje Tichý a Atlantský oceán dvaaosmdesát kilometrů dlouhou, uměle vytvořenou vodní cestou, která protíná Panamskou šíji. Dokončen byl v roce 1914, rozšíření se dočkal po více než sto letech, v roce 2016. Průplav se stal hlavní obchodní cestou, která umožňuje lodím cestovat mezi východním a západním pobřežím amerického kontinentu, a je také klíčový pro kontejnerové lodě, cestující z východního pobřeží USA do Asie. Nabízí mnohem kratší cestu, než kolem jižního cípu Jižní Ameriky.

Panamský průplav je vybaven řadou zdymadel, která umožňují vyzvednout plavidla postupně o šestadvacet metrů nad hladinu moře, na úroveň jezera Gatún, a naopak. Vymyšlené je to chytře, jediný háček je v tom, že bez vody to nefunguje. A právě sucho v regionu se dost neblaze promítá do spolehlivosti celého průplavu. Kapacitou dříve postačoval k přepravě 39 lodí denně. Dnes už je to jen dvaatřicet, více vody není k dispozici. Zdymadla si říkají o 100 000 metrů krychlových vody, a když jí není dostatek, prodlouží to čekací dobu k proplutí z několika hodin na týdny.