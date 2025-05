Mohlo by se hodit: Muzeum leží v 7. arrondissementu, je dostupné metrem na lince 9 (do stanice Alma-Marceau), vlakem RER linky C s výstupem ve stanici Pont de l’Alma, nebo autobusovými linkami 63 a 80 ze zastávky Alma-Marceau. Plné vstupné činí 9 eur (225 Kč), snížené 7 eur (175 Kč) Otevřeno je každý den v týdnu s výjimkou pondělků, od 10.00 do 16.00 Prohlídka suché galerie trvá přibližně 90 minut Na prohlídkách mimo otevírací dobu se domluvíte u pokladny