Stezka nese název Rocky to Nordegg Rail Trail a jak název napovídá, proměňuje bývalou železniční trať, která byla postavena na začátku minulého století, na celoroční víceúčelovou trasu. Rozprostírá se v kanadské provincii Alberta.
Stezka kopíruje koleje historické kanadské transkontinentální železnice Canadian Northern Railway (CNoR) mezi bývalou hornickou osadou Nordegg a městem Rocky Mountain House. V Kanadě vznikala v desátých letech dvacátého století a sloužila primárně k přepravě uhlí a obsluze osadníků.
Podle historika Lese Kozmy, který se více než 50 let zabývá studiem železnic v západní Kanadě, tratě jako CNoR v časném období po sjednocení Kanady v roce 1867 nejenže přivážely lidi a uhlí na západ, ale také vedly ke vzniku mnoha měst, která zde stojí dodnes.
„Tato trať byla naprosto zásadní. Bez železnic by tehdejší komunity neexistovaly,“ řekl historik Kozma pro BBC. Upozornil také na informační tabule umístěné podél trasy, které historii železnice připomínají. Vysvětlil, že s rozvojem hornických osad jako Alexo, Saunders a Harlech podél trati začaly parní a později dieselové lokomotivy vozit po železnici až 45 vagónů naložených uhlím.
Po druhé světové válce však poptávka po uhlí poklesla a železniční doprava se zpomalila. Samotný koridor byl poté opuštěn v roce 1986. „To, že CNoR zůstala zachována a nebyla ponechána chátrání, je velmi významné,“ tvrdí Kozma.
„Na této trati je neobvyklé, kolik se z infrastruktury zachovalo. Na mnoha místech je trasa neporušená. To je vzácné, a proto tato stezka nabízí tak dobrý pohled na to, jak byla tato oblast Kanady vybudována,“ dodává.
Pro všechny, kdykoliv a bez turistů
Stezka kolem železnice je určená pro všechny, jakožto víceúčelová. V létě je k dispozici pěším, cyklistům či jezdcům na koních. V zimě přivítá běžkaře, jezdce na psím spřežení a terénní vozidla.
Vzhledem k původnímu účelu je cesta mírná a umožňuje tak cestovatelům projít ji rovnoměrným tempem a v klidu si prohlédnout daleké výhledy.
Stezka vede skrz borové a smrkové háje a mokřady, kde se nechá stanovat. Line se i kolem řeky Severní Saskatchewan, kterou lze místy sjíždět v kánoi, nebo v ní lze lovit pstruhy, kteří se zde hojně vyskytují.
Lákadlem je nepochybně i Abrahamovo jezero, které je největším jezerem v provincii Alberta. Na trati lze potkat i zástupce kanadské fauny, jako například losy, jeleny, lišky a horské kozy.
Otvírá se tak možnost prozkoumat dosud běžným turistům nepřístupnou část Skalistých hor, a to bez přelidněných tras, jak tomu bývá ve dvou nejznámějších kanadských národních parcích Jasperu a Banffu. Z plánovaných 109 kilometrů je prozatím zpřístupněno něco málo přes padesát.
„Je to velkolepá příroda v lidském tempu,“ tvrdí obchodní ředitel společnosti Travel Alberta Jon Mamela. Podle něj jde o snadný vstup do hor pro ty, kdo nevyhledávají náročné túry. Mamela zároveň tvrdí, že jde o možnost poznat oblast, která je zatím neprozkoumaná, a to ani místními.
Železný kolos i zachovalý důl
Jedním z hlavních a nově zpřístupněných lákadel je Taunton Trestle Bridge, tedy most, který až do roku 1985 sloužil uhelnému dolu Brazeau Collieries. Původní nýtovaná ocelová konstrukce o délce 220 metrů byla zrenovována a pokryta novým povrchem. Nyní tak nabízí jedinečný výhled do soutěsky přímo pod sebou.
Pro turisty, které neuchvátí panenská kanadská příroda, je tu možnost ponořit se do historie této oblasti ještě více. Přímo v bývalé uhelné osadě Nordegg je totiž možnost prozkoumat zachovalý uhelný důl z 50. let.
Muzeum s názvem Nordegg Discovery Centre & Brazeau Collieries Mine National Heritage Site se nachází nedaleko nástupního bodu na stezku právě v bývalé uhelné osadě Nordegg.
Komentované prohlídky návštěvníkům přiblíží, jak se uhlí zpracovávalo a distribuovalo po západní Kanadě a jak úzce spolu byly těžba a železnice propojeny.