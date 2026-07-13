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Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád

Radomír Dohnal
Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v... V 7. století tu Longobardi (Lombardi) vystavěli hrad. Místo zvolili dobře: na... Nejednou okolím protahovala vojska nepřátel s velkou chutí plenit a ničit. V... Kronikáři jeho vznik stvrzují k první polovině 11. století. Říkalo se mu San... V roce 1842 sem docela náhodou „zabloudil“ britský malíř a spisovatel Arthur... Větší část kamenných hradeb i chátrajícího hradu už tenkrát místní rozebrali na... Pořád tu bylo bezpečno, jako v závětří. Velká politika se dělala v osmdesát... Pro většinu cestovatelů byla vždy podstatnější oblast přímořských měst u... Je třeba dodat, že ve 20. století už místní tolik nedoceňovali, že jejich sídlo... Proto také když se v 60. letech v rámci celostátního programu industrializace... Vrátit se zpátky do středověku už nechtěli. Počátkem 60. let tak začalo... A dál? Podle očekávání se do opuštěného sídla začala dobývat příroda. Popínavé...
Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k tamní krajině prostě patří. Je to středověké město duchů, které žije svým rozpadem v ruiny.

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vydáno 9. července 2026

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