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Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád
Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...
Tajemství slovinské soutěsky Pasice. Partyzánskou nemocnici Němci neobjevili
Nacházela se hluboko v Němci okupované Evropě, vlastně jen několik hodin cesty od hranic Rakouska a centrálních oblastí Třetí říše. Přesto slovinská partyzánská nemocnice Franja, skrytá v soutěsce...
Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu
Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...
KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?
Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...
Půvabně chaotická Tirana. Proč vynechat pláže a ztratit se v albánské metropoli
Vůně čerstvého tabáku z tržnice, všudypřítomný mumraj, řidiči kličkující mezi chodci a nečekaná pohostinnost na každém rohu. Zatímco čeští turisté berou Albánii útokem hlavně kvůli plážím a horám,...
Za krásou Krušných hor. Vydejte se po německých stezkách i historickým vlakem
Na hřebenech pohraničí se nachází jedna z nejkrásnějších turistických oblastí Německa, konkrétně v Krušných horách. Na návštěvníky zde čeká více než pět tisíc kilometrů značených turistických tras,...
Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád
Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...
Nový stát ovládaný AI. Vládne tam Churchill, zakladatel se bojí katastrofy
Před rokem technologický podnikatel Dan Thomson šokoval svět prohlášením, že na tropickém ostrově uprostřed Asie založil nový stát. Na tom by v historii bizarních mikronárodů nebylo nic tak...
Na co zírá mašinfíra: Znáte lokálku do Fulneku? Ukážeme vám ji
Petr, mašinfíra měřící drezíny Správy železnic, nás sveze po krátké lokálce na severní Moravě. Dnes má trať ze Suchdola nad Odrou do Fulneku necelých 10 kilometrů, původně ovšem měla pokračovat až do...
Ostrov boha Dia. Kréta není jen o moři, okouzlí mytologií i nádhernou přírodou
Podle pověstí na Krétě přišel na svět Zeus, nejvyšší řecký bůh. Své rodiště si skutečně uměl vybrat – ostrov nabízí jedinečnou kombinaci historických památek a kultury, nádherné přírody a pláží, ze...
Velšská cesta po okraji světa. Děti prozradily adresu, pak přišlo vystěhování
Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v nichž se pasou ovce. Proč ale nikde nevidíte ani živáčka? Vysvětlení k vám přinese vítr, s dunící ozvěnou minometů a děl....
Gran Fondo na vlastní kůži: utrpení a výhledy. Do Val di Fiemme se nejezdí jen trpět
Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme vyrazili. Hory nám daly zabrat, ale Val di Fiemme nabízí víc než jen dřinu na kole, píše magazín Víkend DNES.
Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu
Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...
Půvabně chaotická Tirana. Proč vynechat pláže a ztratit se v albánské metropoli
Vůně čerstvého tabáku z tržnice, všudypřítomný mumraj, řidiči kličkující mezi chodci a nečekaná pohostinnost na každém rohu. Zatímco čeští turisté berou Albánii útokem hlavně kvůli plážím a horám,...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Nově zrekonstruovaný byt v žádané lokalitě
Janovského, Ostrava
4 990 000 Kč
Túry v rakouském Zillertalu. Jak se z království lyžařů stává ráj turistů
Desítky let patřilo mezi největší lyžařské destinace Rakouska. V důsledku globálního oteplování se však údolí Zillertal nově učí žít i bez jistoty dlouhé zimy. A místo investic jen a pouze do...
KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?
Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...