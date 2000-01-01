náhledy
Jen několik kilometrů od českých hranic se nad Labem zvedá skalní útvar, který se stal symbolem Saského Švýcarska. Vyhlídka Bastei s ikonickým kamenným mostem nabízí panoramatické pohledy na labský kaňon, pískovcové věže i pozůstatky středověkého hradu. Není divu, že patří k nejnavštěvovanějším místům východního Německa.
Autor: Profimedia.cz
Jen málokteré místo v Saském Švýcarsku je tak známé jako Bastei. Skalní útvar tyčící se na pravém břehu Labe nedaleko lázeňského městečka Rathen láká návštěvníky už více než dvě století.
Autor: Marek Michalec, pro iDNES.cz
Vyhlídkové plošiny ve výšce téměř 200 metrů nad řekou nabízejí jedny z nejpůsobivějších pohledů na krajinu Labských pískovců, hluboké lesy i meandrující tok Labe.
Autor: ČTK
Skály Bastei dosahují nadmořské výšky 305 metrů a jejich dnešní podoba vznikala miliony let působením vodní eroze.
Autor: Profimedia.cz
Název připomíná někdejší obranný systém strmých skal, který chránil středověký skalní hrad Neurathen. Právě jeho pozůstatky dnes tvoří jednu z hlavních atrakcí celé lokality.
Autor: ČTK
Největší pozornost však přitahuje kamenný most Basteibrücke. Stavba dlouhá 76 metrů překonává hlubokou skalní rozsedlinu známou jako Mardertelle neboli Kuní jáma a spojuje vyhlídkovou skálu Bastei s místem, kde stával hrad Neurathen.
Autor: ČTK
Současná podoba mostu, který bývá označován za první turistický most v Evropě, pochází z roku 1851.
Autor: Profimedia.cz
Pohled na most zasazený mezi pískovcové věže patří k nejfotografovanějším scenériím celého regionu. Není proto překvapením, že během letních měsíců sem míří tisíce návštěvníků denně.
Autor: Marek Michalec, pro iDNES.cz
Za mostem se nachází areál bývalého skalního hradu Neurathen. Pevnost vznikla pravděpodobně v polovině 14. století a využívala přirozené ochrany pískovcových věží. Dodnes zde návštěvníci mohou spatřit zbytky opevnění, vytesané místnosti nebo obranné průchody.
Autor: Profimedia.cz
Další připomínkou historie je nedaleký Altrathen, starší skalní hrádek, z něhož se však dochovaly už jen nepatrné pozůstatky.
Autor: ČTK
Zajímavostí oblasti je také skalní divadlo Felsenbühne Rathen. Přírodní scéna s kapacitou kolem 2 tisíc diváků vznikla v roce 1936 a dodnes hostí divadelní představení pod širým nebem.
Autor: ČTK
K odpočinku láká i nedaleké údolí Grünbachtal s jezerem Amselsee. Na jeho hladině si lze půjčit loďku a užít si klidnější podobu Saského Švýcarska mimo hlavní turistické trasy.
Autor: ČTK
Bastei leží přibližně 15 kilometrů od hraničního přechodu Hřensko–Schmilka, takže je oblíbeným cílem jednodenních výletů z Česka.
Autor: ČTK
Nejjednodušší cesta vede automobilem přes Bad Schandau a Rathewalde. Návštěvníci mohou využít placené parkoviště asi dva kilometry od vyhlídky, odkud vede nenáročná pěší cesta.
Autor: Marek Michalec, pro iDNES.cz
Dobrodružnější variantou je příjezd vlakem. Spojení z Děčína vede přes Bad Schandau do stanice Kurort Rathen. Odtud je třeba využít přívoz přes Labe a následně vystoupat lesní stezkou k vyhlídce. Trasa je sice náročnější, ale odměnou jsou krásné pohledy na údolí řeky.
Autor: Profimedia.cz
Vyhlídkové plošiny i slavný most jsou přístupné celoročně a vstup je zdarma. Zpoplatněna je pouze návštěva naučné stezky vedoucí areálem bývalého hradu Neurathen, a to částkou 2,50 eura (60 korun) za dospělého a jedním eurem (25 korun) za dítě.
Autor: ČTK
Přestože je Bastei jedním z nejnavštěvovanějších míst Saského Švýcarska, svou popularitu si zaslouží. Spojení monumentálních pískovcových skal, historického mostu a výhledů na hluboké údolí Labe vytváří scenérii, která patří k nejpůsobivějším v celém Německu.
Autor: Marek Michalec, pro iDNES.cz
Pro české turisty navíc představuje mimořádně dostupný cíl, který lze pohodlně zvládnout během jediného dne.
Autor: ČTK