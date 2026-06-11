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Mystický skvost za hranicemi. Ďáblův most láká do Saska turisty z celého světa
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Mystický skvost za hranicemi. Ďáblův most láká do Saska turisty z celého světa
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Myslíte si, že nejvyšší vrcholy českých pohoří už vás nemohou ničím překvapit? Možná se mýlíte. Nejvyšší hory České republiky totiž provázejí příběhy o ztracených rozhlednách či sporných pramenech...
Na první pohled připomíná geologickou hádanku, kterou by vymyslel spíše scenárista než příroda. Na filipínském ostrově Luzon se nachází jedno z nejpodivuhodnějších míst planety – ostrov v jezeře,...
Nechrlí jen lávu a popel. Nejnebezpečnější sopky světa dokážou rozpoutat bahenní laviny, pyroklastické bouře i katastrofy, které by během několika minut ohrozily miliony lidí. Stratovulkány od Vesuvu...
Skrytá v útesech neobydleného ostrova Staffa vypadá Fingalova jeskyně spíš jako kulisy fantasy filmu než skutečné místo. Čedičové sloupy tu vytvořily kamennou katedrálu, v níž mořské vlny znějí jako...
Tichomořské ostrovy provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit. Na ostrovech Rarotonga a Tahiti nás provázely až kýčovité – přece však reálné – scenérie i...
Festivaly jsou místem, kde se během pár hodin může stát víc než za dva týdny na seznamkách. Ať už hledáš spřízněnou duši, nový festivalový match nebo jen někoho, s kým si dáš čepovanou Kofolu, začít...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Na první pohled připomíná geologickou hádanku, kterou by vymyslel spíše scenárista než příroda. Na filipínském ostrově Luzon se nachází jedno z nejpodivuhodnějších míst planety – ostrov v jezeře,...
V Česku najdete plno míst, kde během pár hodin zapomenete na každodenní shon a znovu objevíte klid, který nám tak často chybí. Přinášíme tipy na pěší výlety od romantických údolí přes divoké hřebeny...
Jen několik kilometrů od českých hranic se nad Labem zvedá skalní útvar, který se stal symbolem Saského Švýcarska. Vyhlídka Bastei s ikonickým kamenným mostem nabízí panoramatické pohledy na labský...
Kempování není jen o hledání místa k přespání, je to o svobodě, ranní kávě v trávě a zážitcích pod širým nebem. Ať už vyrážíte s batohem na zádech, rodinným stanem nebo luxusním karavanem, najdete...
Kempování není jen o hledání místa k přespání, je to o svobodě, ranní kávě v trávě a zážitcích pod širým nebem. Ať už vyrážíte s batohem na zádech, rodinným stanem nebo luxusním karavanem, najdete...
Kempování není jen o hledání místa k přespání, je to o svobodě, ranní kávě v trávě a zážitcích pod širým nebem. Ať už vyrážíte s batohem na zádech, rodinným stanem nebo luxusním karavanem, najdete...
Kempování není jen o hledání místa k přespání, je to o svobodě, ranní kávě v trávě a zážitcích pod širým nebem. Ať už vyrážíte s batohem na zádech, rodinným stanem nebo luxusním karavanem, najdete...
V jedné ulici zní svolávání k modlitbě, o pár kroků dál stojí kostel, synagoga i katedrála. Sarajevo je městem kontrastů, kde se osmanská minulost potkává s bolestnými vzpomínkami na válku. Přesto...
Elišky Machové, Brno - Žabovřesky
17 000 Kč/měsíc
Patří k nejhezčím městům na světě a letos byla organizací UNESCO jmenována i globální metropolí architektury. Může za to geniální Antoni Gaudí, jemuž Barcelona vděčí za značnou část své krásy i...
Skrytá v útesech neobydleného ostrova Staffa vypadá Fingalova jeskyně spíš jako kulisy fantasy filmu než skutečné místo. Čedičové sloupy tu vytvořily kamennou katedrálu, v níž mořské vlny znějí jako...