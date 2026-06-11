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Kamenný most nad propastí. Bastei patří k nejkrásnějším vyhlídkám Německa

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  8:30
Jen několik kilometrů od českých hranic se nad Labem zvedá skalní útvar, který se stal symbolem Saského Švýcarska. Vyhlídka Bastei s ikonickým kamenným mostem nabízí panoramatické pohledy na labský kaňon, pískovcové věže i pozůstatky středověkého hradu. Není divu, že patří k nejnavštěvovanějším místům východního Německa.
Jen několik kilometrů od českých hranic se nad Labem zvedá skalní útvar, který... Výhled na skalní monumenty z Bastei Vyhlídkové plošiny ve výšce téměř 200 metrů nad řekou nabízejí jedny z... Skály Bastei dosahují nadmořské výšky 305 metrů a jejich dnešní podoba vznikala... Název připomíná někdejší obranný systém strmých skal, který chránil středověký... Největší pozornost však přitahuje kamenný most Basteibrücke. Stavba dlouhá 76... Současná podoba mostu, který bývá označován za první turistický most v Evropě,... Basteibrücke Za mostem se nachází areál bývalého skalního hradu Neurathen. Pevnost vznikla... Další připomínkou historie je nedaleký Altrathen, starší skalní hrádek, z něhož... Zajímavostí oblasti je také skalní divadlo Felsenbühne Rathen. Přírodní scéna s... K odpočinku láká i nedaleké údolí Grünbachtal s jezerem Amselsee. Na jeho...


Mystický skvost za hranicemi. Ďáblův most láká do Saska turisty z celého světa

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