Děti nesmějí domů, dokud vše neprodají. Máma jen čeká. Čech o životě v Kambodži

Kambodžané jsou volnomyšlenkáři. Na rozdíl od Evropanů se nikam neženou, říká cestovatel Ondřej Kočí.

Na jedné straně luxusní vily, na druhé plechové boudy, kde se na malé podestě tísní celá rodina. Český student Ondřej Kočí projel genocidou poznamenanou Kambodžu s batohem na zádech a díky místním kontaktům nahlédl i tam, kam se běžný turista nepodívá.

Kambodža má za sebou velmi temnou historii spojenou s Rudými Khmery, kteří nastolili brutální genocidu s miliony mrtvých. Je to v zemi cítit i dnes?
Kambodža se z té katastrofy dodnes plně nevzpamatovala. Rudí Khmerové systematicky vyvraždili elitu národa – lékaře, učitele i vědce –, což zemi uvrhlo do hluboké rozvojové pasti. Stále je cítit obrovský nedostatek kvalifikovaných odborníků, ekonomika stojí hlavně na levné pracovní síle v textilních továrnách a zemědělství. Chybí vlastní inovace a technologický pokrok, protože vzdělávací systém se z té rány vzpamatovává velmi pomalu.

Po jednom zážitku v autobusu jsem hledal už jen co nejlépe hodnocené ubytování.

Nádraží Praha Vršovice

4. února 2026

