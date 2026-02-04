Kambodža má za sebou velmi temnou historii spojenou s Rudými Khmery, kteří nastolili brutální genocidu s miliony mrtvých. Je to v zemi cítit i dnes?
Kambodža se z té katastrofy dodnes plně nevzpamatovala. Rudí Khmerové systematicky vyvraždili elitu národa – lékaře, učitele i vědce –, což zemi uvrhlo do hluboké rozvojové pasti. Stále je cítit obrovský nedostatek kvalifikovaných odborníků, ekonomika stojí hlavně na levné pracovní síle v textilních továrnách a zemědělství. Chybí vlastní inovace a technologický pokrok, protože vzdělávací systém se z té rány vzpamatovává velmi pomalu.
Po jednom zážitku v autobusu jsem hledal už jen co nejlépe hodnocené ubytování.