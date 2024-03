Mnohem lepší než Thajsko. Kambodža vás okouzlí vstřícností i památkami

Může se hodit Kambodžské vlhké tropické podnebí ovlivňují dva monzuny, kvůli kterým se střídá období sucha s obdobím dešťů. Nejlepší období pro návštěvu je začátek suchého období od listopadu do prosince, kdy panují nižší teploty. Konec suchého období od března do dubna je naopak typický vysokými průměrnými teplotami kolem 33 stupňů. Celoročně je třeba být připraven na vysokou vzdušnou vlhkost.

Přímé lety z Prahy nejsou k dispozici. Při letu z Prahy do Siem Reap vás čekají alespoň dva přestupy. Nejkratší cestu nabízejí švýcarské aerolinky s přestupem v Zurichu a Bangkoku.

Nejlevnější jednosměrná letenka v dubnu začíná na 20 000 korunách. Dobrou alternativou je spojit výlet do Siem Reapu s návštěvou sousedního Thajska. Společnost Bangkok Airways nabízí lety z Bangkoku už od tří tisíc za jednosměrný let, který trvá necelou hodinku a půl.

Na návštěvu Angkor Vatu a přilehlého národního parku si vyčleňte alespoň pět dní. Výhodou je, že chrámy i přírodní atraktivity jsou poměrně blízko u sebe a za jeden den tedy zvládnete projít i více chrámů. Kvůli vysokým teplotám může být procházení venkovních prostranství náročné. Na přesuny je proto lepší zvolit namísto tuktuku klimatizované auto, přestože cenový rozdíl je znatelný. Pronájem klimatizovaného auta s průvodcem se pohybuje v okolo 60–100 dolarů (1 400–2 300 Kč) na den.

Pas do Angkor Vatu stojí 37 dolarů (860 Kč) na den a 62 dolarů (1 450 Kč) na tři dny a zahrnuje vstup do všech chrámů komplexu. Určitě bych doporučila zakoupit pas na tři dny, protože za jeden den není možné vše projít.

Ceny ubytování jsou pro našince velice příznivé. Noc v kvalitním čtyřhvězdičkovém hotelu s bazénem vyjde okolo jednoho tisíce korun. Ceny jídel v restauracích se pohybují okolo 100 korun za hlavní jídlo, ale velmi dobře se lze najíst i na ulici za ještě méně. Oficiální měnou je kambodžský riel, všude však přijímají americké dolary, které je dobré přivézt si sebou v hotovosti. 10 000 rielů se rovná zhruba 60 korunám.

Zatímco obchody se západními potravinami a drogerií není problém v oblasti kolem Angkor Vatu najít, věci jako sportovní obuv nebo vybavení může být poměrně těžké sehnat. Ideální je tedy vše si přivézt s sebou a nespoléhat se na nákup v zemi.

V centru Siem Reapu najdete bezpočet jednotlivců, kteří vám nabídnou pronájem vozu s průvodcem. Prohlídku vám stejně dobře zajistí v hotelu, kde vám navíc doporučí vhodný program podle vašich preferencí. V Siem Reapu jsme navštívili večerní cirkusovou show od místních umělců Phare Circus, kterou můžu vřele doporučit.

Dostatečně v předstihu se informujte o požadovaných a doporučených očkováních. V turistických oblastech, jako jsou Angkor Vat, hlavní město Phnom Penh, Sieam Reap a Tonle Sap, se malárie téměř nevyskytuje a není proto nutné brát antimalarika. Pro návštěvu zbytku země, především jejích zalesněných oblastí, se antimalarika důrazně doporučují.