Pohyb hlavním městem Egypta od jedné turistické zajímavosti k druhé se neobejde bez ponoření do chaosu nespoutané káhirské dopravy. Charakterizuje ji sveřepost řidičů, jejich schopnost převézt na malé motorce či v titěrném autě téměř celou domácnost i naprosté ignorování bezpečnostních pravidel.
Egyptští motoristé prostě odmítají nosit přilby, i když je mají. Viděl jsem řidiče, který si ji vezl na zadním sedadle motorky. Člověk si pak jen klade otázku, proč ji vůbec veze.
Těžko si představit, že tato dopravní džungle bývala ještě divočejší. „Aspoň mají řidičák, dřív to nebylo,“ vtipkuje místní průvodce pro společnost Čedok, jenž své jméno zkrátil pro česká ústa na příjemněji vyslovitelné „Fanda“. Průvodce mluví obdivuhodně plynulou češtinou. Je živoucím důkazem kvality výuky českého jazyka na káhirské univerzitě. Egypt je ostatně po Česku jednou z hlavních zemí, kde se čeština vyučuje.
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Během proplétání se divokými ulicemi Egypta se nám naskýtá nečekaný kulturní zážitek, když se osobní auto nečekaně střetlo s naším autobusem. I když byl viníkem řidič druhého vozidla, zasypal našeho šoféra sprškou rychlých, hlasitých a rozčilených slov, nedbaje na blokování dopravy. Jakmile mu přítomní policisté naznačili, že by mohl za celou kolizi platit, rozhněvaný muž se najednou začal objímat s naším řidičem jako se svým nejlepším přítelem.
Zatímco my, cyničtí Evropané, jsme celou událost sledovali s fascinovaným zájmem, pro našeho řidiče šlo zřejmě o věc osobní cti. Prostřednictvím Fandy jsme zjistili, že nabízí svou rezignaci. To jsme odmítli, neboť jsme byli s jeho službami velice spokojeni, a tak nás řidič mohl tentokrát už bez dalších potíží dopravit tam, kam jsme potřebovali.
Co vidět v Káhiře mimo pyramidy?
Nad Káhirou se tyčí mešita Muhammada Alího, známá spíše jako Alabastrová mešita. Je umístěná v zachovalé Saladinově citadele a nabízí úchvatný pohled na rozprostírající se město, samozřejmě s nezbytnými pyramidami v pozadí.
V samotné mešitě zvláště zaujmou vrstvené lustry obklopené menšími, kulovými světly. V areálu se nachází i hodinová věž z 19. století stylisticky se hodící do londýnských ulic, i když je z Francie od krále Ludvíka Filipa.
Pro milovníky egyptské historie je k dispozici velkolepé Velké egyptské muzeum (GEM). V jeho světle by ale nemělo zaniknout ani Národní muzeum egyptské civilizace (NMEC).
To původně uchovávalo památky z GEM, samo ale stále mnoho nabízí. Na rozdíl od GEM totiž ukazuje i novější egyptskou historii po faraonech a ptolemajovských vládcích, ačkoliv i tyto panovníky zahrnuje.
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Hlavním tahákem jsou ale jednoznačně mumie dávných faraonů nacházející se v temných místnostech, kde není dovoleno fotit. Jsou jedinečným dokladem egyptského umění mumifikace, která dokázala zachovat mrtvoly dávných panovníků v takovém stavu, že vypadají zachovaleji než stvoření, která člověk potká večer před pražským hlavním nádražím.
Tržiště jako centrum egyptského života
„Skutečný Egypt, to nejsou hotely na pobřeží. To jsou tržiště,“ vysvětluje nám Fanda, co je na Egyptě skutečně autentické, a bere nás na ten v Káhiře vůbec největší Chán al-Chalílí.
Jeho atmosféru charakterizuje hluk a aktivní obchodníci nabízející všechny možné turistické suvenýry včetně univerzálních fotbalových dresů.
Pro Evropana je to dost intenzivní zkušenost, takže mnozí z nás se uvelebují do křesel místních restauračních a kavárenských zařízení. Zatímco sedíme a čekáme na kávu, navštěvují nás prodejci různého věku, včetně dívek školou povinných. Když však jejich zástupům není konce, člověk najednou pochopí, proč se faraoni tak těšili do klidného ticha záhrobního života…
Poněkud příjemnější zkušenost nás čeká ve specializované prodejně koření. Pohledné Egypťanky nám elegantním stylem, dávajícím vzpomenout na implikované graciézní pohyby žen ztvárněných na chrámových zdech, dávají přivonět k jednotlivým přísadám za doprovodu výkladu česky hovořící prodavačky. Neodcházíme s prázdnou.
Magická atmosféra večerní projížďky po Nilu
Když už je člověk v Káhiře, vyplatí se zajet do jejího blízkého okolí. Zhruba 30 kilometrů od Káhiry se nachází muzeum Memfisu, prvního města sjednoceného Egypta. Hlavním tahákem je jednoznačně deset metrů vysoká socha faraona Ramesse II., která původně stála před chrámem boha Ptaha, městského boha Memfisu.
K vidění je ale i menší alabastrová sfinga a řada dalších soch, které vystaveny v řadě za sebou dávají pocítit, jaké by to bylo procházet sloupořadím ve starobylém chrámě.
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Legendární plavba po Nilu. Připravte se na koupání s krokodýly a týrání velbloudů
Vzhledem k víře Egypťanů, že svět vzešel z pravodstva, je až symbolické, že naše pouť fascinující zemí pyramid, mumií a hieroglyfů končí na Nilu. Večerní plavbu si užíváme na lodi zřetelně inspirované egyptskou mytologií. Hebký noční rubáš zahaluje veškeré kazy egyptských budov a proměnlivé světlo z projíždějících lodí vytváří magickou atmosféru.
Přesto by to nebyla skupina cynických Čechů, aby možná ten největší zážitek neměla z jedné ze čtveřice břišních tanečnic. Když se člověk na ni zaměřil, všiml si, že nestíhá ostatní tři a jede si v zásadě vlastní linii, což mnohé z nás pobaví. A taková jako by byla celá Káhira. Není bez chyb a nedokonalostí. Přesto má své kouzlo a oplývá zvláštní přitažlivostí, pokud jí dá člověk šanci.
Káhira: Tipy na cestu