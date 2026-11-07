Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mešity až k nebi, pulzující tržiště a doprava. Káhira není jen o pyramidách

Autor:
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Nad Káhirou se tyčí mešita Muhammada Alího, známá spíše jako Alabastrová mešita.

Nad Káhirou se tyčí mešita Muhammada Alího, známá spíše jako Alabastrová mešita. | foto: Jan Hron

Mešita Muhammada Alího, známá jako Alabastrová mešita, v Saladinově citadele v...
Mešita byla postavena mezi lety 1830 až 1848 za vlády Muhammada Alího.
Stavba, která byla největší postavenou mešitou v první polovině 19. století, je...
Mešita byla postavena jako památka na Alího nejstaršího syna Tusuna Pašu, který...
37 fotografií
Káhira toho nabízí více než jen pyramidy, od velkolepé mešity tyčící se nad městem přes muzea s bohatou historií země až po pulzující život na tržištích. Samostatným turistickým zážitkem je pak divoká káhirská doprava a pohlcující atmosférou se vyznačuje i večerní plavba po Nilu.

Pohyb hlavním městem Egypta od jedné turistické zajímavosti k druhé se neobejde bez ponoření do chaosu nespoutané káhirské dopravy. Charakterizuje ji sveřepost řidičů, jejich schopnost převézt na malé motorce či v titěrném autě téměř celou domácnost i naprosté ignorování bezpečnostních pravidel.

Egyptští motoristé prostě odmítají nosit přilby, i když je mají. Viděl jsem řidiče, který si ji vezl na zadním sedadle motorky. Člověk si pak jen klade otázku, proč ji vůbec veze.

Těžko si představit, že tato dopravní džungle bývala ještě divočejší. „Aspoň mají řidičák, dřív to nebylo,“ vtipkuje místní průvodce pro společnost Čedok, jenž své jméno zkrátil pro česká ústa na příjemněji vyslovitelné „Fanda“. Průvodce mluví obdivuhodně plynulou češtinou. Je živoucím důkazem kvality výuky českého jazyka na káhirské univerzitě. Egypt je ostatně po Česku jednou z hlavních zemí, kde se čeština vyučuje.

Jsem napůl Egypťan, říká Miroslav Bárta. Radí lidem, jak se chovat v těžké době

Během proplétání se divokými ulicemi Egypta se nám naskýtá nečekaný kulturní zážitek, když se osobní auto nečekaně střetlo s naším autobusem. I když byl viníkem řidič druhého vozidla, zasypal našeho šoféra sprškou rychlých, hlasitých a rozčilených slov, nedbaje na blokování dopravy. Jakmile mu přítomní policisté naznačili, že by mohl za celou kolizi platit, rozhněvaný muž se najednou začal objímat s naším řidičem jako se svým nejlepším přítelem.

Zatímco my, cyničtí Evropané, jsme celou událost sledovali s fascinovaným zájmem, pro našeho řidiče šlo zřejmě o věc osobní cti. Prostřednictvím Fandy jsme zjistili, že nabízí svou rezignaci. To jsme odmítli, neboť jsme byli s jeho službami velice spokojeni, a tak nás řidič mohl tentokrát už bez dalších potíží dopravit tam, kam jsme potřebovali.

Co vidět v Káhiře mimo pyramidy?

Nad Káhirou se tyčí mešita Muhammada Alího, známá spíše jako Alabastrová mešita. Je umístěná v zachovalé Saladinově citadele a nabízí úchvatný pohled na rozprostírající se město, samozřejmě s nezbytnými pyramidami v pozadí.

V samotné mešitě zvláště zaujmou vrstvené lustry obklopené menšími, kulovými světly. V areálu se nachází i hodinová věž z 19. století stylisticky se hodící do londýnských ulic, i když je z Francie od krále Ludvíka Filipa.

Mešita Muhammada Alího, známá jako Alabastrová mešita, v Saladinově citadele v Káhiře
Mešita byla postavena mezi lety 1830 až 1848 za vlády Muhammada Alího.
Stavba, která byla největší postavenou mešitou v první polovině 19. století, je situována na vrcholku citadely a díky svému tvaru a dvěma minaretům je nejvíce viditelnou mešitou v Káhiře.
Mešita byla postavena jako památka na Alího nejstaršího syna Tusuna Pašu, který zemřel v roce 1816.
37 fotografií

Pro milovníky egyptské historie je k dispozici velkolepé Velké egyptské muzeum (GEM). V jeho světle by ale nemělo zaniknout ani Národní muzeum egyptské civilizace (NMEC).

To původně uchovávalo památky z GEM, samo ale stále mnoho nabízí. Na rozdíl od GEM totiž ukazuje i novější egyptskou historii po faraonech a ptolemajovských vládcích, ačkoliv i tyto panovníky zahrnuje.

Kde se minulost stýká s budoucností. Proč navštívit Velké egyptské muzeum

Hlavním tahákem jsou ale jednoznačně mumie dávných faraonů nacházející se v temných místnostech, kde není dovoleno fotit. Jsou jedinečným dokladem egyptského umění mumifikace, která dokázala zachovat mrtvoly dávných panovníků v takovém stavu, že vypadají zachovaleji než stvoření, která člověk potká večer před pražským hlavním nádražím.

Tržiště jako centrum egyptského života

„Skutečný Egypt, to nejsou hotely na pobřeží. To jsou tržiště,“ vysvětluje nám Fanda, co je na Egyptě skutečně autentické, a bere nás na ten v Káhiře vůbec největší Chán al-Chalílí.

Jeho atmosféru charakterizuje hluk a aktivní obchodníci nabízející všechny možné turistické suvenýry včetně univerzálních fotbalových dresů.

Největší káhirský bazar Chán al-Chalílí.

Pro Evropana je to dost intenzivní zkušenost, takže mnozí z nás se uvelebují do křesel místních restauračních a kavárenských zařízení. Zatímco sedíme a čekáme na kávu, navštěvují nás prodejci různého věku, včetně dívek školou povinných. Když však jejich zástupům není konce, člověk najednou pochopí, proč se faraoni tak těšili do klidného ticha záhrobního života…

Poněkud příjemnější zkušenost nás čeká ve specializované prodejně koření. Pohledné Egypťanky nám elegantním stylem, dávajícím vzpomenout na implikované graciézní pohyby žen ztvárněných na chrámových zdech, dávají přivonět k jednotlivým přísadám za doprovodu výkladu česky hovořící prodavačky. Neodcházíme s prázdnou.

Magická atmosféra večerní projížďky po Nilu

Když už je člověk v Káhiře, vyplatí se zajet do jejího blízkého okolí. Zhruba 30 kilometrů od Káhiry se nachází muzeum Memfisu, prvního města sjednoceného Egypta. Hlavním tahákem je jednoznačně deset metrů vysoká socha faraona Ramesse II., která původně stála před chrámem boha Ptaha, městského boha Memfisu.

K vidění je ale i menší alabastrová sfinga a řada dalších soch, které vystaveny v řadě za sebou dávají pocítit, jaké by to bylo procházet sloupořadím ve starobylém chrámě.

Legendární plavba po Nilu. Připravte se na koupání s krokodýly a týrání velbloudů

Vzhledem k víře Egypťanů, že svět vzešel z pravodstva, je až symbolické, že naše pouť fascinující zemí pyramid, mumií a hieroglyfů končí na Nilu. Večerní plavbu si užíváme na lodi zřetelně inspirované egyptskou mytologií. Hebký noční rubáš zahaluje veškeré kazy egyptských budov a proměnlivé světlo z projíždějících lodí vytváří magickou atmosféru.

Přesto by to nebyla skupina cynických Čechů, aby možná ten největší zážitek neměla z jedné ze čtveřice břišních tanečnic. Když se člověk na ni zaměřil, všiml si, že nestíhá ostatní tři a jede si v zásadě vlastní linii, což mnohé z nás pobaví. A taková jako by byla celá Káhira. Není bez chyb a nedokonalostí. Přesto má své kouzlo a oplývá zvláštní přitažlivostí, pokud jí dá člověk šanci.

Káhira: Tipy na cestu

  • Do Egypta létá řada leteckých společností, včetně státního dopravce EgyptAir.
  • V Egyptě lze cestovat na vlastní pěst, je však třeba se připravit na to, že městská i meziměstská doprava je pro cizince poměrně komplikovaná. Veřejné mikrobusy navíc striktně vyžadují znalost arabštiny.
  • Tomu se lze vyhnout využitím služeb cestovní kanceláře, například společnosti Čedok. Ta může být pro neanglicky mluvící zájemce atraktivní i tím, že nabízí služby česky mluvícího egyptského průvodce.
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Témata: Káhira, Egypt, historie, Nil

Nejčtenější

New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému...

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...

Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále

Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen...

Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...

Kvůli snu obětoval syna. Po 28 letech dorazil Brit pěšky z Chile do Anglie

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu z Chile do...

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu, kterou měl podle původního plánu zvládnout za dvanáct let. Prošel pouštěmi, džunglemi i nehostinnými končinami Sibiře, přešel...

Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se

Premium
Monika u jezera Pukaki na Novém Zélandu, které je známé výrazně tyrkysovou...

V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...

Retrofuturistický sen. Francouzi postavili Grande-Motte, aby turisté neprchali

Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70....

Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70. letech jako odvážná odpověď na odliv turistů do Španělska. Dnes znovu přitahuje milovníky architektury, kteří v bílých...

Mešity až k nebi, pulzující tržiště a doprava. Káhira není jen o pyramidách

Nad Káhirou se tyčí mešita Muhammada Alího, známá spíše jako Alabastrová mešita.

Káhira toho nabízí více než jen pyramidy, od velkolepé mešity tyčící se nad městem přes muzea s bohatou historií země až po pulzující život na tržištích. Samostatným turistickým zážitkem je pak...

7. listopadu 2026

Chystáte se v zimě do Zoo Praha? Mluvčí prozradil, která zvířata stojí za to

Zimní návštěva Zoo Praha má své kouzlo. Některá zvířata jsou v chladném počasí...

Myslíte, že zvířata v zimě jen odpočívají v teple? V Zoo Praha je to často naopak. Některá jsou za mrazů aktivnější než v létě, jiná si dokonce užívají sníh. Mluvčí Filip Mašek prozradil, co...

6. listopadu 2026

Z válečných trosek mezi evropskou elitu. Frankfurt vyrostl v německý Manhattan

Frankfurt nad Mohanem je centrem evropského byznysu, jednou z nejbohatších...

Centrum evropského byznysu, jedna z nejbohatších metropolí starého kontinentu i nejméně německé z německých velkoměst. To vše platí o Frankfurtu nad Mohanem, nebo taky Mainhattanu, Bankfurtu či Big...

6. listopadu 2026

Retrofuturistický sen. Francouzi postavili Grande-Motte, aby turisté neprchali

Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70....

Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70. letech jako odvážná odpověď na odliv turistů do Španělska. Dnes znovu přitahuje milovníky architektury, kteří v bílých...

6. listopadu 2026

Město, které si podmanilo Hedvábnou stezku. Samarkand psal dějiny Orientu

Centrem historické části Samarkandu je náměstí Registán.

Jsou města, jejichž dějiny člověk hledá v muzeích, a pak je tu Uzbekistán se svým Samarkandem. Tyrkysové kupole, obrovské vstupní portály a stěny pokryté modrými dlaždicemi připomínají dobu, kdy tudy...

5. listopadu 2026

Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále

Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen...

Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...

5. listopadu 2026

Hory i cesta do práce. Elektrokolo se stává univerzálním dopravním prostředkem

Ve spolupráci
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...

Elektrokola už dávno nejsou jen pomocníkem pro ty, kteří si chtějí usnadnit šlapání do kopce. Stále častěji slouží k cestám do práce, víkendovým výletům i sportovní jízdě v náročném terénu. S jejich...

4. listopadu 2026

Město, které vzniklo díky uvařeným ptákům. Tbilisi voní sírou a chutná po víně

Nejlepší připomínkou legendárního vzniku města je čtvrť Abanotubani přímo pod...

Barevné balkony, vůně síry, víno z hliněných nádob a za městem Kavkaz, který se zvedá až nad pět tisíc metrů. Gruzie umí během jediného dne vystřídat několik úplně odlišných světů.

4. listopadu 2026

New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému...

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...

4. listopadu 2026

Karavany už nestačí, na brněnském výstavišti letos poprvé rozbalí i stany

Nejrozšířenější kategorií mezi obytnými vozy jsou polointegrální stavby, jako...

Nejnovější obytné vozy, karavany, vestavby, kempingové vybavení i moderní technologie pro cestování. To všechno najdou lidé na výstavišti, kde ve čtvrtek začíná veletrh Caravaning Brno. Pořadatelé...

3. listopadu 2026  9:12

Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Advertorial
Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Ráno první oblouky ve sněhu, odpoledne závod na sáňkách a večer horká čokoláda s výhledem na zasněžené vrcholy. Ve štýrském Schladmingu-Dachsteinu není těžké zapomenout na školní úkoly, pracovní...

3. listopadu 2026

Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se

Premium
Monika u jezera Pukaki na Novém Zélandu, které je známé výrazně tyrkysovou...

V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...

3. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×