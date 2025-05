Na západním pobřeží najdete pro Dánsko typické široké pláže lemované písečnými dunami a letoviska oblíbená nejen u Dánů, ale i u Norů a Švédů. Nejvyhlášenější je Skagen, které je kvůli okrovým fasádám domů přezdíván Žlutým městem. Popularitu nejsevernější obci Dánska přinesli v 19. století malíři, kteří sem přijížděli za fantastickým světlem, především během tzv „modré hodiny“ chvilku po západu slunce. Dnes je Skagen jedno z nejdůležitějších uměleckých center Skandinávie. Nejúžasnější světlo je na nejsevernějším cípu u Grenen, kde se střetává Severní moře s mořem Baltským.

Naším favoritem mezi jutskými letovisky je ovšem městečko Løkken. Nám nabídl všechny dánské ikony: dlouhé pláže, bílé plážové chatičky i obrovské písečné duny, za kterými se schovávají krásné prázdninové bungalovy. Zasednout na terasu dánského strandhusu (plážové chaty), zabořit nohy do navátého písku a pozorovat tamní krajinu, to je ten pravý dánský luxus. Nejvyšší stupeň pohody.

Umět žít „tady a teď“ znamená dokázat se radovat z maličkostí.

Dánská spokojenost je daná životním postojem, který nemá co dělat s materiálními věcmi. Kvalita života je daná i rozumnou rovnováhou mezi prací a volným časem – tzv. live work balance – a ta v Dánsku prostě funguje. Obchody tu kromě potravin zavírají nejpozději v 17 hodin, kanceláře zejí prázdnotou už v půl páté. Kdo má děti, jde ještě dřív. Dánové také umějí žít v módu „tady a teď“ a umějí se radovat z maličkostí: třeba z vlčího máku uprostřed žitného pole nebo z nádherného severského světla, když po dešti znovu vykoukne sluníčko.

Červencové dny, kdy se stmívá kolem půl jedenácté, jsou i tak příliš krátké, aby člověk stihl všechno: pláže, přírodu ve vnitrozemí i úhledná městečka, do kterých se okamžitě zamilujete. Jedním takovým je i Tønder, nejstarší obchodní město Dánska. Nejvíc času tu pravděpodobně strávíte jako my v budově staré lékárny Det Gamle Apotek stojící na náměstí v centru. Léky byste v budově z roku 1668 hledali marně, místo pilulek a mastí tu mají tři patra plná nádherných bytových doplňků.

Kolébkou nejstaršího království Evropy a jedním z historicky nejvýznamnějších měst Dánska je Jelling. Osada s necelými čtyřmi tisíci obyvateli byla kolem roku 1000 politickým centrem země a dnes tu najdete nejdůležitější dánské relikvie: dva slavné runové kameny. Ten menší a starší nechal v roce 955 na počest své manželky královny Thyry vztyčit první dánský král Gorm Starý. Druhý kámen postavil jeho syn král Harald Modrozub, který se v roce 960 nechal pokřtít. Text vytesaný do deset tun těžkého granitu je jak kamenná SMS ze středověku: „Já Harald Modrozub jsem sjednotil Dány a Nory a udělal z nich křesťany“.

Zatímco první kámen je považován za rodný list Dánska, druhý je jeho křestním listem. Všichni dánští panovníci až po současného krále Frederika X. pocházejí od slavného vikingského krále Haralda Modrozuba. Postava Ježíše Krista z runového kamene je tak významná, že ji každý Dán nosí u sebe, a sice na první straně dánského cestovního pasu.

Slavné runové kameny vztyčené roku 955 a 965, jsou zapsané od roku 1994 na seznamu UNESCO. Kameny se nacházejí na dvoře jellingského kostela mezi dvěma velkými mohylami.

Runové kameny jsou od roku 1994 zapsány na listině UNESCO a najdete je na dvoře jellingského kostela mezi mohylami. Ze severní hrobky je perfektní výhled na kameny sestavené do tvaru 360 metrů dlouhé vikingské lodě. V jejím centru je pravděpodobně pohřben Gorm Starý. Za prohlídku stojí i vykopávky největšího královského sídla z vikingské doby, o kterém se archeologové domnívají, že jde o dvůr Haralda Modrozuba.

Do minulosti se můžete podívat i kousek od města Aalborg. Na největším vikingském hřbitově Dánska Lindholm Høje se dochovalo zhruba 700 prastarých hrobů. Historické zajímavosti najdete v Jutsku i jen tak poházené na pláži. Na mysli mám staré, z části pískem zasypané bunkry, které zde nechal postavit Hitler jako součást Atlantického valu.

Největším turistickým tahákem Jutlandu jsou nekonečně dlouhé, široké a krásně prázdné pláže. Klidně se po nich dá projíždět autem. K totální spokojenosti pak stačí zasednout večer s lahví červeného na písečnou dunu a přes roztomilé plážové chatičky pozorovat, jak se rudý kotouč zapadajícího slunce potápí do moře.

V národním parku Vadehavet se světlo mění každou minutu.

Jutský poloostrov má také jednu obrovskou výhodu – nikam to není daleko. Silnice tu jsou rovné jako pravítka, protože nemusí šplhat po horách nebo objíždět kopce. A tak když jsou dvě zajímavosti od sebe vzdálené vzdušnou čarou 30 kilometrů, po silnici je to maximálně o kilometr víc.

V otevřené krajině jsou už z dálky vidět typické samoobslužné stánky. Ke koupi je skoro všechno: ovoce a zelenina, domácí marmelády, med i second hand oblečení. Dánové jsou také posedlí použitou keramikou, která má oproti novým věcem svůj příběh. Všechny ty hrníčky, květináče a konvičky si pak vystavují do oken, okýnek a arkýřů svých „bullerbynských“ domů. Je jasné, že nejde o finanční nutnost, ale o sympatickou filozofii nevyhazovat věci, do kterých někdo investoval práci a někomu jinému se ještě můžou hodit. Není proto divu, že i v té nejmenší vesničce vidíme vždy několik obchodů se starožitnostmi, nábytkem a bytovými doplňky. Nadarmo se neříká, že návštěva dánského bytu je jako designérské porno.

Skandinávský šmrnc je patrný i v minimalisticky ležérním stylu oblečení. Díky tomu, že je všude všechno v „udsalg“, tedy ve výprodeji, nakoupíte v drahém Dánsku nejen dobře a kvalitně, ale i podstatně levněji než v Česku.

Maják Rubjerg Knude je jedním z nejkrásnějších a nejfotografovanějších majáků Dánska.

Úplně zdarma je i většina zajímavostí jako třeba prohlídka optické ikony Jutska: majáku Rubjerg Knude. Ten je nejen jedním z nejkrásnějších a nejfotografovanějších majáků Dánska, ale i ukázkovým příkladem toho, jakou sílu mají v Jutsku přírodní živly, v tomto případě vítr a písek. Ten maják zasypával tak dlouho, až ho v roce 1968 vyřadil z provozu. A protože mu kvůli erozi pobřeží hrozil pád z 60 metrů vysoké písečné duny, byl na podzim 2019 naložen na vozík a přesunut o 70 metrů dál do vnitrozemí. Odsud hledí na moře opět z bezpečí, tedy alespoň po dobu příštích 50 let.

Krajina je v pohybu i na Råbjerg mile, která je největší pohyblivou písečnou dunou severní Evropy. Extrémní proměnu krajiny, a to díky slapovým jevům, můžete dvakrát denně zažít v parku Vadehavet, největším z pěti národních parků Dánska. Ten je součástí 11 500 km² velkého přírodně chráněného území Waddenského moře, které zasahuje i na území Německa a Nizozemska. Zdejší mělčiny, písčiny a mokřiny jsou eldorádem pro miliony vodních ptáků. My vyrážíme na ostrůvek Rømø, který je jedním z Waddenských ostrovů a s pevninu je spojený devět kilometrů dlouhou umělou hrází. Surrealistická krajina, kterou tu při odlivu zanechává odcházející moře, se nedá popsat, to prostě musíte vidět.

Největším turistickým tahákem Jutska jsou jednoznačně nekonečně dlouhé a báječně široké pláže.

Ostrov Rømø se rok co rok zvětšuje o dva metry, a sice o písek, který vítr krade z pláží protějšího německého ostrova Sylt. Wattové moře je zážitkem nejen pro milovníky vodních sportů, ale i pro rodiny s dětmi. Ty tu totiž najdou kombinaci gigantického pískoviště s XXL brouzdalištěm. Pro každého je tu místa dost, ať máte v plánu surfovat, projíždět se blokartem (nízká tříkolka s plachtou), stavět písečné hrady, pouštět draky nebo sbírat mušle a při troše štěstí i jantary.

K dokonalému zážitku stačí sundat si boty a bosky přejít čtyři kilometry širokou pláž Sønderstrand s mělkými kanálky a loužemi s vyhřátou mořskou vodou. Zasednout na protějším břehu na dunu, pozorovat před mořské rameno trajekty a přitom naslouchat šumění moře, to je ta nejlepší zábava v zemi mezi dvěma moři.