Tábořili jsme na hraně Brány do pekla a přejeli Cestu kostí, říká cestovatelka

Co je Cesta kostí?

To je silnice Kolyma, která spojuje města Jakutsk a Magadan na východě Ruska, postavili ji za Stalinovy vlády vězni z tamních gulagů. Neměli dostatek jídla, oblečení ani odpovídající pracovní pomůcky, takže během této stavby zemřely tisíce lidí. Údajně byli pohřbíváni přímo do základů silnice, takže tam vzniklo nejdelší lidské pohřebiště na světě. Občas tam prý dokonce někdo nějaké kosti najde i dnes. Silnice má téměř 2 000 km a vede krajinou s minimálním osídlením přes Sibiř a Dálný východ. I dnes to tam působí hodně ponurým dojmem.

Celníci v Turkmenistánu měli nad lidmi neomezenou moc. Chovali se k nim hodně neuctivě, vysypávali jim věci z tašek. Podobně přistupovali i k nám. Byl to pro nás po Íránu velký šok.