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Kouzlo jako z Avatara. Stěny jeskyně svítí samy od sebe, může za to hlad

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  10:35
Na první pohled to vypadá jako projekce z vesmíru nebo ze sci-fi filmu Avatar. Tuhle nádheru však zažívají tisíce návštěvníků při návštěvě obyčejné jeskyně. Na tomto kouzelném místě se po stěnách plazí stovky svítících hmyzích tvorů, kteří vyzařují jasně modré světlo.

To, co vypadá jako noční obloha plná hvězd, je ve skutečnosti v podzemí. Strop jeskyně Waitomo na severním ostrově Nového Zélandu je asi 46 metrů pod povrchem země a to, co na něm svítí, jsou larvy speciálního druhu světlušek jménem Arachnocampa Luminosa. V překladu to znamená svítící pavoučí červ a není to žádný eufemismus.

Larvy hmyzu, který v dospělosti připomíná komárda, na své světlo lákají nejen turisty, ale především potravu. Ze stropu taková larva spustí vlákno dlouhé až půl metru. Jsou na něm lepkavé kuličky, které tvoří z vlastní močoviny. Jakmile má larva hlad, začne výrazně svítit a toho si všimnou mouchy, můry a další okřídlený hmyz. Okamžitě zamíří k modrozelenému světélku jako k lampě. Když se přilepí na vlákno, larva ho začne požírat, až se dostane ke kořišti. A zase zhasne.

V jeskyních na Novém Zélandu ožívá Avatar.
Hladové larvy hmyzu Arachnocampa luminosa spustí vlákno s lepkavými kuličkami z močoviny, na které loví drobný hmyz jako svou potravu.
7 fotografií

Čím jsou komáří larvy na vlhkých stěnách jeskyně Waitomo hladovější, tím víc svítí.

Ale jinak je novozélandská světluška navzdory svému kanibalskému chování velice choulostivý tvor. Každé jiné světlo způsobí, že larva zhasne. Proto na ně návštěvníci jeskyní nesmí svítit, ani mobilem. Jen je obdivují z lodiček a žasnou.

Jeskyně Waitomo byla objevena ve 40. letech 19. století. Ale lidé ji znali už předtím, vyprávělo se o ní v maorských legendách. Její stáří se odhaduje na 30 milionů let.

Arachnocampa luminosa

  • český název Bedlobytka novozélandská
  • druh dvoukřídlého hmyzu z čeledi Keroplatidae
  • objeven roku 1871
  • endemit Nového Zélandu
  • larvy i dospělci jsou bioluminiscenční
  • Vědci jej považovali za příbuzného světlušek, v roce 1886 však bylo zjištěno, že se nejedná o brouka, ale dvoukřídlý hmyz.
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