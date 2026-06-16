Kouzlo jako z Avatara. Stěny jeskyně svítí samy od sebe, může za to hlad

To, co vypadá jako noční obloha plná hvězd, je ve skutečnosti v podzemí. Strop jeskyně Waitomo na severním ostrově Nového Zélandu je asi 46 metrů pod povrchem země a to, co na něm svítí, jsou larvy speciálního druhu světlušek jménem Arachnocampa Luminosa. V překladu to znamená svítící pavoučí červ a není to žádný eufemismus.
Larvy hmyzu, který v dospělosti připomíná komárda, na své světlo lákají nejen turisty, ale především potravu. Ze stropu taková larva spustí vlákno dlouhé až půl metru. Jsou na něm lepkavé kuličky, které tvoří z vlastní močoviny. Jakmile má larva hlad, začne výrazně svítit a toho si všimnou mouchy, můry a další okřídlený hmyz. Okamžitě zamíří k modrozelenému světélku jako k lampě. Když se přilepí na vlákno, larva ho začne požírat, až se dostane ke kořišti. A zase zhasne.
Čím jsou komáří larvy na vlhkých stěnách jeskyně Waitomo hladovější, tím víc svítí.
Ale jinak je novozélandská světluška navzdory svému kanibalskému chování velice choulostivý tvor. Každé jiné světlo způsobí, že larva zhasne. Proto na ně návštěvníci jeskyní nesmí svítit, ani mobilem. Jen je obdivují z lodiček a žasnou.
Jeskyně Waitomo byla objevena ve 40. letech 19. století. Ale lidé ji znali už předtím, vyprávělo se o ní v maorských legendách. Její stáří se odhaduje na 30 milionů let.
Arachnocampa luminosa