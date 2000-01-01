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Jeskyně Melissani je součástí geoparku Kefalonie a Ithaky, který byl v roce 2022 zařazen do celosvětové sítě geoparků UNESCO. Její výjimečnost nespočívá pouze v geologii, ale také v atmosféře, na níž se podílí podzemní voda, vlhkomilné rostliny a středomořská vegetace. Ožívají tu postavy z mýtů a bájí.
Autor: Fæ, Creative Commons
Světově proslulé pláže, malebné vesničky, památky starého Řecka a nádherná příroda. Zkrátka poklidná atmosféra prosluněné dovolené. To jsou asi ty hlavní důvody, proč lidé míří za odpočinkem na Kefalonii. Řecký ostrov toho ale nabízí víc. Ne na povrchu, ale v podzemí.
Autor: Profimedia.cz
Co se stane, když na vápencovou horninu necháte po statisíce, někdy i miliony let působit vodu? Postupně vznikají podzemní dutiny, které se mohou rozrůst v celé systémy jeskyní s mohutnými dómy. Ty mohou být natolik mohutné, že se stanou nestabilními. Zřítí se jim strop, zhroutí se samy do sebe.
Autor: Profimedia.cz
Na řecké Kefalonii k tomu ještě přispěla častá zemětřesení. Ta nejsilnější, z roku 1953, výrazně ovlivnila dnešní podobu propadlého jeskynního stropu. Výsledkem je obrovské okno otevřené k nebi, o rozměrech přibližně 50 krát 40 metrů, otevřené do nebes. Jeskyně Melissani.
Autor: Fæ, Creative Commons
To otevřené okno, jezero zrcadlící oblohu na dně hluboké propadliny, je ale jen jednou částí. Komplex Melissani totiž tvoří dva hlavní prostory, které se od sebe výrazně liší světlem i atmosférou.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco první komoru, část se zhrouceným stropem a jezerem osvětluje denní slunce, druhá zůstává ukrytá pod nadložní vrstvou vápence. A působí mnohem tajemněji. Obě ty části spojuje úzký vodní průchod podél skalního ostrůvku.
Autor: Profimedia.cz
Celková přístupná délka této jeskyně dosahuje přibližně 160 metrů. V té „zastřešené“ části jeskyně lze obdivovat stalaktity, které vznikaly dlouhodobým ukládáním uhličitanu vápenatého z prosakující vody.
Autor: Profimedia.cz
Stáří některých zdejších krápníkových útvarů se odhaduje na přibližně 16 až 20 tisíc let, tedy hluboce do poslední doby ledové. Výška hladiny tu v průběhu tisíciletí různě kolísala a do stěn jeskyně se to zřetelně propsalo.
Autor: Matt Sims, Creative Commons
Otevřená část podzemního jezera měří přibližně 60 krát 40 metrů a jeho hloubka kolísá mezi deseti a pětatřiceti metry.
Autor: Profimedia.cz
Přímo v Melissani se podařilo prozkoumat i 240 metrů dlouhý zatopený sifon, který končí neprůchodnou puklinou zavalenou kamením. Další propojení s okolním krasovým systémem naznačují nepřímé důkazy.
Autor: Profimedia.cz
Až k jezeru se pak návštěvníci dostávají uměle vybudovaným přístupovým tunelem. Měří sedmdesát metrů a ústí u malého podzemního přístaviště. Odtud vyrážejí veslice s místními průvodci, kteří turisty během zhruba patnáctiminutové plavby provedou nejzajímavějšími částmi jeskyně.
Autor: Profimedia.cz
Hladina jezera leží přibližně dvacet metrů pod úrovní okolního terénu a plavba tak nabízí nevšední pohled na vysoké skalní stěny, vodní odrazy a nakonec ono otevřené nebe nad hlavou.
Autor: Profimedia.cz
Pokud máte cestu na Kefalonii, tak za podívanou rozhodně stojí. Kdykoliv. Ovšem to největší kouzlo Melissani prý přichází až kolem poledne, kdy slunce stojí vysoko nad jeskyní a jeho paprsky dopadají téměř kolmo na vodní hladinu.
Autor: Profimedia.cz
Tehdy průzračná voda a světlé vápencové dno společně s odrazy světla vytvářejí tak intenzivní modré odstíny, až to vypadá, že se malé turistické loďky vznáší ve vzduchu.
Autor: Profimedia.cz
Ráno a v pozdním odpoledni má přitom jezero zcela jinou podobu, protože větší část jeho hladiny zůstává ve stínu. Návštěva Melissani tak může být pokaždé odlišným zážitkem.
Autor: Fæ, Creative Commons
Zážitkem, který zpestřují a doplňují místní legendy a pověsti. Podle jedné z nich například jeskyně dostala jméno po nymfě Melissanthi, která se zamilovala do řeckého boha Pana. Ten však její city neopětoval, a nešťastná nymfa se proto údajně vrhla do hlubokého jezera, kde ukončila svůj život.
Autor: Profimedia.cz
Jiný příběh zase vypráví o dívce, která do podzemní propasti spadla při hledání zatoulané ovce. Tak jako tak tyto pověsti dodávají jeskyni Melissani romantickou a současně i poněkud melancholickou atmosféru, která dokonale souzní s jejím prostředím.
Autor: Jean Housen, Creative Commons
Návštěvníci jsou tu tiše, sami od sebe. Asi proto, že cítí, že to k takovému místu patří.
Autor: Profimedia.cz
Melissani byla pro obyvatele Kefalonie posvátným místem, zasvěceným bohu Panovi a vodním nymfám. Pan, šereda zobrazovaný s kozlíma nohama, rohy a lidským trupem, byl ochráncem pastýřů, stád a divoké přírody. Nymfy pak zosobňovaly životodárné síly pramenů, lesů a hor.
Autor: Profimedia.cz
Není těžké tu v postavy z řeckých mýtů a bájí „uvěřit“. A musí se nechat, že skrytá jeskyně s hlubokou průzračnou vodou a neobvyklými světelnými efekty představovala pro uctívání přírodních božstev mimořádně působivé prostředí.
Autor: ČTK
Že Melissani byla ve starověku skutečným kultovním místem, potvrzují archeologické nálezy. Uprostřed jezera se nachází asi třicet metrů dlouhý ostrůvek vytvořený z kamenů a skalních bloků, které se v minulosti zřítily ze stropu jeskyně.
Autor: Vangover, Creative Commons
Právě zde řecký archeolog Spyridon Marinatos v roce 1963 odkryl pozůstatky starověkého kultovního místa, svatyně s předměty pocházejícími ze 4. a 3. století před naším letopočtem. Mezi nálezy patřily hliněné figurky, olejové lampy a vyobrazení boha Pana i tančících nymf.
Autor: ChristosV, Creative Commons
Dnešní turisté se až k jezeru dostanou pohodlným tunelem. Antičtí Řekové to ale měli podstatně složitější. Podle archeologů mohli do posvátné jeskyně sestupovat po provazových žebřících, případně byli jen spouštěni na lanech.
Autor: Profimedia.cz
I tady ale platí, že nejzajímavější není to, co vidíme. Ale spíš to, co se skrývá hluboko pod hladinou. Jak to? Voda v jezeře je mírně slaná, protože se zde mísí sladká podzemní voda s mořskou vodou.
Autor: Profimedia.cz
Ta do podzemního systému proniká u Katavothres, poblíž hlavního města Argostoli, na úplně opačné straně Kefalonie. To pozoruhodné podzemní spojení potvrdil v roce 1963 experiment s barvivem, které vědci vypustili do mořských ponorů a později zaznamenali u Karavomylosu.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov tak pod sebou zjevně ukrývá celý rozsáhlý labyrint podzemních vodních cest. Části toho navazujícího podzemního systému ovšem jsou kvůli závalům nepřístupné.
Autor: ČTK
Melissani tak stále není zcela prozkoumaná a její turisticky přístupná část představuje jen zlomek složitého krasového světa pod povrchem Kefalonie.
Autor: Praxinoa, Creative Commons
Melissani leží nedaleko vesnice Karavomylos, asi dva kilometry severozápadně od přístavního městečka Sami na východním pobřeží Kefalonie. Z hlavního města Argostoli sem cesta autem trvá přibližně čtyřicet minut.
Autor: Profimedia.cz
Návštěvu lze pohodlně spojit s prohlídkou nedaleké krápníkové jeskyně Drogarati, jejíž hlavní a dosud nezřícený obrovský dóm pro změnu proslul zase svou mimořádnou akustikou.
Autor: Profimedia.cz
Na okolních vápencových svazích rostou stálezelené keře a stromy, zatímco ve vlhčích skalních zákoutích se daří kapradinám. Celá oblast kolem městečka Sami je navíc bohatá na další krasové útvary, podzemní dutiny a prameny. Možná kolem nich pořád ještě za měsíčních nocí tančí nymfy.
Autor: Profimedia.cz