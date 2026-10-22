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Tajemná Melissani. Řecká jeskyně nymf, kde slunce rozzáří podzemní jezero

Radomír Dohnal
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Jeskyně Melissani je součástí geoparku Kefalonie a Ithaky, který byl v roce... Světově proslulé pláže, malebné vesničky, památky starého Řecka a nádherná... Co se stane, když na vápencovou horninu necháte po statisíce, někdy i miliony... Na řecké Kefalonii k tomu ještě přispěla častá zemětřesení. Ta nejsilnější, z... To otevřené okno, jezero zrcadlící oblohu na dně hluboké propadliny, je ale jen... Zatímco první komoru, část se zhrouceným stropem a jezerem osvětluje denní... Celková přístupná délka této jeskyně dosahuje přibližně 160 metrů. V té... Stáří některých zdejších krápníkových útvarů se odhaduje na přibližně 16 až 20... Otevřená část podzemního jezera měří přibližně 60 krát 40 metrů a jeho hloubka... Přímo v Melissani se podařilo prozkoumat i 240 metrů dlouhý zatopený sifon,... Až k jezeru se pak návštěvníci dostávají uměle vybudovaným přístupovým tunelem.... Hladina jezera leží přibližně dvacet metrů pod úrovní okolního terénu a plavba...
Jeskyně Melissani je součástí geoparku Kefalonie a Ithaky, který byl v roce 2022 zařazen do celosvětové sítě geoparků UNESCO. Její výjimečnost nespočívá pouze v geologii, ale také v atmosféře, na níž se podílí podzemní voda, vlhkomilné rostliny a středomořská vegetace. Ožívají tu postavy z mýtů a bájí.

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