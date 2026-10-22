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KVÍZ: Nudíte se? Vyzkoušejte, jak dobře znáte vlajky světa. Zvládnete všech 50?
Pamatujete si ještě státní vlajky ze školních lavic, nebo byste dnes spíš tipovali? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte státy světa podle jejich vlajek. Čekají vás známé symboly států i ty, které umějí...
Tajemná Melissani. Řecká jeskyně nymf, kde slunce rozzáří podzemní jezero
Jeskyně Melissani je součástí geoparku Kefalonie a Ithaky, který byl v roce 2022 zařazen do celosvětové sítě geoparků UNESCO. Její výjimečnost nespočívá pouze v geologii, ale také v atmosféře, na níž...
Zámek s modrookými oslíky. Barokní skvost ukrývá zahrady jako ve Versailles
Jen hodinu cesty autem od českých hranic leží největší venkovský palácový komplex Rakouska. Čarokrásný zámek Hof ohromí každého návštěvníka svou nádherou, rozlehlostí, úchvatnými zahradami i...
Holení srpem a starobylé muškety. Čínská vesnice Baša pobláznila cizince
V odlehlých horách čínské provincie Kuej-čou leží vesnice, která vzdoruje času. Muži si zde upravují vlasy podle staleté tradice a návštěvníky vítají salvami ze starobylých mušket. Baša si díky...
Historické snímky Mariánských Lázní. Takto vypadalo slavné město po válce
Ještě před několika staletími se zde rozprostíraly bažiny a neprostupné lesy. Pak se minerální prameny staly základem jednoho z nejslavnějších lázeňských měst Evropy. Do Mariánských Lázní mířili...
Za vodopády Bavorského lesa. U Bodenmais čekají divoké kaskády i lesní stezky
Jen kousek od českých hranic se ukrývá výlet, který potěší milovníky lesů, horských potoků a zurčící vody. Okolí bavorského městečka Bodenmais nabízí hned dva zajímavé cíle: vodopády Rieslochfälle a...
Tajemná Melissani. Řecká jeskyně nymf, kde slunce rozzáří podzemní jezero
Jeskyně Melissani je součástí geoparku Kefalonie a Ithaky, který byl v roce 2022 zařazen do celosvětové sítě geoparků UNESCO. Její výjimečnost nespočívá pouze v geologii, ale také v atmosféře, na níž...
KVÍZ: Nudíte se? Vyzkoušejte, jak dobře znáte vlajky světa. Zvládnete všech 50?
Pamatujete si ještě státní vlajky ze školních lavic, nebo byste dnes spíš tipovali? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte státy světa podle jejich vlajek. Čekají vás známé symboly států i ty, které umějí...
V Česku se topí, na Sicílii je 25 stupňů. Letenky tam stojí pár stovek
Zatímco v Česku přibývá chladných rán a večerů, na jihu Evropy si lidé stále užívají slunce a venkovního posezení. Podzim navíc přeje levnému cestování. Letenky do Itálie se dají sehnat už za několik...
Skok do prázdna s liánou kolem kotníků. Na Vanuatu se muži vrhají z 25 metrů
Z dřevěné věže vysoké jako osmipatrový dům se vrhají střemhlav k zemi. Kolem kotníků mají uvázané jen liány, které je mají zachránit před tvrdým dopadem. Na ostrově Pentecost v Tichomoří se dodnes...
Zámek s modrookými oslíky. Barokní skvost ukrývá zahrady jako ve Versailles
Jen hodinu cesty autem od českých hranic leží největší venkovský palácový komplex Rakouska. Čarokrásný zámek Hof ohromí každého návštěvníka svou nádherou, rozlehlostí, úchvatnými zahradami i...
Vyšší poplatky, přísnější ubytování. Co chystá 10 zemí v EU na turisty v roce 2027
Evropská města a turistická letoviska reagují na vysokou návštěvnost poplatky, regulací krátkodobých pronájmů i omezením výletních lodí. V roce 2027 zdraží pobyt například ve Vídni a Salcbursku,...
Milán bez demonstrací. Projděte si město módy, katedrál a pouličního umění
Milán o víkendu zažil násilné střety mladých lidí s policií, které zasáhly i okolí slavné katedrály. Italská metropole má ale i svou klidnější tvář. Prohlédněte si ve fotografiích město, kde se...
Nic pro citlivky. Růžové jezero voní po jódu a ropě. Srbské lázně překvapí úplně vším
Uvnitř světa virtuálního cestování občas zazáří exotické snímky slaných jezer, jejichž hladina hraje úchvatným spektrem růžových odstínů. Tuto nevšední podívanou si překvapivě užijeme i relativně...
Podzimní barvy a voda jako z Karibiku. Rakouská soutěska má nečekané kouzlo
Tyrkysová voda, dřevěné lávky přilepené ke skalám a vodopády ukryté v lesích, které se na podzim zbarvují do žluta a červena. Rakouská soutěska Wasserlochklamm nabízí výlet, při němž si člověk užije...
Prodej bytu 2+kk, 49 m2, ul. Mitušova, Ostrava - Hrabůvka
Mitušova, Ostrava - Hrabůvka
3 690 000 Kč
Holení srpem a starobylé muškety. Čínská vesnice Baša pobláznila cizince
V odlehlých horách čínské provincie Kuej-čou leží vesnice, která vzdoruje času. Muži si zde upravují vlasy podle staleté tradice a návštěvníky vítají salvami ze starobylých mušket. Baša si díky...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...