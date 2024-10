Prastaré chrámy, salaše i brutalismus. Arménie nadchne i výlety po Kavkazu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Zeměpisně je Arménie rozkročená mezi Evropou a Asií. Leží sevřená mezi Černým a Kaspickým mořem a k nebi se tyčí vrcholky Kavkazu. Budete si tu mnohdy připadat, jako byste vstoupili do jiného světa. Možná je to tím, jak se její dávné dějiny propisují do současnosti. Je jako muzeum pod širým nebem, které v sobě ukrývá dávnou minulost i vzpomínky na dobu sovětského impéria.