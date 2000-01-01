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Šibám ovšem skrývá úplně jiný příběh. Jeho výškové domy vznikaly dávno předtím, než se po světě začaly stavět první moderní mrakodrapy.
Autor: Profimedia.cz
Na první pohled vypadají zdejší domy téměř křehce. Jejich zdi jsou totiž postavené z nepálených cihel, které se vyrábějí ze směsi hlíny, vody a dalších přírodních příměsí a následně se suší na slunci.
Autor: Profimedia.cz
Právě tento jednoduchý materiál dal městu jeho charakteristickou barvu. Zároveň však vyžaduje neustálou péči. Stačí několik silných dešťů a zdi, které po staletí odolávaly pouštnímu prostředí, mohou začít podléhat zkáze.
Autor: Profimedia.cz
Některé domy v Šibámu mají až sedm pater a dosahují výšky několika desítek metrů. V jejich spodních částech se tradičně nacházely skladovací a hospodářské prostory, výše pak obytné místnosti. Každé patro mělo svůj účel a celá stavba byla přizpůsobená životu v náročných klimatických podmínkách.
Autor: Profimedia.cz
Vysoké domy nebyly jen demonstrací bohatství. V hustě zastavěném historickém centru bylo potřeba využít omezený prostor co nejefektivněji. Důležitou roli hrála také bezpečnost. Kompaktní městská zástavba a opevnění chránily obyvatele před nájezdy a konflikty mezi jednotlivými skupinami. Šibám tak představuje promyšlený způsob života, který se přizpůsobil místním podmínkám.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco panorama města působí monumentálně, jeho vnitřek je mnohem intimnější. Úzké uličky se klikatí mezi vysokými hliněnými domy, jejichž stěny vytvářejí přirozený stín. V nejteplejších částech dne je to vítaná ochrana před sluncem.
Autor: Profimedia.cz
Přestože jsou si zdejší stavby na první pohled podobné, při bližším pohledu se začnou odhalovat jejich rozdíly. Některé fasády zdobí světlé ornamenty, jiné zaujmou dřevěnými okenicemi nebo jemně tvarovanými okny.
Autor: Profimedia.cz
Za někdejší slávou Šibámu nestojí pouze jeho neobvyklá architektura. Město bylo důležitým centrem oblasti Hadramaut a leželo na obchodních trasách, po nichž se přepravovalo kadidlo, koření a další cenné zboží. Obchod přinášel bohatství a umožnil rozvoj městské zástavby. Vysoké domy byly mimo jiné symbolem postavení rodin, které v nich žily.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z nejpůsobivějších prvků místní architektury jsou okna s ozdobnými dřevěnými rámy. Vedle estetické funkce měly také praktický význam. Umožňovaly větrání a přiváděly do interiérů světlo, aniž by obyvatelé museli obětovat své soukromí. V kombinaci s hliněnými fasádami vytvářejí nezaměnitelný vzhled města.
Autor: Profimedia.cz
Šibám není jen historickou kulisou pro fotografy. Jeho tradiční domy byly po generace obývané a město si dodnes zachovává svou obytnou funkci. To je zároveň jeho největší předností i výzvou.
Autor: Profimedia.cz
Osídlení oblasti je mnohem starší než většina dochovaných staveb. Šibám se stal významným centrem Hadramautu a po zničení staršího města Šabwy kolem roku 300 převzal jeho roli. Jeho dnešní podoba je však výsledkem mnohem pozdějšího stavebního vývoje. Velká část dochovaných výškových domů pochází ze 16. století.
Autor: Profimedia.cz
V letech 1532 až 1533 totiž zasáhla Šibám ničivá povodeň, která poškodila velkou část města. Následovala rozsáhlá obnova a právě z tohoto období pochází řada domů, které dnes tvoří jeho charakteristickou siluetu.
Autor: Profimedia.cz
Historické centrum se nachází v údolí Hadramaut, jehož okolí tvoří vyprahlé svahy, pouštní pláně a zelené zemědělské plochy. Voda zde byla vždy vzácným zdrojem a její využívání zásadně ovlivňovalo život místních obyvatel. Palmové háje a obdělávaná půda vytvářejí v jinak suché krajině překvapivý kontrast.
Autor: Profimedia.cz
Zachovat takové město není jednoduché. Nepálené cihly jsou citlivé na vlhkost a bez pravidelné údržby postupně ztrácejí pevnost. Obyvatelé proto musí opravovat omítky, zdi i střechy a používat tradiční stavební postupy.
Autor: Profimedia.cz
Šibám se v roce 1982 dostal na seznam světového dědictví UNESCO. Organizace ocenila především jeho výjimečný urbanistický koncept a tradiční architekturu, která dokládá, jak se lidé dokázali přizpůsobit náročnému prostředí. Město se tak zařadilo mezi nejvýznamnější historické památky planety.
Autor: Profimedia.cz
Od roku 2015 je Šibám také na seznamu světového dědictví v ohrožení. Dlouhodobý konflikt v Jemenu komplikuje nejen běžný život obyvatel, ale také ochranu historických staveb. Nedostatek prostředků, omezené možnosti oprav a nejistá bezpečnostní situace představují pro město mimořádnou zátěž.
Autor: Profimedia.cz
Při pohledu na město z větší vzdálenosti vynikne jeho neobyčejná kompaktnost. Hliněné věže se zvedají těsně vedle sebe a vytvářejí pravidelný rytmus. V ostrém pouštním světle se jejich barva mění od světle okrové až po tmavě hnědou. Je to pohled, který jen těžko hledá konkurenci.
Autor: Profimedia.cz
Dnes jsou výškové domy běžnou součástí velkých měst. V Šibámu ale podobný princip fungoval už před několika staletími, a to bez moderních technologií a průmyslových materiálů. Místní stavitelé dokázali využít vlastnosti hlíny, přizpůsobit domy klimatu a vytvořit husté město, které po generace sloužilo svým obyvatelům.
Autor: Profimedia.cz
Místní architektura není výsledkem snahy přírodu přemoci, ale spíše se jí přizpůsobit. Hliněné zdi pomáhají izolovat interiéry před vysokými teplotami, úzké uličky vytvářejí stín a vysoká zástavba šetří místo.
Autor: Profimedia.cz
Historická hodnota Šibámu nespočívá pouze v jednotlivých stavbách. Výjimečný je především celek – propojení domů, ulic, opevnění a okolní krajiny.
Autor: Profimedia.cz
Právě proto UNESCO chrání historické centrum jako urbanistický soubor, nikoli jen jako skupinu zajímavých budov.
Autor: Profimedia.cz
Přestože se o ochranu města snaží místní i mezinárodní organizace, jeho budoucnost zůstává nejistá. Každé poškození historických domů může znamenat ztrátu části dědictví, které se utvářelo po staletí.
Autor: Profimedia.cz
Šibám je připomínkou toho, že architektonické zázraky nevznikaly pouze v moderních metropolích. V jemenské poušti dokázali lidé vybudovat město z materiálu, který měli doslova pod nohama.
Autor: Profimedia.cz
Jeho hliněné věže dodnes stojí jako svědectví důvtipu, řemeslné zručnosti a schopnosti přizpůsobit se prostředí.
Autor: Profimedia.cz
Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě posloužily nepálené cihly. Šibám patří k nejpozoruhodnějším historickým městům světa. Jeho unikátní siluetu dnes ohrožují přírodní živly i dlouhodobý konflikt v Jemenu.
Autor: Profimedia.cz
V rozlehlém údolí Hadramaut obklopeného pouštní krajinou se zvedá nečekaná silueta. Desítky vysokých domů stojí těsně vedle sebe a vytvářejí panorama, které by člověk čekal spíše v moderní metropoli než v odlehlé části Jemenu.
Autor: Profimedia.cz