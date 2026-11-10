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New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka
Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...
Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále
Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...
Bez betonu i oceli. Mrakodrapy z hlíny stojí v jemenské poušti už stovky let
Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě...
Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa
Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...
Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek
Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly...
Ráj v Alpách, kde umírali vojáci. Válku tu připomínají zákopy i horské hroby
Na první pohled je to jen další krásný vrchol italských Alp. Travnaté svahy, výhledy na horské štíty a ticho, které přerušuje jen vítr. Jenže Cima Socede v pohoří Lagorai ukrývá příběh krvavých bojů...
Co všechno se vejde do zimní dovolené? Lyžování, dobrodružství i horské výhledy
Xund und Fit – zdravě a v kondici. Na zimní dovolené to ale neznamená jen sportovní výkony od rána do večera. Někdo si chce užít každou minutu na sjezdovce, jiný ocení pestrý program pro děti nebo...
Za nádherou nemusíte až na konec světa. Objevte nejkrásnější vesničky Německa
Zapomeňte na Berlín, Mnichov nebo Drážďany. To nejkouzelnější Německo se totiž často ukrývá tam, kde byste ho nečekali. V malých vesnicích a městech s malovanými fasádami, domky jako z perníku nebo...
Bez betonu i oceli. Mrakodrapy z hlíny stojí v jemenské poušti už stovky let
Uprostřed jemenské pouště se tyčí desítky několikapatrových domů, které připomínají moderní velkoměsto. Jejich základy však vznikaly už před staletími a místo betonu a oceli při jejich stavbě...
Zažijte Kingdom Come na vlastní kůži. Středověký svět čeká kousek od Prahy
Zveme vás na výlet po stopách Jindřicha ze hry Kingdom Come: Deliverance. Pojďte s námi objevovat památky a krajinu Posázaví v kulisách středověké atmosféry této světoznámé počítačové hry. Trasa vede...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Amsterdam má konkurenci. Haarlem zbohatl na tulipánové horečce a pivu
Jen osmnáct kilometrů od rušného Amsterdamu leží Haarlem, jedno z nejlépe udržovaných měst v Nizozemsku. Dodnes si zachovává aristokratickou atmosféru z dob bohatých kupců a umělců. Město zbohatlo na...
Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek
Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly...
Přešli jsme Oravskou Maguru. Čekali jsme medvědy, našli neznámé kouty Slovenska
Zarostlé pěšinky v rozsáhlých lesích, báječné vyhlídky na Oravu i Malou Fatru – a hlavně majestátní klid. Takové dojmy přinesly tři dny na Oravské Maguře, zapomenutém pohoří na severu Slovenska....
Sáčky létající vzduchem, datle i kolébka civilizace. Poznejte všechny tváře Egypta
Když Angličan Howard Carter nahlédl v roce 1922 do Tutanchamonovy hrobky a byl dotázán, co tam vidí, vykřikl: „Úžasné věci!“ Část pokladu, který tam nalezl, je dnes k vidění v nově otevřeném Velkém...
Prodej RD 5 +1 140m2 Velešín pozemek 456m2 stodola 2 garáže studovna dílna stáj sklep
V Domkách, Velešín, okres Český Krumlov
3 500 000 Kč
Mešity až k nebi, pulzující tržiště a doprava. Káhira není jen o pyramidách
Káhira toho nabízí více než jen pyramidy, od velkolepé mešity tyčící se nad městem přes muzea s bohatou historií země až po pulzující život na tržištích. Samostatným turistickým zážitkem je pak...
Chystáte se v zimě do Zoo Praha? Mluvčí prozradil, která zvířata stojí za to
Myslíte, že zvířata v zimě jen odpočívají v teple? V Zoo Praha je to často naopak. Některá jsou za mrazů aktivnější než v létě, jiná si dokonce užívají sníh. Mluvčí Filip Mašek prozradil, co...