Cestování za ponožkami? Z kusu oblečení se stal důvod, proč navštívit Japonsko

Klára Lyons
  10:00
Zatímco ve většině světových měst slouží samoobsluhy hlavně jako záchrana při nočním hladu nebo místo, kde koupíte zapomenutou zubní pastu, v Japonsku se z nich stal fenomén. Místní konbini totiž dávno nejsou jen obchody s potravinami – jsou součástí každodenní kultury, designu i moderního cestování. A v posledních letech dokonce cílem turistů. Kvůli ponožkám.
FamilyMart ponožky

FamilyMart ponožky | foto: FamilyMart

FamilyMart ponožky
Japonský obchod 100-yen v Tokiu.
Kvetoucí třešně u jezera Kawaguči v Japonsku (14. dubna 2024)
Oslavy nového roku v Tokiu. (31. prosince 2024)
20 fotografií

Japonské samoobsluhy se začaly výrazně proměňovat už v 70. letech minulého století. S rostoucím počtem pracujících žen stoupla poptávka po hotových jídlech a praktických službách. Obchody proto rozšířily nabídku o placení účtů, prodej vstupenek na kulturní akce, bezplatnou wi-fi nebo dokonale čisté toalety.

Stala se z nich instituce, která funguje 24 hodin denně a nabízí téměř vše pod jednou střechou. A právě tady vznikl jeden z nejnečekanějších trendů posledních let. V roce 2021 uvedl řetězec FamilyMart na trh vlastní kolekci oblečení a doplňků s názvem Convenience Wear. Nabídka zahrnovala spodní prádlo, tašky i ponožky – nic, co by na první pohled působilo revolučně. A přesto se z toho stal absolutní bestseller.

Bílé ponožky sahající do půlky lýtek, ozdobené dvěma zelenými a jedním modrým pruhem inspirovaným logem supermarketu, se během několika měsíců staly virálním hitem. Takzvané „Line Socks“ začali nosit influenceři, expati i běžní Japonci. FamilyMart dokonce otevřel specializovaný obchůdek s oblečením a lifestylovým zbožím, který proslavily právě jejich ponožky.

Socializace, nebo týrání zvířat? Navštívili jsme prasečí kavárnu v Japonsku

FamilyMart ale na trhu nezůstal sám. Konkurenční řetězec Lawson se spojil s návrháři ze značky Muji a představil vlastní pruhované ponožky – růžovo-modré podle loga obchodu a tmavě modré inspirované uniformami zaměstnanců.

Během loňské světové výstavy v Ósace se přidal i 7-Eleven, který prodával limitovanou edici oranžovo-zeleno-červených ponožek vyrobených z „Ovoveilu“, recyklované membrány z vaječných skořápek. I tady se potvrdilo, že Japonsko dokáže spojit design, ekologii a každodenní použití.

Ideální suvenýr

Na první pohled obyčejný kus oblečení vyvolává otázku, proč se zrovna ponožky staly symbolem moderního Japonska. Odpověď nabízejí sami uživatelé sociálních sítí. „Jsou pohodlné, stylové a snadno kombinovatelné. Vypadají skvěle k oversized tričkům, minisukním i širokým kalhotám. Pokud jedete do Japonska, bez nich neodjíždějte,“ vzkazují influenceři na TikToku.

Kultovní status získaly ponožky už během pandemie, kdy byly hranice dlouho uzavřené. Mezi expaty se tehdy staly symbolem sounáležitosti. „Byla to věc, kterou mohl nosit kdokoli. Ve světě, který byl zavřený, nabízely aspoň malý pocit komunity,“ vysvětluje pro BBC japonská návrhářka Mikan Mandarin.

Geniální past na turisty. V Rakousku prodávají stlačený vzduch z hor

Po znovuotevření hranic na podzim 2022 si ponožky rychle osvojili i zahraniční návštěvníci. Fascinace japonskými konbini a touha odvézt si domů drobný, ale autentický suvenýr udělaly z ponožek ideální památku na cestu.

Zapadají navíc do dlouhé tradice japonských designových předmětů pro každodenní použití – podobně jako kvalitní hůlky, bavlněná kimona nebo minimalistické produkty značky Muji. Jsou levné, praktické a zároveň nesou jasný kulturní otisk. „Jsou stejně ikonické jako modré tašky IKEA,“ tvrdí cestovatelské vlogy a dodávají, že dobře zásobená japonská večerka dokáže otevřít oči i v oblasti módy.

Prodej ponožek FamilyMart loni překročil 30 milionů párů a značka dál experimentuje s limitovanými edicemi, sezónními barvami i spolupracemi s popkulturními značkami, jako jsou Simpsonovi nebo Stranger Things.

Podle Yunny Takeuchi, spoluzakladatelky projektu City Unscripted, ponožky dokonale vystihují japonský přístup k designu. „Spojují užitečnost a eleganci v jednom kusu. Proto je dnes dávám přátelům jako vstupní bránu k japonské kultuře,“ říká.

A tak zatímco dřív si lidé z Japonska vozili domů magnetky nebo pohlednice, dnes při balení kufrů myslí na obyčejný pár ponožek. Nenápadný suvenýr, který ale vypráví překvapivě hodně o tom, jak se v Japonsku žije. Pokud tedy hledáte důvod, proč vyrazit do Tokia – možná vás tam nakonec přivede právě večerka za rohem.

