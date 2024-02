Víc než jen spořič obrazovky. Hrad Himedži ohromí krásou i obrannými prvky

Nešťastná láska zrozená v plamenech Princezna Sen (1597–1666) byla dcerou šóguna Tokugawy Hidetady. V sedmi letech byla provdána za dědice mocného klanu Tojotomiho Hidejoriho. S ním a s jeho matkou žila na hradě v Osace. V roce 1615 stanuly oba klany proti sobě a Senin děd hrad oblehl a vypálil. Hidejori i jeho matka spáchali seppuku – rituální sebevraždu. Hidejoriho sedmiletý syn, kterého měl s konkubínou, byl popraven. Sen se podařilo z hořícího hradu zachránit. Traduje se, že to byl daimjó Sakazaki Naomori, který Sen vynesl z plamenů. Právě tehdy se do ní také zamiloval. Princezna ovšem city neopětovala, protože se jí nelíbil jeho obličej znetvořený popáleninami, které toho dne utržil. Plánovala se místo toho provdat za pohledného Hondu Tadatokiho. Těsně před svatbou se jí Naomori pokusil unést, byl však polapen a donucen spáchat seppuku. S Hondou Tadatokim se pak Sen nastěhovala na Himedži. Právě v jeho paláci prožila nejšťastnější roky svého života a milovanému muži porodila dvě děti. V roce 1626 však Tadatoki zemřel na tuberkulózu. Podle japonské tradice si Sen ostříhala vlasy a vstoupila do buddhistického kláštera v Edu, dnešním Tokiu.