Japonsko podlehlo kritikům a přepočítalo své ostrovy. Má jich o 7 000 víc

Vládní úřad pověřil geografy přepočítáním ostrovů poté, co se objevily kritiky, že dosavadní údaje jsou silně zastaralé. Poslední průzkum tohoto druhu byl totiž proveden před 35 lety. Mezitím se přitom objevilo množství zpráv o vzniku nových ostrovů, například vlivem vulkanické činnosti či extrémních povětrnostních jevů, jakož i zprávy o zániku jiných.

Přepočet ukázal, že Japonsko sestává ze 14 125 ostrovů, což je o 7 273 víc, než se doteď předpokládalo, uvádí list The Guardian s odvoláním na zprávy japonských médií. Vládní úřad, který by měl nový údaj oficiálně zveřejnit během několika příštích týdnů, ale neočekává, že by tato informace nějak změnila velikost japonského území či jeho teritoriálních vod.

Při posledním počítání japonských ostrovů, jehož výsledek zveřejnila v roce 1987 pobřežní stráž, se ještě používaly papírové mapy. Ostrovů, tedy kusů pevniny o obvodu nejméně 100 metrů, bylo tehdy zaznamenáno 6 825.

Při novém sčítání byla kritéria pro uznání kusu pevniny za ostrov zachována, použity byly ale digitální mapy, letecké fotografie a další data, tak aby byly vyloučeny umělé ostrovy.