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Ostrov bez zeleně býval nejhustěji osídleným místem. Lidé tu nebyli dobrovolně

Kdysi tu v nelidských podmínkách žily tisíce horníků, dnes je Hašima opuštěným městem duchů. Betonový ostrov u Nagasaki láká turisty svou apokalyptickou atmosférou a zaujal i filmaře. Natáčel se tu například James Bond: Skyfall.

Malý ostrov podobný pevnosti zvaný Hašima, běžně označovaný také jako Gunkanjima (Ostrov bojových lodí), leží nedaleko pobřeží Nagasaki. Ostrov je pokryt hustě natěsnanými budovami a už 50 let je opuštěný.

Začátkem 20. století Hašimu osídlila společnost Mitsubishi Corporation, která zjistila, že ostrov leží na bohatém podmořském ložisku uhlí. Téměř dalších sto let se důl rozšiřoval pod mořským dnem, aby těžil uhlí, které pohánělo japonskou průmyslovou expanzi. V roce 1941 ostrov s rozlohou menší než jeden kilometr čtvereční produkoval 400 tisíc tun uhlí ročně.

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Takové množství uhlí ale musel někdo v náročných podmínkách také vytěžit. Japonsko k tomu mělo využívat především odvlečené válečné zajatce z Koreje nebo Číny.

V otrockých podmínkách musely tisíce dělníků každý den pracovat až 900 metrů pod zemí, v téměř čtyřicetistupňovém důlním horku. Kvůli hladu, vyčerpání, podvýživě a těžkým pracovním podmínkám v dole zemřelo přibližně 1 300 dělníků.

Jedinečná infrastruktura

Ještě zajímavější než samotné doly byla architektura ostrova. Společnost Mitsubishi totiž musela pro tisíce pracovníků vybudovat celé město. Na malém, kamenitém ostrově o rozloze šesti hektarů tak vyrostly desetipatrové obytné komplexy.

Výškové bludiště propojené nádvořími, chodbami a schodišti na vrcholu své slávy, v roce 1959, údajně obývalo více než 5 200 lidí. To z něj tehdy dělalo nejhustěji osídlené místo na světě. Masivní betonová zástavba způsobila, že z ostrova zmizela veškerá příroda. Nezůstal na něm ani jediný keř či strom. Ostrov se proto stal známým jako „Midori nashi Shima“, tedy ostrov bez zeleně.

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Zásoby uhlí se však postupně vyčerpaly. Mitsubishi důl uzavřelo, všichni obyvatelé odešli a ostrovní město zůstalo opuštěné a vydané napospas přírodě. Byty se začaly rozpadat a na opuštěných dvorech začaly poprvé růst keře.

Od roku 1974 byl ostrov oficiálně uzavřen pro všechny návštěvníky. Bortící se zdi a padající budovy totiž představovaly tak obrovské riziko, že firma i po svém odchodu zakázala u Hašimy kotvit, či na ni dokonce vstupovat.

Začátkem 20. století Hašimu osídlila společnost Mitsubishi Corporation, která zjistila, že ostrov leží na bohatém podmořském ložisku uhlí.
Společnost Mitsubishi musela pro tisíce pracovníků vybudovat celé město. Na malém, kamenitém ostrově o rozloze šesti hektarů tak vyrostly desetipatrové obytné komplexy.
Společnost Mitsubishi musela pro tisíce pracovníků vybudovat celé město. Na malém, kamenitém ostrově o rozloze šesti hektarů tak vyrostly až desetipatrové obytné komplexy.
Výškové bludiště propojené nádvořími, chodbami a schodišti na vrcholu své slávy, v roce 1959, údajně obývalo více než 5 200 lidí. To z něj tehdy dělalo nejhustěji osídlené místo na světě.
16 fotografií

Od roku 2005 bylo znovu povoleno u ostrova přistát, na pevninu se však mohli vydat jen novináři. Zatímco jejich snímky a dokumenty oblétly svět, Nagasaki zahájilo revitalizační program, díky němuž by se na betonovou platformu mohli podívat i běžní zájemci.

Jako první hodlalo město opravit přístaviště a do roku 2008 měl vzniknout nový chodník mezi ruinami. Rozklad Hašimy však architekty zaskočil a práce se protáhly do dubna 2009. Jeho apokalyptický vzhled od té doby začal stále více lákat odvážlivce, přestože veřejně přístupná je pouze malá zabezpečená část ostrova a hlouběji do zástavby turisté nesmějí.

Výjimku však dostali filmaři a pokud se vám snímky zdají povědomé, má to jednoduché vysvětlení. Mezi zdmi betonové ostrovní pevnosti se natáčel James Bond: Skyfall z roku 2012. O tři roky později byl ostrov zapsán na seznam světového dědictví UNESCO jako součást lokalit japonské průmyslové revoluce.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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