Nejrušnější přechod, čisto bez košů na odpadky. Tak vypadá největší město světa

Se svými obřími rozměry připomíná Tokio spíše obrovské lidské mraveniště, ale když ho začnete objevovat, zjistíte, že je velmi logicky uspořádané a vše tu má své místo. A že se v něm nachází prakticky úplně všechno.
Se svými obřími rozměry připomíná Tokio spíše obrovské lidské mraveniště, ale když ho začnete objevovat, zjistíte, že je velmi logicky uspořádané a vše tu má své místo.

Pro lepší představu, tokijská aglomerace zabírá prostor zhruba o délce trasy mezi Prahou a Českými Budějovicemi a o šířce odpovídající přibližně vzdálenosti mezi Prahou a Pardubicemi. V takto rozsáhlé megapoli dnes žije asi 38 milionů obyvatel.

Historicky je užitečné vědět, že dnešní Tokio se do roku 1868 jmenovalo Edo. Právě v období Edo, tedy od počátku 17. století do poloviny 19. století, se z původně menšího sídla stalo mocenské a městské centrum země. Název Tokio, tedy východní hlavní město, dostalo během reforem Meidži.

Svatostánky i velkoměsta, klid i noční život. V Japonsku si najde své každý

Pro první orientaci v Tokiu má velký smysl začít na výšce. Tokyo Skytree stojí v obvodu Sumida, měří 634 metrů a je nejvyšší věží v Japonsku. Pro návštěvníky jsou klíčové dvě vyhlídkové úrovně, Tembo Deck ve 350 metrech a Tembo Galleria ve 450 metrech. Z vyšší galerie lze za dobré viditelnosti dohlédnout až zhruba 70 kilometrů daleko, a dokonce lze spatřit bájnou horu Fudži.

Pro prvocestovatele to není jen efektní atrakce, ale praktický způsob, jak si srovnat v hlavě rozměr města, polohu řeky Sumida, centrálních čtvrtí i vzdálenost mezi místy, která na mapě vypadají blízko, ale v reálu už představují samostatný půldenní přesun.

Zastavte se u Hačikóa

S ohledem na rozměry i hustotu populace není divu, že se v Tokiu nachází i nejrušnější dopravní přechod na světě. Tím je Šibuja, kudy podle oficiálních turistických zdrojů ve špičce projde až 2 500 lidí každé dvě minuty.

Nejde ale jen o čísla. Hned vedle stojí socha Hačikóa. Není tam proto, že by šlo o náhodně proslaveného psa z filmu, ale jako připomínka skutečného akity, který ve 20. letech chodil k nádraží čekat na svého pána a pokračoval v tom ještě devět let po jeho smrti. Dnes je Hačikó symbolem věrnosti a zároveň jedním z nejpraktičtějších orientačních bodů v celé Šibuji.

Jako sardinky v moři. Nejrušnější přechod světa najdete v Japonsku

Jestli má Tokio čtvrť, kterou by měl prvocestovatel projít i po setmění, je to Asakusa. Její jádro tvoří chrám Sensó-dži, nejstarší chrám v Tokiu, který ročně přitahuje kolem 30 milionů návštěvníků a poutníků. Přes den je Asakusa rušná, hodně turistická a často přecpaná. Večer funguje lépe.

Chrámový areál je nasvícený každý den od západu slunce přibližně do 23 hodin a noční procházka sem dává větší prostor vnímat dispozici místa, hlavní síň, pagodu i průchod Kaminarimonem bez celodenní tlačenice. Oficiální noční trasy v Asakuse navíc počítají i s pohledem z terasy turistického centra.

Do stejné části města patří i muzeum malíře a výtvarníka Hokusaie, které stojí za návštěvu i lidem, kteří běžně muzea nevyhledávají. Muzeum bylo otevřeno v roce 2016 v Sumidě, kde se Hokusai narodil a strávil většinu života. Budovu navrhla Kazujo Sedžima a její vnější plášť z lehce zrcadlících hliníkových panelů odráží okolní čtvrť. Uvnitř člověk nedostane jen přehled o Hokusaiových dřevořezech, ale i poměrně srozumitelný vstup do vizuální kultury období Edo.

Čistota je příkladná

Jedna z věcí, které si v Tokiu všimne skoro každý Evropan, je čistota ulic a zároveň velmi malý počet veřejných odpadkových košů. Průvodci návštěvníkům přímo radí, aby neodhazovali odpadky, a pokud koš není poblíž, odnesli si odpad s sebou na hotel.

Člověk si prostě musí zvyknout, že prázdná lahev, obal od sendviče nebo kapesníky často putují nějakou dobu v tašce, než se objeví vhodné místo pro vyhození.

Doprava je další velké téma. Tokio nevyniká tím, že by bylo nesrozumitelné, ale tím, že je extrémně husté. Samotné Tokyo Metro provozuje devět linek, 180 stanic a 195 kilometrů tratí. Toei Subway přidává další čtyři linky, 106 stanic a 109 kilometrů. A tím to nekončí.

Sedm z devíti linek Tokyo Metro pokračuje přímým provozem na tratě jiných železničních společností, takže vlak jedné linky vás může bez přestupu zavézt daleko za hranice centrálního Tokia. Vedle toho existuje síť autobusů Toei a dalších dopravců.

Z hlediska jídla je Tokio pro prvocestovatele bezpečné v tom nejlepším slova smyslu. Dá se tu jíst skvěle téměř v každé cenové hladině. Z tradičních tokijských specialit stojí za pozornost edomae sushi, tempura a soba, tedy jídla pevně spojená s kuchyní starého Eda, a z místních specialit také mondžajaki a fukagawa-meši.

Před návštěvou Tokia je dobré si přiznat, že není možné vše stihnout vidět. Tokio je na to prostě příliš velké a dopravně složité. Daleko lepší je vzít si několik pevných bodů, například Skytree, Asakusu, Šibuju, jedno muzeum a jeden park, mezi nimi nechat volnější prostor a smířit se s tím, že doprava i vzdálenosti ukrajují čas.

Věděli jste, že...

  • Do Tokia administrativně patří i Ogasawarské ostrovy, souostroví rozptýlené do více než 30 ostrovů daleko v Pacifiku.
  • Nejvyšším bodem Tokia není žádný mrakodrap, ale hora Kumotori na hranici Tokia, Saitamy a Jamanaši. Měří 2 017 metrů.
  • Tokio má už jen jedinou klasickou tramvajovou linku, Tokyo Sakura Tram neboli Toden Arakawa Line. Měří 12,2 kilometru, má 30 stanic a současnou přezdívku používá od roku 2017.
  • První úsek tokijského metra se otevřel 30. prosince 1927 mezi Uenem a Asakusou. Tokyo Metro samo tuto linku uvádí jako první metro v Asii.
  • Hokusai během svého života údajně změnil bydliště více než devadesátkrát. Přesto strávil většinu života v Sumidě, se kterou je dnes spojován nejvíc.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Hnízda neřesti, nahota na prodej. Řada měst je na čtvrtě červených luceren hrdá

Stačí sejít pár kroků stranou z hlavní turistické třídy a nestačíte se divit....

Stačí sejít pár kroků stranou z hlavní turistické třídy a nestačíte se divit. Na nechvalně proslulé čtvrtě červených luceren nenarazíte jen v Amsterdamu, ale ve většině velkých měst Evropy. Někdy ani...

Žebříček absolutní pohody. Toto jsou nejlepší pláže světa pro letošní rok

Žebříček nejlepších pláží celého světa a „top ten“ nejlepších pláží Evropy se...

Žebříček nejlepších pláží celého světa a „top ten“ nejlepších pláží Evropy se obvykle dost výrazně liší. Letos se ale slušně překrývá, dobrou polovinu ze světové desítky nejlepších pláží totiž...

Namibijský Sperrgebiet turisty nechce. Bojí se o poklady, prohledá vám dutiny

Je to od vás hezké, že jste sem vážili cestu. Ale dál prosím raději...

Více než sto let leželo toto území mimo mapy běžného světa. Zakázané, hlídané. Opředené legendami o pohádkovém bohatství i jeho nekompromisních strážcích. To místo s vyloučeným vstupem vzniklo jako...

Legendární silnice v Norsku protkaná vodopády. Trollstigen láká i děsí turisty

Legendární norská silnice Trollstigen (Cesta trollů) nabízí dechberoucí...

Legendární norská silnice Trollstigen (Cesta trollů) nabízí dechberoucí výhledy, ostré serpentiny i vodopády padající přímo podél vozovky. Přestože ikonická trasa čelí sesuvům kamení a opakovaným...

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Nejrušnější přechod, čisto bez košů na odpadky. Tak vypadá největší město světa

Se svými obřími rozměry připomíná Tokio spíše obrovské lidské mraveniště, ale...

Se svými obřími rozměry připomíná Tokio spíše obrovské lidské mraveniště, ale když ho začnete objevovat, zjistíte, že je velmi logicky uspořádané a vše tu má své místo. A že se v něm nachází...

13. dubna 2026  8:30

Umění spropitného. Ne všude jsou za něj rádi, poradíme, kde a kolik zaplatit

V italském i francouzském prostředí se ale často stává, že nad rámec tohohle...

Pochutnali jste si, bylo to báječné. Ale teď už je čas zvednout kotvy a vyrazit zase dál. Nervózní tik v oku číšníka, který se staral o váš servis, však naznačuje jakousi nepohodu. Co je špatně?...

13. dubna 2026

Nenechte se zlákat líbivými snímky cestovek. Realita se může dost lišit

Země, kde se rodí všechny banány světa? Kdepak, Nikaragua nabízí mnohem víc. A...

Dáte na první dojem? V tom případě vás mohou líbivé snímky z katalogů zlákat. Realita se od nich však často liší. Romantika u Niagarských vodopádů, mystické místo Stonehenge, důkaz lásky Tádž Mahal...

12. dubna 2026

Vydáváme se na cestu kolem světa. Poradíme, jak plánovat a na co dát pozor

Ikonický pohled na nejvyšší horu Nového Zélandu Mount Cook

Cesta kolem světa nezačíná na letišti, ale dlouho před odletem – plánováním, vyřizováním i hledáním odvahy opustit jistoty. Redaktor iDNES.cz se vydává na několikatýdenní expedici napříč kontinenty a...

12. dubna 2026

Hřbitovy tanků, vlaků i jízdních kol. Tato místa působí jako z apokalypsy

Lidé produkují tolik věcí, že je ani nestačí recyklovat. V poušti nebo v lesích...

Lidé produkují tolik věcí, že je ani nestačí recyklovat. V poušti nebo v lesích tak můžete najít obří hřbitovy produktů civilizace, které rezaví v zapomnění. Tato místa působí jako scény z...

11. dubna 2026

Namibijský Sperrgebiet turisty nechce. Bojí se o poklady, prohledá vám dutiny

Je to od vás hezké, že jste sem vážili cestu. Ale dál prosím raději...

Více než sto let leželo toto území mimo mapy běžného světa. Zakázané, hlídané. Opředené legendami o pohádkovém bohatství i jeho nekompromisních strážcích. To místo s vyloučeným vstupem vzniklo jako...

11. dubna 2026

Revolver už na medvěda nestačí. Kolem stanu dávám petardy, říkal polárník Jakeš

Premium
Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Při jedné z prvních výprav na nejvyšší...

Při jedné z prvních výprav na nejvyšší horu Ameriky přišel Miroslav Jakeš málem o život a omrzlo mu pět prstů na noze. Skončil v nemocnici v argentinské Mendoze a prošvihl tak dva termíny vlastní...

10. dubna 2026  9:05

Malebné město, které si zamilovali i slavní. Jindřichův Hradec skrývá unikát

Jindřichův Hradec leží na malebné řece Nežárce a je vstupní branou do kouzelné...

Leží na malebné řece Nežárce a tvoří vstupní bránu do kouzelné České Kanady. Pyšní se jedním z nejkrásnějších zámků u nás, ale i řadou dalších památek a zajímavostí. Jindřichův Hradec rozhodně stojí...

10. dubna 2026  8:30

Tyrkysové chrámy z Chile. Mramorové jeskyně na jezeře jsou zázrakem Patagonie

V srdci chilské Patagonie se ukrývá přírodní úkaz, který připomíná jiný svět....

V srdci chilské Patagonie se ukrývá přírodní úkaz, který připomíná jiný svět. Mramorové jeskyně na jezeře General Carrera vznikaly tisíce let působením vody a dnes ohromují návštěvníky hrou modrých...

10. dubna 2026

Legendární silnice v Norsku protkaná vodopády. Trollstigen láká i děsí turisty

Legendární norská silnice Trollstigen (Cesta trollů) nabízí dechberoucí...

Legendární norská silnice Trollstigen (Cesta trollů) nabízí dechberoucí výhledy, ostré serpentiny i vodopády padající přímo podél vozovky. Přestože ikonická trasa čelí sesuvům kamení a opakovaným...

9. dubna 2026  8:30

Karibský ráj i poklady v džungli. Projeli jsme Yucatán, má jednu vadu na kráse

Úžasné muraly nás provázely po celé cestě Yucatánem.

Mexický poloostrov Yucatán jsme navštívili v době, kdy se v Česku šířily zprávy o válce drogových kartelů. Mexiko nám nakonec vzalo dech a v otázkách bezpečnosti překvapilo. Jaké je největší střežené...

9. dubna 2026

Je nejkrásnější? Objevte rudé město Itálie, starobylou i věčně mladou Bolognu

O Bologni se často mluví jako o červeném či rudém městě. Nesouvisí to ani tak s...

Když nedávno jistý britský deník pověřil umělou inteligenci vypracováním žebříčku nejkrásnějších měst Evropy, výsledek byl víc než překvapivý. Paříž, Vídeň, Londýn, nebo snad Praha? Kdeže, podle AI...

8. dubna 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.