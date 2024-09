Za sušenku úklona. Japonská Nara je městem, kterému vládnou jeleni

Abychom našli důvod, proč zde jelínci vůbec jsou, musíme zapátrat hluboko nejen v minulosti, ale i v japonských mýtech. Jelen sika je mezi původními japonskými druhy největším býložravcem. Není tedy divu, že zaujímá velké místo ve zdejším folklóru.

Podle legendy přijel v roce 768 na hřbetě bílého jelena do Nary šintoistický bůžek (kami) Takemikazuči. Mocný šlechtický rod Fudžiwara založil toho roku na jeho počest šintoistickou svatyni Kasuga. Ta dodnes stojí, skrytá v hlubokém lese, který tvoří park Nara. Takemikazuči ji sdílí se čtyřmi dalšími kami, kteří se tu „usídlili“ později.

Kasuga, založená už v 8. století, je jako červené zjevení uprostřed lesa.

Jako potomci bájného bílého jelena a poslové bohů jsou zdejší jelínci sika považováni za posvátné. Zmiňují je žurnály a deníky poutníků, kteří Naru navštívili před mnoha staletími. Třeba šlechtice, jenž se poklonil každému jelínkovi, kterého potkal. Či jiného, který si jimi pro štěstí nechal olizovat obličej.

Zabití jelena bylo až do roku 1637 trestáno smrtí. Nešlo přitom o žádné plané hrozby. V kronice jednoho z místních chrámů je k roku 1551 zaznamenán případ desetileté dívky, která po jednom z jelínků hodila kamenem. Není jisté, co se mu stalo, ale nejspíš nic dobrého. Dívka byla popravena, rodina vyhnána a jejich dům srovnán se zemí.

Chlapec jménem Sansaku, který se učil ve škole u jednoho z chrámů, dopadl ještě hůř, je-li to vůbec možné. Během studia kaligrafie mu začal jeden z jelenů požírat papír s pečlivě namalovanými znaky. Chlapec po něm impulzivně mrštil těžítkem a jelena zabil. Postihl ho trest zvaný išiko zume – byl zaživa pohřben i s mrtvým jelenem. Jeho matka na hrobě vysadila japonský javor momidži, který začal být s jeleny spojován. Spolu tvoří ikonickou dvojici, symbol Nary.

I díky takto přísným trestům mohli jeleni v Naře nerušeně žít a množit se po dlouhá staletí. Jejich domovem byl hluboký les, ve kterém se už od devátého století nesmí kácet žádné stromy. O svůj posvátný status přišli jelínci sika až po druhé světové válce a místo toho začali být právně chráněni jako přírodní památka.

Já a mé stádo

Na území Nara parku dnes žije asi 1 400 jelínků. Jakkoli si tato dvě tvrzení mohou zdánlivě odporovat, jsou stále divocí, zároveň však krotcí a k lidem velmi příchylní. Důvodem jsou rýžové jelení sušenky, které se tu prodávají na několika místech.

Kolem stánků je obvykle nakupeno celé stádo, čekající, až si nějaký turista sušenky koupí. Koupě je to lákavá a odolá jen málokdo. Jeden balíček o cca deseti sušenkách vyjde na vcelku symbolickou částku 200 jenů (tedy něco málo přes třicet korun).

Jelínci sika jsou největším tahákem města Nara. Žádný návštěvník by však neměl opomenout významné památky, které se zde nacházejí.

Jeleni se k nebožákovi okamžitě seběhnou a začnou se dožadovat sušenek. Někteří se o ně naučili poprosit úklonou. Avšak pozor, zvláště samci mohou být i agresivní, a je tak třeba zachovávat ostražitost – především pokud sem vyrazíte s malými dětmi. Každý říjen se jim z tohoto důvodu piluje paroží. Jedná se o rituál starý téměř čtyři století. Místní zbavil strachu z jelenů, kteří jim v období říje dělali ze života peklo a proti kterým se nemohli nijak bránit, protože právo bylo vždy na straně „posla bohů“.

Já jsem do Nary ve sladké nevědomosti vyrazila v bílých kalhotách a značkové košili. Na kalhotách mám dodnes několik fleků a košile byla mnohokrát přežvýkána jeleny, kteří se dožadovali mé pozornosti. V jeden moment – kdy nikdo v okolí neměl po ruce sušenky – jsem kolem sebe měla dobrý tucet zvířat. Kolemjdoucí si mě vesele filmovali a obávám se, že já i mé stádo jsme předmětem nejednoho videa na TikToku.

Setkání s jelínky je každopádně kouzelným zážitkem, který získává na intenzitě s tím, jak se člověk dostává hlouběji do starobylého lesa. Atmosféra je tu těžká, hustá, magická. Jako by zde kami byli opravdu přítomni. Pro nás, kteří známe sotva něco víc než tuzemské „umělé“ smrkové lesy, je to rozhodně nezapomenutelná procházka. Cestičky lemují stovky, možná i tisíce kamenných luceren porostlých mechem. Mnohé z nich mají na sobě vytesanou podobu jelena. Jejich živé předobrazy jsou i tady na každém kroku. Tiše a elegantně se proplétají mezi stromy a lucernami.

Chodník vede lesem až ke zmíněné šintoistické svatyni Kasuga. Ta je vystavěná v čínském stylu, který se vyznačuje mimo jiné výrazným červeným nátěrem. I tady jsou rozesety lucerny, tentokrát bronzové, které během let darovali věřící.

Během svátku Setsubun Mantoro (3. února) a Čugen Mantoro (14. až 15. srpna) je na tři tisíce luceren naráz zapáleno. Můžeme se jen domnívat, jak atmosférická to musí být podívaná. V menším měřítku si ji návštěvníci Kasugy mohou prožít každý den. Jedna z místností svatyně je kompletně zatemněná a zaplňují ji desítky zapálených luceren, mezi kterými lze volně procházet.

Lucerna tóró je hojně používaným dekorativní prvkem v japonských zahradách. Univerzální lucerna Kamenné, dřevěné či bronzové lucerny zvané tóró jsou dokladem toho, jak se šintoismus a buddhismus v Japonsku prolínaly.

Původ mají v buddhistických chrámech. Zapálené byly považovány za obětinu Buddhovi, najdeme je však i v šintoistických svatyních.

Postupem času se z nich stal dekorativní prvek, bez kterého se neobejde žádná japonská zahrada.

V Naře se nacházejí nejstarší lucerny v Japonsku, některé pamatují i více než tisíc let.

Skutečným srdcem svatyně, alespoň tím vizuálním, je však posvátný cedr, jehož výška dosahuje úctyhodných 25 metrů a jeho stáří se odhaduje až na tisíc let.

Nara čínská a buddhistická

Svatyně Kasuga a kult jelínků mají tedy původ v 8. století, ve zlaté éře Nary. Císařovna Gemmjó sem v roce 710 přenesla své sídlo, kde pak pobývalo sedm jejích nástupců. Tato éra, ohraničená lety 710 a 794, se nazývá obdobím Nara. Až do té doby se centrum přesouvalo vždy se smrtí císaře. Japonci věřili, že místo úmrtí je pokud ne navždy, pak aspoň na dlouhou dobu „znečištěno“.

Nara se tak stala první stálou japonskou metropolí. Vybudována byla po vzoru čínského Čchang-an (dnešní Si-an), metropole dynastie Tang. Stejné bylo rozvržení ulic, které na sebe kolmo navazovaly, i architektura budov. Zajímavé je, že městem se Nara oficiálně stala až v roce 1898.

Nanto šičidaidži, neboli velká „sedmička“ chrámů v Naře Dajandži

Gangodži

Horjúdži

Kófukudži

Saidaidži

Tódaidži

Jakušidži

Zakotvení císařského dvora nebylo jedinou přelomovou změnou této doby. Státním náboženstvím se v 8. století stal buddhismus. V Naře vyrostlo mnoho chrámů, které se řadí k těm nejstarším na Japonském souostroví. Mezi nimi vyniká „velká sedmička“, z většiny zapsaná na seznamu UNESCO.

Z vlastní zkušenosti mohu mluvit o dvou z těchto chrámů. Pro Naru jsme měli v našem nabitém itineráři vyhrazený pouhý den a museli jsme proto pečlivě vybírat. Řídíme se totiž pravidlem, že raději jedno či dvě místa prozkoumáme důkladně, než pět povrchně.

Vybrali jsme chrám Kófukudži, který má výhodnou polohu. Nachází se na nízkém návrší pouhých patnáct minut pěšky od nádraží v Naře. Chrám má kořeny už v 7. století našeho letopočtu, mnohokrát však vyhořel a byl obnovován. Ochrannou ruku nad ním držel již zmíněný klan Fudžiwara, nejmocnější rodina doby, kterou v Evropě známe jako raný středověk. Jednalo se o důležité centrum buddhismu.

Jako jiné buddhistické chrámy ve městě, i Kófukudži byl vystavěn v čínském stylu. Ten byl v 8. století, kdy byla Nara centrem Japonska, v módě.

Kófukudži byl se svou pětipatrovou pagodou a úhlednou centrální budovou dozajista zajímavý. Nedaleký chrám Tódaidži nám však vyrazil dech. Jeho ústřední budova, daibucuden, je se svými 57 metry na délku a 50 metry na šířku jednou z největších dřevěných staveb na světě (podle některých zdrojů dokonce největší).

Dokončen byl v roce 751 a jeho stavba málem zruinovala japonskou ekonomiku. Legenda praví, že se na ní podílelo více než 2,5 milionu lidí, tedy zhruba polovina obyvatel tehdejšího Japonska.

Inspirace Čínou ve všech sférách života V období Nara (710–794 našeho letopočtu) Japonsko vzhlíželo k Číně i v jiných ohledech. Populární byla tamější móda a Japonci přijali dokonce i čínské písmo. Nejstarší dvě kroniky Kodžiki a Nihon šóki pochází právě z této doby. Obě jsou napsány v čínských znacích.

I daibucuden poškodily požáry a zemětřesení, vždy byl však obnoven. Současná stavba z roku 1709 je zhruba o třetinu menší než její předchůdkyně, i tak ale dokáže ohromit. A to především díky svému gigantickému obyvateli – soše Buddhy, tyčící se do výše patnácti metrů. Na její odlití byla v 8. století spotřebována většina zásob bronzu v Japonsku.

Za úpadkem stojí chrámy

Chrámy v Naře se staly domovem vlivných buddhistických škol. Právě tento fakt však vedl k úpadku Nary na konci 8. století. Chrámy byly stále bohatší a vlivnější, nadto si vydržovaly vlastní ozbrojence. Pro císařský dvůr se staly hrozbou. Poloha Nary také bránila územní expanzi a roli nejspíš hrála i špatná dopravní dostupnost.

V roce 784 císař Kammu přesunul své sídlo do Nagaoka-kjó, které bychom našli v dnešní prefektuře Kjóto. Památek na jeho slavnou minulost je pramálo, budovy se změnily v rozvaliny. Řeky, které slibovaly lepší dostupnost, se ukázaly být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Často se rozvodňovaly a město trpělo záplavami.

Po pouhých deseti letech se tak Kammu znovu stěhoval, tentokrát do Heian-kjó, dnešního Kjóta. To zůstalo hlavním městem až do roku 1869, kdy jej nahradilo Tokio. V roce 794 tak definitivně skončila éra Nara. Vliv chrámů upadl, nadále však zůstávaly důležitými náboženskými centry a cílem mnoha poutníků. Dnes Naru vyhledávají především turisté. Díky dobré dopravní dostupnosti – cesta vlakem z Kjóta sem zabere rovnou hodinu – se jedná o skvělý jednodenní výlet, ideální především pro začátečníky.