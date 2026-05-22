Japonsko bez chrámů a zenových zahrad. Kojima je hlavním městem denimu

  8:30
Na jihu japonské prefektury Okajama, při pobřeží Vnitřního moře Seto, leží město, které si vydobylo velmi specifickou pověst. Kojima není obyčejnou turistickou destinací s chrámy a zahradami na každém rohu. Je to místo, kde se z pracovního oděvu stal kulturní fenomén a z obyčejné látky globální značka.

Pokud má Japonsko nějaké neoficiální hlavní město denimu, je to právě tady. Historie Kojimy je pevně spojená s textilem. Už v období Edo se zde vyráběly tradiční pracovní oděvy z pevné bavlny a město si postupně vybudovalo silnou textilní základnu.

Centrem všeho dění je ulice Kojima Jeans Street. Na relativně krátkém úseku se soustředí desítky obchodů, showroomů a malých značek, které nabízejí vše od klasických džín až po bundy, košile nebo doplňky.
Mistr barvíř Joshiharu Okamoto ukazuje, jak barví tkaninu indigem pro výrobu džínoviny ve firmě Momotaro Jeans v Kojimě v prefektuře Okajama v Japonsku. (4. září 2024)
Ruce barvíře džínoviny Jošiharu Okamota v továrně Momotaro Jeans. Japonské džíny ručně barvené přírodním indigem a tkané na starých tkalcovských stavech jsou mezi znalci džínoviny vyhledávanou položkou. (4. září 2024)
Mistr barvíř Joshiharu Okamoto ukazuje, jak barví tkaninu indigem pro výrobu džínoviny ve firmě Momotaro Jeans v Kojimě v prefektuře Okajama v Japonsku. (4. září 2024)
Zlom přišel ve 20. století, kdy se místní výrobci začali inspirovat americkými džínami a pokusili se je převést do japonského kontextu. Nešlo ale o kopii. Japonci přistoupili k výrobě s typickou precizností, důrazem na detail a ochotou vrátit se ke starým technikám. Výsledkem byl denim, který dnes patří k nejrespektovanějším na světě.

Není modrá jako modrá

Zásadní roli hraje barvení indigem. Tradiční japonská metoda aizome využívá přírodní barvivo a pracuje s opakovaným namáčením látky, čímž vzniká hluboký, sytý odstín modré. V Kojimě tuto techniku spojili s moderní výrobou a zároveň zachovali řemeslný charakter.

Mnoho místních dílen dodnes používá staré tkalcovské stavy, které byly rozebrány do posledního šroubku, vylepšeny a restaurovány, takže dnes produkují hustší a odolnější látku. Právě tento přístup dělá z kojimského denimu něco víc než jen módní zboží.

Centrem všeho dění je ulice Kojima Jeans Street. Na relativně krátkém úseku se soustředí desítky obchodů, showroomů a malých značek, které nabízejí vše od klasických džín až po bundy, košile nebo doplňky.

Nejde o anonymní retail. V mnoha obchodech stojí přímo lidé, kteří se na výrobě podílejí, a bez problémů vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými střihy, typy látky nebo způsoby barvení. Pro návštěvníka je to spíš průřez výrobním procesem než obyčejné nakupování, kromě prodavačů se vám věnují i samotní krejčí.

Mistr barvíř Joshiharu Okamoto ukazuje, jak barví tkaninu indigem pro výrobu džínoviny ve firmě Momotaro Jeans v Kojimě v prefektuře Okajama v Japonsku. (4. září 2024)
Ruce barvíře džínoviny Jošiharu Okamota v továrně Momotaro Jeans. Japonské džíny ručně barvené přírodním indigem a tkané na starých tkalcovských stavech jsou mezi znalci džínoviny vyhledávanou položkou. (4. září 2024)
Mistr barvíř Joshiharu Okamoto ukazuje, jak barví tkaninu indigem pro výrobu džínoviny ve firmě Momotaro Jeans v Kojimě v prefektuře Okajama v Japonsku. (4. září 2024)
Zajímavostí je, že některé značky umožňují i částečné přizpůsobení výrobků. Můžete si nechat upravit délku nohavic, vybrat typ švů nebo detaily jako knoflíky a nášivky. V kontextu japonské kultury řemesla to dává smysl. Důraz na individualizaci a dlouhou životnost produktu je zde silnější než snaha o rychlou spotřebu.

Kojima ale není jen o džínách. Město leží v oblasti, která má dlouhou tradici výroby školních uniforem, textilní průmysl je zde rozkročený mnohem šířeji. V okolí najdete továrny i menší rodinné dílny, které se věnují různým druhům oděvů. Právě tato kombinace velkovýroby a drobného řemesla vytváří specifickou atmosféru místa.

Věděli jste, že...

  • První pravé japonské džíny vznikly v dubnu 1965. Ušila je firma Big John a jejich uvedení na trh se okamžitě stalo komerčním hitem.
  • Japonský selvedge denim se vyrábí na starých člunkových stavech, které jsou tak pomalé, že za hodinu utkají látku jen na dva páry džín. Právě tato pomalost dává tkanině jedinečnou strukturu a měkkost, které rychlé průmyslové stavy nedokážou napodobit.
  • Kojima je dobře dostupná. Leží jen několik minut vlakem od města Kurašiki, které patří k nejhezčím historickým lokalitám v regionu, a z Okajamy sem vede přímé spojení.
  • Region Okajama je znám například broskvemi a hrozny, které patří k nejkvalitnějším v Japonsku. V místních restauracích narazíte spíše na jednoduchou kuchyni než na velké gastronomické experimenty. O to víc vynikne autenticita a důraz na kvalitní suroviny.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

22. května 2026  8:30

