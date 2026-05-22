Pokud má Japonsko nějaké neoficiální hlavní město denimu, je to právě tady. Historie Kojimy je pevně spojená s textilem. Už v období Edo se zde vyráběly tradiční pracovní oděvy z pevné bavlny a město si postupně vybudovalo silnou textilní základnu.
Zlom přišel ve 20. století, kdy se místní výrobci začali inspirovat americkými džínami a pokusili se je převést do japonského kontextu. Nešlo ale o kopii. Japonci přistoupili k výrobě s typickou precizností, důrazem na detail a ochotou vrátit se ke starým technikám. Výsledkem byl denim, který dnes patří k nejrespektovanějším na světě.
Není modrá jako modrá
Zásadní roli hraje barvení indigem. Tradiční japonská metoda aizome využívá přírodní barvivo a pracuje s opakovaným namáčením látky, čímž vzniká hluboký, sytý odstín modré. V Kojimě tuto techniku spojili s moderní výrobou a zároveň zachovali řemeslný charakter.
Mnoho místních dílen dodnes používá staré tkalcovské stavy, které byly rozebrány do posledního šroubku, vylepšeny a restaurovány, takže dnes produkují hustší a odolnější látku. Právě tento přístup dělá z kojimského denimu něco víc než jen módní zboží.
Centrem všeho dění je ulice Kojima Jeans Street. Na relativně krátkém úseku se soustředí desítky obchodů, showroomů a malých značek, které nabízejí vše od klasických džín až po bundy, košile nebo doplňky.
Nejde o anonymní retail. V mnoha obchodech stojí přímo lidé, kteří se na výrobě podílejí, a bez problémů vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými střihy, typy látky nebo způsoby barvení. Pro návštěvníka je to spíš průřez výrobním procesem než obyčejné nakupování, kromě prodavačů se vám věnují i samotní krejčí.
Zajímavostí je, že některé značky umožňují i částečné přizpůsobení výrobků. Můžete si nechat upravit délku nohavic, vybrat typ švů nebo detaily jako knoflíky a nášivky. V kontextu japonské kultury řemesla to dává smysl. Důraz na individualizaci a dlouhou životnost produktu je zde silnější než snaha o rychlou spotřebu.
Kojima ale není jen o džínách. Město leží v oblasti, která má dlouhou tradici výroby školních uniforem, textilní průmysl je zde rozkročený mnohem šířeji. V okolí najdete továrny i menší rodinné dílny, které se věnují různým druhům oděvů. Právě tato kombinace velkovýroby a drobného řemesla vytváří specifickou atmosféru místa.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.