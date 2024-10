Za naleštěnou krásou Seychel. V lesích tam leží haldy odpadků, líčí fotograf

Dá se říct, který kontinent má největší koncentraci krásných míst?

To je velmi těžké, protože každý kontinent má své obrovské bohatství. Ale když to vezmu postupně, tak třeba ze Severní Ameriky jsou nádherné Aljaška a západní Kanada. Zejména Aljaška je naprosto jedinečná. Váže mě k ní i velmi osobní věc, protože jsem tam potkal svoji manželku, jež byla klientkou na zájezdu, který jsem vedl. Na Aljašce jsem byl už asi desetkrát, mám to tam opravdu rád. Ať tam vyrazíte kamkoli, ocitnete se uprostřed nekonečné přírody, kde téměř nikoho nepotkáte. Aljaška je tedy ideální pro ty, kdo vyhledávají divočinu a pocit osamění. Jsou tam samozřejmě i turistická místa, ale když na tyto magnety zapomenete, můžete kdekoli vystoupit z auta nebo autobusu, udělat pár kroků... A najednou vás to pohltí.

Když jste na vodě, zvířata se vás nebojí. Byli jsme na mořském kajaku dvacet metrů od medvědice s medvíďaty a nevšímala si nás.