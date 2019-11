Kolibřík v hrsti: Jamajka je ostrovem vodopádů a ptačích rezervací

Cesta letadlem z Londýna nám na Jamajku zabrala něco přes devět hodin. Přistát můžete buď v hlavním městě Kingstonu, nebo v turistickém Montego Bay. O Kingstonu jsme se doslechli, že je to místo s nejvyšší kriminalitou z celého ostrova a lidé příliš nedoporučovali vydávat se tam, proto jsme si ubytování zajistili právě v Montegu. Po našich zkušenostech bych případným cestovatelům doporučila spíše Negril, kde si jistě užijí klidnější dovolenou. Ale o tom později.

Při příletu vás jako první zaujme zalesněná kopcovitá krajina a nádherné zátoky s azurovou vodou. Teplota vzduchu se po celý rok pohybuje okolo krásných třiceti stupňů. Na teplo a vysokou vlhkost jsme si zvykli hned po prvním dnu pobytu, takže se opravdu nejedná o nic extrémního.

Nejvhodnější doba k návštěvě ostrova je od prosince do dubna. V létě a na podzim se v oblasti vyskytují četné srážky, výjimečně i hurikány.



Z letiště do centra Montego Bay to není příliš daleko, ale pokud si nedáte pozor, může vás cesta stát nemalé peníze. Doprava na Jamajce je řešena prostřednictvím takzvaných road taxi. Jedná se o osobní auta, která fungují podobně jako autobusy – nabírají na určitých místech cestující a vysazují je tam, kde si určí.

V taxíku můžete jet v jednu chvíli i s pěti či šesti místními. O ceně musíte většinou smlouvat. Někteří řidiči vám jsou schopni říct naprosto nesmyslně vysoké částky, takže doporučuji opatrnost a dohodnout se o ceně ještě před nástupem, jinak můžete skončit stejně jako naši přátelé – dohadující se o ceně v zamčeném autě.

Na Jamajce jsou platné dvě měny – jamajský a americký dolar. Většina místních po vás bude chtít platit v amerických dolarech, já ale doporučuji vybírat a platit pouze jamajskými. Můžete tak aspoň trochu budit dojem, že nejste v cestování po Jamajce úplní zelenáči.

Tisíc dolarů spropitné

S tím souvisí další téma – spropitné. Američtí turisté, kterých je v Karibiku asi nejvíce, rozdávají spropitné všem a téměř za cokoli. Místní jsou na tento styl uvyklí, a proto si nechte vždy nějaké peníze stranou. Dýška se dávají nejen v restauracích, ale i průvodcům, řidičům a může ho po vás očekávat i člověk, který vám poradí správnou cestu. Spropitné se většinou pohybuje od 1 000 jamajský dolarů výše (100 JMD = 17,5 korun).

Montego Bay je druhé největší město Jamajky. Většina hotelů se nachází v turistické oblasti mezi letištěm a centrem města, kde najdete i spoustu obchodů, restaurací a barů. Centrum Montega patří místním obyvatelům. Můžete tam objevit zajímavé památky z dob kolonizace, ale doporučuji se na procházku raději vydat s průvodcem. Část města ležící u moře je přelidněným mraveništěm lidí. Naproti tomu v kopcích nad zátokou naleznete spíše chatrče ze dřeva, plechů, toulavé psy a odpadky.

Old Hospital Park v Montego Bay

Pláží je v Montego Bay několik. Některé jsou placené, ostatní volně přístupné. Koupali jsme se na několika z nich, ale nakonec jsme se nejlépe cítili na placené Doctor’s Cave Beach. Tato pláž je hlídaná, a tudíž si můžete své věci ponechat na ručníku a jít se společně beze strachu koupat .

Neodbytní prodavači čehokoli

Jedna z věcí, na kterou se musíte připravit, je ta, že vás stále někdo bude zastavovat a nabízet svoje zboží. Po nějaké době jsme se naučili ignorovat všechny cizí lidi, kteří na nás začali mluvit. A to i v případě, že pouze pozdravili a s úsměvem se ptali, jak se máme. Vždy to skončí stejně. Nabídnou vám taxi, trávu a nebo vás zatáhnout někam do průjezdu, kde mají svůj krámek se suvenýry. A to už je na zmizení po anglicku pozdě. Většina lidí se večer vrací do hotelu bez peněz, ale s taškami, čepicemi a náramky v křiklavých barvách s nápisem Jamaica.

A to je ještě ta lepší varianta. V horším případě dopadnete jako my. Nenápadně se k vám připojí milý Jamajčan. Začne se s vámi bavit a vyjde najevo, že pracuje ve stejném hotelu, kde bydlíte (později jsme si uvědomili, že na ruce jsme měli náramky se jménem resortu). Nabídne, že vám ukáže nějaké zajímavé místo, které je nedaleko, a po nějaké době a prohlídce několika památek vás dovede k bankomatu a řekne si o nemalou částku. Takže opatrně. I s takovými triky se tu můžete setkat.

Ibišky na Jamajce

Toto je právě jeden z důvodů, proč může být cestovatelům příjemnější ubytování v Negrilu, kde se nemusíte při každé cestě potýkat s dotěrnými obchodníky. Záleží ovšem na vašem rozhodnutí – autentičtější atmosféru najdete určitě v Montego Bay.

Rozmanitost chutí

Jídlem Jamajka nadchne. Místní ovoce je výborné, kuře v jerk omáčce s rýží jsem si doopravdy zamilovala a o humru grilovaném přímo na pláži snad ani nemusím mluvit. V turistických oblastech můžete být nepříjemně překvapeni částkou za oběd, ale stačí ujít pár desítek metrů a v restauraci, kde jedí místní, se naobědváte za čtvrtinu. Podobné rozdíly v cenách můžete najít i v obchodech. Obecně platí, že ve větších prodejnách je zboží levnější než v malém krámku u pláže.

Jamajka nabízí mnoho míst k prozkoumávání. Bohužel jsme ani za čtrnáct dní nestihli vidět vše, co bychom si přáli. Tak alespoň pár tipů: určitě doporučuji podívat se do některé z ptačích rezervací. My jsme konkrétně navštívili Rocklands Bird Sanctuary, ale napříč ostrovem naleznete mnoho podobných míst. Krmení kolibříků z ruky bylo opravdu nezapomenutelné a myslím, že to stálo i za tu cestu připomínající tankodrom.

Další atrakcí Jamajky jsou nádherné vodopády a jezírka. Měli jsme to štěstí, že jsme na The Blue Hole dorazili těsně před zavírací dobou a měli jsme tak celý areál pro sebe. Během dne se, samozřejmě, musíte smířit s přívalem turistů. Vodopádů je na Jamajce opravdu hodně a mezi ty nejznámější patří například Dunn’s River Falls, YS Falls nebo Mayfield Falls.

Mnoho lidí vám doporučí Martha Brae River, kde můžete na bambusových vorech sjíždět řeku vinoucí se džunglí. To trvá přibližně hodinu. My jsme z toho příliš nadšeni nebyli – myslím, že na Jamajce jsou i zajímavější místa. Stejně tak jsme nebyli příliš unesení z Rick’s Café, nejznámějšího baru na Jamajce, který se nachází na útesech, z nichž místní odvážlivci skáčou do vody. Jeho atmosféru nám kazily davy turistů, kterými jsme se museli prodírat.

Na druhou stranu vám určitě doporučím návštěvu Negrilu, výlet na loďce a šnorchlování. My měli tento výlet spojený i s následným grilováním humrů na malém ostrůvku Booby Cay. Písčitá pláž, průzračná voda, palmy a dobré jídlo zaručeně nadchnou každého.

Jamajka má mnoho tváří a věřím, že každý si ji užije. A abych nezapomněla – při odletu je nutné zaplatit 35 amerických dolarů za člověka, jinak vás pryč zkrátka nepustí...