Z pláže za krokodýly či na horskou túru. Jamajka je ráj uprostřed Karibiku

Zavřete oči a na chvilku si to představte: šumění moře, bělostné pláže, kokosové palmy lenivě se pohupující v teplém vánku, šimrání slunce na tváři, všude kolem vás přátelští milí lidé a k tomu jako bonus omamná vůně rumu a svůdné tóny reggae. Vypadá to jako pohádka, že? Tak ji pojďte převést do reality, není to zase až tak těžké! Jamajka, třetí největší z karibských ostrovů, sice leží na druhém konci světa, ale letadlem se tam dá dostat poměrně snadno. Navíc právě teď nabízí úžasné počasí – slunečné, ale ještě ne tak horké jako v letním období. Tak na co čekáte?

A co ještě rozhodně poznat před návratem? Přece místa spojená s nejslavnějším jamajským rodákem! Když vám napovíme dredy, kytaru a reggae, nemělo by být těžké uhodnout, kdo to je.