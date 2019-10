Cestovatel: Je to silnější než sex, než pocit moci, než zážitek z tvorby

To může veleúspěšný zvukař s nabídkami od nejlepších režisérů na pět měsíců jen tak zmizet do divočiny?

Je pravda, že ač jsem spěchal třeba na natáčení filmu Po strništi bos, začátek jsem nestihl. A lhal bych, kdybych řekl, že mě nemrzelo, když jsem o nějaké natáčení přišel. Ale vždycky jde o to, co je pro vás zrovna důležitější. Měl jsem štěstí, že moji zásadní čtyři režiséři Honza Svěrák, David Ondříček, Ivan Zachariáš a Václav Marhoul v tu dobu netočili, anebo jen takový kus, že za mě mohl zaskočit kolega. A dokonce mě v tom podporují. Je škoda, že jsem třeba nebyl i u části Nabarveného ptáčete, ale tohle bylo důležitější.