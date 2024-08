Jákobova studna z Texasu je pokušením, které neopatrné potápěče zahubí

Mohlo by se hodit Veřejné koupání v Jákobově studni je závislé na srážkách a průtoku podzemní vody. Vzhledem k nízkému hladinovému stavu byla koupací sezona v roce 2024 až do odvolání pozastavena. Jákobova studna je v termínech od 1. května do 30. září zpřístupněna ke koupání pouze na základě předchozí online rezervace. Za parkování ani vstup do přírodní oblasti se neplatí žádný poplatek, poplatek je vyžadován pouze za koupání. Komu se nechce do plavek, může navštívit zdejší přírodovědné vzdělávací centrum. Nabízí – od podzimu do jara – bezplatné přednášky a prohlídky z říčního mola.