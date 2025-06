Část 1/4

Základem je balit kufr v klidu a s rozmyslem. Zabalte si alespoň jeden nebo dva dny před cestou. Necháte si tak prostor na přemýšlení a obvykle ještě něco vyřadíte. Přes noc navíc věci v kufru trochu slehnou, což ušetří prostor. Zkuste si zabalit tři vrchní díly oblečení k jednomu spodnímu. Velkou většinu výletů zvládnete s devíti vrchními a třemi spodními díly, které jsou ideálně v základních barvách a dají se mezi sebou kombinovat. Zkušení cestovatelé také nedoporučují brát si s sebou více než tři páry bot – jedny běžecké nebo boty na cvičení, jedny vycházkové boty a pár sandálů nebo žabky.

Podle japonské královny pořádku a organizace Marie Kondo nejde ani tak o čísla, jako spíše o kategorie. Pokud balíte, doporučuje si vše nejdřív rozložit a roztřídit podle typu předmětu, abyste získali přehled o tom, kolik předmětů máte v každé kategorii.

Poté všechno složte na co nejmenší velikost. Ještě před tím, než kufr naplníte, Kondo radí vše si dobře rozmyslet a být k sobě upřímní, kolik toho na cestu skutečně potřebujeme. Deset až dvacet procent místa v kufru si ponechte na suvenýry a nákupy v cílové destinaci.

1 Oblečení balte svisle

Zatímco někdo přísahá na rolování oblečení do těsných ruliček, podle většiny cestovatelů ušetříte ještě více prostoru, pokud budete oblečení a doplňky klást do kufru svisle. Zamezíte tak i nechtěnému muchlání oblečení a navíc budete mít o obsahu kufru lepší přehled.

2 Opasky umístěte po obvodu kufru

Jednoduchá a velice účinná rada. Opasky nerolujte do ruliček, zaberou tak mnohem více místa, než když je rozložené umístíte po obvodu zavazadla.

3 Použijte organizátory

Pokud si oblečení i další věci uložíte do organizátorů, do kufru se vám vejde více věcí. Zároveň budete mít větší přehled, co kde v kufru hledat. Organizátory se prodávají v různých tvarech a velikostech, experti však přísahají na organizátory ve tvaru kostek, které jsou nejskladnější.