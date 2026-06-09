1. Vyrazte včas, ať letíte v klidu
Na cestě na letiště vás mohou překvapit omezení nebo uzavírky – letos rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Aviatická x Lipská, která je hlavní příjezdovou a odjezdovou trasou a letiště. Zejména v ranních hodinách od 7:30 do 9:30 hod. a odpoledních špičkách od 15:00 až 17:30 hod. můžete nabrat zpoždění až 30 minut. Doporučujeme využít pro cestu na letiště, zejména v těchto časech, spíše MHD.
Celým letištěm vás navíc může plynule provést digitální asistentka AVA. Stačí jí zadat číslo letu a ona přes zprávy sama pípne, kdy se otevírá boarding, jestli se nezměnil gate nebo z jakého pásu v cílové destinaci vypadne kufr. Poradí také s orientací na letišti či doporučí obchody a restaurace podle toho, co zrovna hledáte.
2. Se správným dokladem na správném místě
Zjistěte si předem, jaké doklady budete pro vstup do cílové země potřebovat. A pozor – eDoklady nestačí. Na pasové kontrole jděte rovnou k přepážkám pro evropské pasy.
3. Zkraťte si fronty
Odbavte se sami – využijte Self-Service Check-in a Self-Service Bag Drop, ověřte si možnosti odbavení u své aerolinky. Rychlejší cesta do gatu = více času na kávu.
4. Seznamte se s limity tekutin na bezpečnostní kontrole
Pozor, pro každý terminál platí jiná pravidla. Když letíte z Terminálu 1, připravte si předem tekutiny do 100 ml lahviček (v jednom litrovém uzavíratelném sáčku). Pouze v Terminálu 2 k tomu můžete mít navíc jednu lahev na osobu do objemu 2 litrů.
5. Zabalte si elektroniku správně
Kapacitnější elektroniku, jako jsou powerbanky, e-cigarety či notebooky, mějte vždy v příručním zavazadle. Drobnou elektroniku jako zubní kartáčky nebo holicí strojky můžete vložit do odbaveného zavazadla, ale zabezpečte ji před samovolným spuštěním. Nesprávné uložení či nezabezpečení může zpozdit odlet.
Virtuání asistentka AVA
Potřebujete hlídat let nebo získat tipy, jak zvládnout průchod letištěm? Poradí vám letištní virtuální asistentka AVA, na níž najdete odkaz na stránkách www.prg.aero.