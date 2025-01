Neotřelý výhled. V Izraeli plánují výpravu turistů na syrskou horu Hermon

Krátce po pádu Asada zahájil Izrael masivní operace, při kterých zničil až 80 procent syrských vojenských kapacit. Mezi cíle patřily lodě, vrtulníky, výzkumná zařízení a sklady zbraní.

Izraelská armáda rozšířila na syrské území i svou vojenskou přítomnost a obsadila vrchol hory Hermon. Tato lokalita, nacházející se v nadmořské výšce přes 2 800 metrů na Golanských výšinách, má strategický význam pro celý region díky svému výhledu na Sýrii, Libanon i Izrael. Ministerstvo obrany v Tel Avivu označilo obsazení za „nezbytné bezpečnostní opatření“ v reakci na mocenské vakuum v Sýrii.

Cestovní kancelář nabízí na 31. května výšlap po unikátní trase navzdory tomu, že armáda celou oblast prohlásila za uzavřenou vojenskou zónu. Izrael tvrdí, že jeho přítomnost je pouze dočasná, dokud nebude v Sýrii zaplněno mocenské vakuum a nové vedení země nezaručí dodržování 50 let staré dohody o odpoutání izraelských a syrských vojsk po jomkipurské válce mezi Izraelem a arabskými státy v roce 1973.

Firma, jejíž hebrejský název v překladu zní „Túry a legendy“, propaguje 12 až 18 kilometrů dlouhý trek pro zkušené turisty na „nový vrchol izraelského Hermonu (dříve syrského Hermonu)“. „Představte si Izrael z vrcholu Hermon, z nadmořské výšky 2 814 metrů, z místa, jež bylo donedávna jen vzdáleným snem,“ uvádí firma v nabídce. „Vybízíme vás, staňte se letos na jaře součástí historie a vystupte na vrchol izraelského Hermonu, jenž se poprvé otevírá izraelským turistům.“

První rezervace chce kancelář přijímat až dva týdny před plánovaným termínem. Cena celodenní túry činí 200 šekelů (1 330 Kč) a zahrnuje jízdu kyvadlovým autobusem a lanovkou. Izrael v severním výběžku okupovaných Golanských výšin provozuje lyžařské středisko rovněž pod názvem Mount Hermon.

Armáda portálu The Times of Israel sdělila, že turisté ani pořadatelé akce „nemají šanci dostat se do oblasti, protože jde o uzavřenou vojenskou zónu, kam platí zákaz vstupu“. Doplnila, že v současnosti nemá ani v úmyslu otevřít syrský Hermon izraelským civilistům. Manažer kanceláře nicméně řekl, že firma má s armádou „vlastní dohody“ a do uzavřených vojenských zón někdy přístup získá. Zdůraznil, že výprava dostane zelenou pouze s potřebnými povoleními a že peníze od klientů začne kancelář přijímat až krátce před termínem.