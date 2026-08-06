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Turisté platili 40 eur za antický amfiteátr. Byl z betonu a sádry

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  4:00
Městečko Arcugnano v italské provincii Vicenza se chce zbavit falešného amfiteátru, který tam postavil jistý muž a lákal na něj turisty jako na autentickou historickou památku. Radnici k tomu chybějí peníze. Obnova kopečku, na kterém muž zbudoval amfiteátr s uměle opotřebovanými kameny, sochami a sloupy, by podle deníku La Repubblica mohla stát 300 až 500 tisíc eur (7,25 milionu až 12,1 milionu korun).

Pro Arcugnano, které má 7 500 obyvatel, by to znamenalo velký zásah do rozpočtu. Starosta Simone Cuomo řekl, že obec má roční rozpočet méně než sedm milionů eur a peníze potřebuje na naléhavé výdaje. „Moje stanovisko je jasné: kdo se dopustil podvodu, musí uhradit vzniklé škody na životním prostředí a odstranit je,“ řekl Cuomo.

Anfiteatro Berico jeho provozovatel prezentoval jako nález pocházející ze 4. století našeho letopočtu. Jindy zase tvrdil, že jde o rekonstrukci divadla, které tam kdysi stávalo. To však popřel italský úřad pro kulturní dědictví.

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Vstupenka do amfiteátru stála 40 eur a jeho návštěvníci se o něm dozvídali smyšlené příběhy. Jedním z nich bylo to, že ho cestou z Egypta do Říma navštívil Julius Caesar s Kleopatrou, ačkoliv ve skutečnosti žil o několik set let dříve, než stavba podle zřizovatele vznikla. Podezření, že jde o pouhou napodobeninu, se začalo naplňovat před deseti lety. Archeologové zjistili, že údajné antické divadlo je postavené z moderních materiálů, jako je upravený kámen, betonové prvky a umělé dekorace.

Právní spor o amfiteátr se táhl deset let

Devětašedesátiletý provozovatel amfiteátru podle italských médií před časem nastoupil do vězení, kam ho soud poslal na dva roky a čtyři měsíce za nepovolenou stavbu, porušení předpisů na ochranu krajiny a falšování umění.

Celý spor se ovšem táhl přes 10 let a samotný amfiteátr fungoval už několik let předtím. Majitel údajný objev začal na internetu propagovat již na jaře 2014 jako významné archeologické naleziště.

Šetření začalo v roce 2016, kdy se město podle deníku Il Gazzettino obrátilo na prokuraturu kvůli podezření, že jde o černou stavbu.

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Zjištění následně potvrdila, že amfiteátr byl vybudovaný z uměle stařených kamenných bloků, betonu a sádry. Na základě toho si provozovatel amfiteátru vyslechl i obvinění.

Soud prvního stupně o vině rozhodl již na začátku roku 2020. Kromě vězení navíc soud nařídil i uvedení lokality do původního stavu. K tomu ovšem zatím nedošlo a právník muže tvrdí, že na odstranění amfiteátru nemá peníze.

Spor pokračoval odvoláními, která zastavil až Nejvyšší soud na konci roku 2021. Ital se následně ještě u dalších soudů pokoušel domoci alternativního trestu, ani toho ovšem podle listu Corriere della Sera nedosáhl a nastoupil do vězení.

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Turisté platili 40 eur za antický amfiteátr. Byl z betonu a sádry

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