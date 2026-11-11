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Ráj v Alpách, kde umírali vojáci. Válku tu připomínají zákopy i horské hroby

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Na první pohled je to jen další krásný vrchol italských Alp. Travnaté svahy, výhledy na horské štíty a ticho, které přerušuje jen vítr. Jenže Cima Socede v pohoří Lagorai ukrývá příběh krvavých bojů první světové války. V nadmořské výšce přes dva tisíce metrů tu dodnes stojí pozůstatky vojenských zákopů a pozorovatelen.

Když člověk vystoupá na Cima Socede v italském Trentinu, jen těžko si představí, že se právě tady před více než sto lety odehrávaly dramatické válečné události. Dnes se po travnatém horském hřebeni procházejí turisté, kteří si užívají výhledy na okolní alpské velikány. Mezi kameny a horskou vegetací se ale stále ukrývají pozůstatky dávných vojenských stanovišť.

Vrchol Cima Socede, který dosahuje nadmořské výšky 2 173 metrů, je totiž zároveň neobvyklým muzeem pod širým nebem. Návštěvníci tu nenajdou klasické výstavní sály ani vitríny s historickými exponáty. Místo toho mohou přímo v terénu procházet kolem autentických pozůstatků opevnění, ve kterých vojáci trávili dlouhé měsíce během první světové války.

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Pohoří Lagorai se stalo jedním z důležitých úseků italské fronty poté, co Itálie 24. května 1915 vstoupila do války proti Rakousko-Uhersku. Otevřela se tak nová fronta podél hranic s tehdejšími rakouskými zeměmi.

Rakousko-uherští vojáci se v oblasti Lagorai stáhli na hlavní horský hřeben a vybudovali zde obrannou linii. Drsný a těžko přístupný terén jim poskytoval strategickou výhodu. Italská armáda naopak postupovala z údolí a na okolních vrcholcích budovala vlastní vojenská stanoviště, zákopy, dělostřelecké pozice a zásobovací cesty.

Opevnění na vrcholu prošla v posledních letech restaurátorskými pracemi....

Právě Cima Socede měla důležitou polohu. Ovládala totiž průsmyk Passo Cinque Croci, který představoval významný strategický bod. O jeho kontrolu se obě armády opakovaně přely. Podle historických materiálů se průsmyk během války dostal do rukou jedné či druhé strany celkem třináctkrát.

Bojovalo se nejen se soupeřem, ale i s horami

Válka v těchto výškách měla jen málo společného s představou klasického bojiště. Nepřítelem vojáků nebyli pouze muži na druhé straně fronty, ale také samotné hory. Sníh, mráz, laviny, prudký vítr a obtížné zásobování představovaly každodenní hrozbu.

Vojáci museli budovat přístřešky a opevnění v nepřístupném terénu, často přímo ve skalách. V zimě se jejich situace ještě zhoršovala. Laviny dokázaly během okamžiku zasypat celé vojenské pozice a připravit o život desítky mužů. Nebezpečí přitom hrozilo oběma armádám bez rozdílu.

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Připomínkou těchto tragédií je malé vojenské pohřebiště pod Cima Socede, na místě zvaném Cocuzzolo dei Morti, tedy návrší mrtvých. Stojí zde památník obětem všech válek a několik křížů připomínajících vojáky, kteří v okolních horách zahynuli.

Historikům se podařilo identifikovat pět mužů pohřbených na tomto místě: Italy Gaetana Chemella, Antonia Franca a Giuseppeho Panteho a Maďary Nándora Csermelyho a Zoltána Gergelyho. Jejich příběh je spojen s krvavým střetem z června 1916.

Tehdy se italští alpští vojáci z praporu Val Brenta pokusili proniknout od okolních pozic směrem k průsmyku Cinque Croci. Jejich útok však rakousko-uherští obránci na Cima Socede odrazili. Padlé vojáky následně pohřbili jejich protivníci. Ostatky jednoho z italských důstojníků, podporučíka Paola Marconiho, se podařilo vyzvednout a pohřbít samostatně na jiném místě.

Na vrchol vede pamětní stezka L38, která návštěvníky provádí pozůstatky...

Vojenský hřbitov později upadl v zapomnění. Po italském ústupu z oblasti v důsledku porážky u Caporetta v listopadu 1917 se z něj postupně vytrácely stopy. Ve dvacátých letech byl hřbitov zrušen a vzpomínky na pohřbené vojáky zůstaly především mezi místními pastýři a lovci.

O jeho obnovu se od devadesátých let začala starat skupina alpských veteránů ze Scurelle. Díky historickému výzkumu se podařilo znovu určit jména některých padlých a jejich příběhy vrátit do povědomí veřejnosti.

Místo, kde se historie dochovala v kameni

Samotné muzeum na Cima Socede bylo slavnostně otevřeno v roce 2018. Jeho vzniku předcházely několikaleté práce, během nichž odborníci a dobrovolníci odstraňovali nánosy zeminy a kamení ze zákopů, čistili pozůstatky baráků a zpevňovali vstupy do skalních úkrytů.

Dnes si tak návštěvníci mohou prohlédnout, jak vypadalo vojenské zázemí vysoko v horách. Dochovaly se pozůstatky kamenných domů, zákopy, jeskynní úkryty i pozorovací stanoviště. Vojáci si zde postupně vytvořili malé opevněné městečko, které jim mělo umožnit přežít v nehostinných podmínkách a zároveň kontrolovat okolní terén.

Na první pohled působí Cima Socede jako poklidný horský vrchol v italských Alpách. Jenže travnaté svahy a skalnaté hřebeny v pohoří Lagorai před více než sto lety patřily k jednomu z bojišť první světové války.
Cima Socede se nachází v nadmořské výšce 2 173 metrů. Dnes sem míří především turisté za krásnými výhledy a pozůstatky vojenských opevnění.
Po vstupu Itálie do první světové války v květnu 1915 se pohoří Lagorai stalo součástí horské fronty mezi italskou a rakousko-uherskou armádou. Bojovalo se zde o strategické vrcholy a horské průsmyky.
Po vstupu Itálie do první světové války v květnu 1915 se pohoří Lagorai stalo součástí horské fronty mezi italskou a rakousko-uherskou armádou. Bojovalo se zde o strategické vrcholy a horské průsmyky.
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Na vrcholu stojí také panoramatická pozorovatelna s dalekohledem. Návštěvníkům umožňuje poznávat okolní horské štíty a pochopit, jak důležitý rozhled toto místo vojákům poskytovalo. Před nimi se otevírá téměř celé pohoří Lagorai i masiv Cima d’Asta.

Cima Socede je dnes především místem vzpomínání. Její příběh připomíná, že první světová válka nebyla jen o velkých bitvách a strategických rozhodnutích generálů. Byla také o tisících obyčejných mužů, kteří museli přežít v podmínkách, na jaké nebyli připraveni. A mnozí z nich se z hor už nikdy nevrátili.

K horskému muzeu vede krásná turistická trasa

  • Návštěva Cima Socede je zároveň příjemným horským výletem. Výchozím bodem je Ponte di Consèria v údolí Val Campelle, odkud vede značená trasa k horské chatě Malga Consèria v nadmořské výšce 1 821 metrů. Cesta nejprve stoupá lesem, později se otevírá do rozlehlých horských luk.
  • Od chaty pokračuje stezka směrem k průsmyku Passo Cinque Croci, který leží ve výšce 2 018 metrů. Odtud je třeba odbočit na stezku L38, která je označena jako muzeum první světové války pod širým nebem. Po mírném travnatém hřebeni se pokračuje až na vrchol Cima Socede. Výstup z průsmyku zabere přibližně půl hodiny.
  • Po prohlídce historických pozůstatků je možné pokračovat po pamětní stezce a následně se napojit na trasu SAT 326, která vede zpět k Malga Consèria a výchozímu bodu Ponte di Consèria.
  • Výlet nabízí neobvyklé spojení horské turistiky, krásných výhledů a historie, která zde nezůstala zavřená za dveřmi muzea. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. V trávě a mezi kameny se stále ukrývají stopy mužů, kteří před více než stoletím bojovali o každý metr této horské krajiny.
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