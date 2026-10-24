Na první pohled obyčejné silniční patníky, ve skutečnosti připomínky legendárních cyklistických výkonů. V italském Trentinu vzniklo muzeum, které vzdává hold nejen historii silnic, ale také nejslavnějším jménům světové cyklistiky. Pod širým nebem jich vystavuje přes dvě stě.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
V malé obci Canezza di Pergine v italském Trentinu se nachází jedno z nejoriginálnějších muzeí regionu.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Muzeum patníků (Museo del Paracarro) bylo slavnostně otevřeno v létě 2008. Na první pohled by se mohlo zdát, že jeho zakladatelé zkrátka nevěděli, co s volným prostorem v parku.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Ve skutečnosti za sbírkou stojí nápad, který spojuje historii, místní prostředí a vášeň pro cyklistiku.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Za vznikem muzea stojí Dario Pegoretti, amatérský cyklista a někdejší silniční technik v Trentinu.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Když si všiml vyřazených patníků nahromaděných ve skladu, napadlo ho, že by neměly skončit v zapomnění.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Pocházely totiž i ze silnic, na nichž se odehrávaly slavné cyklistické závody. Místo toho, aby je nechal zmizet ze světa, rozhodl se z nich vytvořit sbírku.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Muzeum představuje více než dvě stě druhů silničních patníků z Trentina, dalších částí Itálie i zahraničí.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Každý z nich má svůj původ a vlastní příběh, který vysvětluje doprovodná plaketa. Sbírka tak funguje jako neobvyklá kronika silnic a závodů.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Muzeum není věnované jen samotným patníkům. Jeho druhou hlavní postavou je silniční cyklistika a její slavná minulost.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Jednotlivé exponáty jsou spojeny s významnými závodníky, jejichž jména zná každý, kdo někdy sledoval velké cyklistické závody.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
K tomu, abyste si návštěvu užili, ale nemusíte znát výsledky všech ročníků Tour de France ani vyjmenovat vítěze italského Gira. Cyklističtí fanoušci ocení slavná jména a historické souvislosti, ostatní zase samotnou neobvyklost sbírky.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Muzeum je zajímavé právě tím, že nabízí několik úrovní čtení: od prostého údivu nad množstvím patníků až po hlubší zájem o historii závodů a silnic.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Přiznejme si to: muzeum patníků není první místo, které člověka napadne při plánování výletu do Itálie. Jenže právě podobné kuriozity někdy zanechají silný dojem.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Návštěvník se nejprve pobaveně rozhlíží, pak začne číst informační tabulky a nakonec zjišťuje, že každý z těch zdánlivě obyčejných sloupků má své opodstatnění.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Sbírka zaujme také rozmanitostí materiálů a podob. Vedle betonových a žulových patníků jsou tu dřevěné i plastové exempláře.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Některé pocházejí z dolomitských průsmyků, jiné z prudkých zatáček Pyrenejí nebo ze silnic, na nichž se odehrávají slavné severní klasiky.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Každý kus má vlastní historii a společně vytvářejí neobvyklou sbírku, která potěší sportovní fanoušky i milovníky kuriozit.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Expozice se nachází ve veřejném parku podél potoka Fersina, v příjemném přírodním prostředí, které kontrastuje s původně ryze praktickou funkcí vystavených předmětů.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Nečekejte vitríny, pokladnu ani dlouhé chodby. Muzeum je přístupné zdarma a bez časového omezení, takže si ho lze prohlédnout vlastním tempem.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Muzeum zároveň leží na začátku cyklostezky vedoucí z Canezzy do Palù del Fersina. Je tak ideální zastávkou pro ty, kteří chtějí během výletu poznat i méně obvyklou stránku Trentina.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Celý příběh má vlastně jednoduché poselství. To, co jeden člověk považuje za vyřazený materiál, může někdo jiný vnímat jako součást historie, kterou stojí za to uchovat.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Dario Pegoretti dokázal v nepotřebných patnících rozpoznat spojení s legendárními silnicemi a slavnými závodníky.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Výsledkem je muzeum, které možná nebude soupeřit s největšími italskými galeriemi, ale rozhodně má jednu výhodu: jen tak na něj nezapomenete.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz
Ať už návštěvníka přivede do muzea láska k cyklistice, zájem o historii, nebo prostá zvědavost, odcházet bude s vědomím, že i obyčejný silniční patník může vyprávět mimořádný příběh.
Autor: Miroslava Sloupová, iDNES.cz