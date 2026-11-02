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Muzeum může mít opravdu všechno. V italském Trentinu vystavují i patníky

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Na první pohled obyčejné silniční patníky, ve skutečnosti připomínky... V malé obci Canezza di Pergine v italském Trentinu se nachází jedno z... Muzeum patníků (Museo del Paracarro) bylo slavnostně otevřeno v létě 2008. Na... Ve skutečnosti za sbírkou stojí nápad, který spojuje historii, místní prostředí... Za vznikem muzea stojí Dario Pegoretti, amatérský cyklista a někdejší silniční... Když si všiml vyřazených patníků nahromaděných ve skladu, napadlo ho, že by... Pocházely totiž i ze silnic, na nichž se odehrávaly slavné cyklistické závody.... Muzeum představuje více než dvě stě druhů silničních patníků z Trentina,... Každý z nich má svůj původ a vlastní příběh, který vysvětluje doprovodná... Muzeum není věnované jen samotným patníkům. Jeho druhou hlavní postavou je... Jednotlivé exponáty jsou spojeny s významnými závodníky, jejichž jména zná... K tomu, abyste si návštěvu užili, ale nemusíte znát výsledky všech ročníků Tour...
Na první pohled obyčejné silniční patníky, ve skutečnosti připomínky legendárních cyklistických výkonů. V italském Trentinu vzniklo muzeum, které vzdává hold nejen historii silnic, ale také nejslavnějším jménům světové cyklistiky. Pod širým nebem jich vystavuje přes dvě stě.

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