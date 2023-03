Malebné italské údolí vám poodhalí těžký osud německé menšiny

Může se hodit Údolí Valle dei Mòcheni je přímo stvořené pro pěší túry. Krásná trasa (trvá přibližně dvě hodiny) vede z Palù del Fersina k ledovcovému jezeru Erdemolo, které leží v nadmořské výšce 1 994 metrů. Údolí Valle dei Mòcheni můžete prozkoumat na elektrokole. Nejbližší půjčovny jsou v Pergine Valsugana - FerrariSport (Via Criveli) a Motor Shop Snc ( Localita’ Fratte, 15/A c/o Centro Commerciale Ponte Regio). V Canezza – Pergine Valsugana začíná okružní 21 kilometrů dlouhá trasa pro horská kola. Během mírně obtížného výletu projedete vesničkami do Palù del Fersina a poté se podél bystřiny Fersina vrátíte zpět do výchozího místa. Peníze při cestování vám ušetří turistická karta Trentino Guest Card. Umožní vám využívat mnoho služeb zdarma nebo se slevou (například vstupy do muzeí, památek, veřejná doprava). Kartu dostanete na recepcích hotelů, penzionů nebo v turistických informačních centrech.