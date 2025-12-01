|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Smrt přišla znenadání. Protržená hráz Gleno zatopila vesnice v celém údolí
Smrt přišla znenadání. Protržená hráz Gleno zatopila vesnice v celém údolí
Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování monumentu. Obří stavba v italském údolí Scalve se jím 1. prosince 1923 stala. I když nezáměrně, měla být totiž přehradou. Místo...
Tragédie, která se změnila v zázrak. Jezero Attabad teď vyhledávají turisté
Přírodní katastrofy jsou nekompromisní. Berou střechy nad hlavou a lidské životy. K otázce, zda kromě destrukce mohou i něco pozitivního vytvářet, má co říct Attabad. Nejmladší pákistánské jezero,...
Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice
Jeden z nejfotografovanějších útesů Indonésie, slavný „T-Rex“ na Kelingking Beach na ostrově Nusa Penida u Bali, se brzy zbaví monstrózní a kontroverzní stavby, která měla turistům zjednodušit cestu...
Malá vesnice usvědčovala Hitlera ze lži, německý diktátor se s ní nepáral
Döllersheim leží v Dolním Rakousku, nedaleko od českých hranic. Mezi tamními obcemi nevynikne malebností ani mimořádnou polohou. A také je vybydlená. Vysídlená, uzavřená. Už od roku 1938. Právě to ji...
Projděte se Dubrovníkem, než ho zaplavil odpad. Takto dříve zářila perla Jadranu
Ještě před pár týdny vítal Dubrovník návštěvníky svými čistými plážemi a starobylými uličkami, které lákaly k bezstarostným procházkám. Než silné proudy vyvrhly na břeh tuny odpadu a město se pustilo...
Čechy a Slováky láká pronájem chaty. Které lokality jsou nejoblíbenější?
Poptávka po chatách a chalupách stále roste. Pavol Lužbeťák, zakladatel portálů MegaUbytko a MegaUbytovanie, nám prozradil, které české a slovenské lokality jsou absolutními šampiony v ubytování. A...
6 regionů, 6 tváří zimy. Kam v Rakousku na dovolenou?
Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...
Zima čeká v Rakousku. Zahoďte starosti a naplánujte si dovolenou
Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...
Odhaleno: 6 nejlepších rakouských regionů, kde zažijete tu pravou zimu
Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...
Alpské tajemství: Objevte 6 regionů, které vás okouzlí nejen sněhem
Potřebujete dobít baterky? V rakouských Alpách na vás čeká zima bez nudy! Na sjezdovky můžete vyrazit hned, jakmile se hory zahalí do prvních vloček – ať už přírodních, nebo těch, které pomáhají...
AI cestovatelům pomáhá. Jen je občas pošle na místo, které vůbec neexistuje
Kromě toho, že za nás píší slohovky, trolí nás pod falešnými profily v diskuzních fórech, vytvářejí kreativní obsah s šestiprstými lidmi a jednou nás prý mají připravit o práci, k čemu jsou vlastně...
Vánoční trhy 2025: města lákají na koncerty, ruská kola i unikátní prohlídky
I v posledních českých městech se o prvním adventním víkendu otevřely vánoční trhy. Řada českých měst ovšem na začátek předvánoční doby nečekala a trhy otevřela dřív. Rekordmanem se letos stalo Brno,...
Smrt přišla znenadání. Protržená hráz Gleno zatopila vesnice v celém údolí
Pětačtyřicet tisíc kubíků betonu, to už je pořádná hromada ke zbudování monumentu. Obří stavba v italském údolí Scalve se jím 1. prosince 1923 stala. I když nezáměrně, měla být totiž přehradou. Místo...
Bali zastavilo šílený projekt. Skleněný výtah na ikonickou pláž čeká demolice
Jeden z nejfotografovanějších útesů Indonésie, slavný „T-Rex“ na Kelingking Beach na ostrově Nusa Penida u Bali, se brzy zbaví monstrózní a kontroverzní stavby, která měla turistům zjednodušit cestu...
Nejlepší lyžařská střediska v Itálii 2026 vás překvapí. Zjistěte, kam vyrazit
Lyžařská sezona je tady. Pokud zvažujete zimní dovolenou v Itálii, je nejvyšší čas plánovat. Přinášíme přehled šesti osvědčených středisek, kde si přijdou na své začátečníci, rodiny i zkušení lyžaři.
Prodej rodinného domu v obci Václavovice u Ostravy, pozemek 2697 m2
Frýdecká, Václavovice, okres Ostrava-město
4 056 000 Kč
Uličky plné umění. Djerbahood proměnil tuniskou vesnici v galerii pod širým nebem
V klidném tuniském městečku Er Riadh ožívají zdi starých domků pod rukama umělců z celého světa. Projekt Djerbahood proměnil bílé fasády v otevřenou galerii, kde se tradice mísí s moderním uměním. Na...
Vánoční trhy i nacistické koloseum. V Norimberku se potkává krása s hrůzou
Vůně koření, chuť klobás, krása umění i tíha minulosti. Německý Norimberk není jen město adventních trhů dostupné pro Čechy. Mimořádně poutavě ukazuje pohnutou historii Evropy, píše magazín Víkend...